Jedna savršena temperatura za sve tkanine sa OptimalTEMP

Jedna optimalna temperatura za sve tkanine koje se mogu peglati. Bez opekotina, garantovano. Zahvaljujući OptimalTEMP tehnologiji, garantujemo da ova pegla nikada neće izazvati opekotine na bilo kojoj tkanini koja se može peglati i možete peglati sve od džinsa do svile, od lana do kašmira bezbedno, bilo kojim redosledom, bez čekanja da se temperatura prilagodi ili prethodnog sortiranja odeće.