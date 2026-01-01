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  • Odlični rezultati i bezbednost na svim tkaninama za peglanje
  • Odlični rezultati i bezbednost na svim tkaninama za peglanje
  • Odlični rezultati i bezbednost na svim tkaninama za peglanje
  • Odlični rezultati i bezbednost na svim tkaninama za peglanje
  • Odlični rezultati i bezbednost na svim tkaninama za peglanje
  • Odlični rezultati i bezbednost na svim tkaninama za peglanje
  • Odlični rezultati i bezbednost na svim tkaninama za peglanje
  • Odlični rezultati i bezbednost na svim tkaninama za peglanje
  • Odlični rezultati i bezbednost na svim tkaninama za peglanje
  • Odlični rezultati i bezbednost na svim tkaninama za peglanje
  • Odlični rezultati i bezbednost na svim tkaninama za peglanje
  • Odlični rezultati i bezbednost na svim tkaninama za peglanje

Philips 6000 serija pegle na paruHigh end irons

DST6120/20

Odlični rezultati i bezbednost na svim tkaninama za peglanje
Doživite izuzetne performanse i bezbednost sa Philips 6000 serijom pegli, dizajniranom za sve tkanine koje se mogu peglati. Nudi 45 g/min kontinuirane pare i snažan udar pare od 190 g, omogućavajući peglanje bez napora i bez rizika od opekotina.
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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

100% bezbedno, čak i na osetljivim tkaninama.

Odlični rezultati i bezbednost na svim tkaninama za peglanje

  • 45 g/min pare + 190 g udara uklanja tvrdoglave nabore

  • Drip-Stop tehnologija sprečava curenje vode

  • OptimalTEMP - bez opekotina na bilo kojoj tkanini koja se može peglati

  • SteamGlide Plus đon za glatko klizenje

  • Rezervoar od 300 ml + automatsko isključivanje za bezbednost

Isporučuje do 45 g/min pare za brže uklanjanje nabora.

Isporučuje do 45 g/min pare za brže uklanjanje nabora.

Sa kontinuiranim ispuštanjem pare od 45 g/min, možete ukloniti nabore brže i efikasnije.

Uklanja tvrdoglave nabore sa snažnim udarom pare od 190 g

Uklanja tvrdoglave nabore sa snažnim udarom pare od 190 g

Udar pare pruža dodatnu snagu za rešavanje tvrdoglavih nabora na debljim tkaninama, isporučujući do 190 g pare za efikasnije peglanje.

Jedna savršena temperatura za sve tkanine sa OptimalTEMP

Jedna savršena temperatura za sve tkanine sa OptimalTEMP

Jedna optimalna temperatura za sve tkanine koje se mogu peglati. Bez opekotina, garantovano. Zahvaljujući OptimalTEMP tehnologiji, garantujemo da ova pegla nikada neće izazvati opekotine na bilo kojoj tkanini koja se može peglati i možete peglati sve od džinsa do svile, od lana do kašmira bezbedno, bilo kojim redosledom, bez čekanja da se temperatura prilagodi ili prethodnog sortiranja odeće.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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  1. Ispitano na E. Coli, S. Aureus, C. Albicans i grinje od strane nezavisnog instituta nakon 10 sekundi primene pare