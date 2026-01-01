2 godine garancije
DST6120/20
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
45 g/min pare + 190 g udara uklanja tvrdoglave nabore
Drip-Stop tehnologija sprečava curenje vode
OptimalTEMP - bez opekotina na bilo kojoj tkanini koja se može peglati
SteamGlide Plus đon za glatko klizenje
Rezervoar od 300 ml + automatsko isključivanje za bezbednost
Sa kontinuiranim ispuštanjem pare od 45 g/min, možete ukloniti nabore brže i efikasnije.
Udar pare pruža dodatnu snagu za rešavanje tvrdoglavih nabora na debljim tkaninama, isporučujući do 190 g pare za efikasnije peglanje.
Jedna optimalna temperatura za sve tkanine koje se mogu peglati. Bez opekotina, garantovano. Zahvaljujući OptimalTEMP tehnologiji, garantujemo da ova pegla nikada neće izazvati opekotine na bilo kojoj tkanini koja se može peglati i možete peglati sve od džinsa do svile, od lana do kašmira bezbedno, bilo kojim redosledom, bez čekanja da se temperatura prilagodi ili prethodnog sortiranja odeće.
Komentari
Ispitano na E. Coli, S. Aureus, C. Albicans i grinje od strane nezavisnog instituta nakon 10 sekundi primene pare