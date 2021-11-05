2 godine garancije
Obustavljeno
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
2600 W
Para 40 g/min; dodatnih 230g pare
XL rezervoar za vodu od 550 ml
Keramička grejna ploča
Keramička grejna ploča pruža otpornost na grebanje i glatko klizanje.
Philips pegla na paru sa neprekidnim mlazom pare do 40 g/min proizvodi savršenu količinu pare zahvaljujući kojoj se lako uklanjanju svi nabori.
Funkcija dodatne količine pare može da se koristi za vertikalno peglanje parom i uporne nabore.
5.0
od 5
1
Pregled
100%
preporučuje ovaj proizvod
Rossilek
05/11/2021
Česká republika
Dobrý pomocník
Výborná žehlička , krásně klouzavý povrch žehlící desky, krásně napařuje, silný ráz páry
Prednosti
Nekroutící přívodní šňůra, velký objem nádržky na vodu, keramická žehlící plocha
Mane
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Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 6000 series DST6009/30 Napařovací žehlička
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 6000 series DST6009/30 Napařovací žehlička