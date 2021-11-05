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  • Ređe dopunjavanje i duže peglanje
  • Ređe dopunjavanje i duže peglanje
  • Ređe dopunjavanje i duže peglanje
  • Ređe dopunjavanje i duže peglanje
  • Ređe dopunjavanje i duže peglanje
  • Ređe dopunjavanje i duže peglanje
  • Ređe dopunjavanje i duže peglanje
  • Ređe dopunjavanje i duže peglanje

Obustavljeno

6000 seriesPegla na paru

DST6009/30

5
| (1) Pregled | 100% preporučuje ovaj proizvod
Ređe dopunjavanje i duže peglanje
Philips asortiman pegli na paru serije 6000 opremljen je jednim od najvećih rezervoara za vodu za pegle na paru. Peglajte duže uz ređe dopune vode! Moćna para omogućava lakše uklanjanje upornih nabora.
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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

Pegla sa velikim rezervoarom za vodu

Ređe dopunjavanje i duže peglanje

  • 2600 W

  • Para 40 g/min; dodatnih 230g pare

  • XL rezervoar za vodu od 550 ml

  • Keramička grejna ploča

Keramička grejna ploča za glatko klizanje po tkaninama

Keramička grejna ploča za glatko klizanje po tkaninama

Keramička grejna ploča pruža otpornost na grebanje i glatko klizanje.

Neprekidan mlaz pare do 40 g/min

Neprekidan mlaz pare do 40 g/min

Philips pegla na paru sa neprekidnim mlazom pare do 40 g/min proizvodi savršenu količinu pare zahvaljujući kojoj se lako uklanjanju svi nabori.

Dodatna količina pare do 230 g uklanja i najupornije nabore

Dodatna količina pare do 230 g uklanja i najupornije nabore

Funkcija dodatne količine pare može da se koristi za vertikalno peglanje parom i uporne nabore.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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5.0

od 5

1

Pregled

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

05/11/2021

Česká republika

Česká republika

Dobrý pomocník

Výborná žehlička , krásně klouzavý povrch žehlící desky, krásně napařuje, silný ráz páry

Prednosti

Nekroutící přívodní šňůra, velký objem nádržky na vodu, keramická žehlící plocha

Mane

Žádné

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 6000 series DST6009/30 Napařovací žehlička

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 6000 series DST6009/30 Napařovací žehlička

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