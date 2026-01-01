2 godine garancije
DST6130/40
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
50 g/min pare + udar od 220 g uklanja tvrdoglave nabore
Drip-Stop tehnologija sprečava curenje vode
OptimalTEMP - bez opekotina na bilo kojoj tkanini za peglanje
SteamGlide Plus đon za glatko klizanje
Rezervoar od 300 ml + automatsko isključivanje za bezbednost
Sa kontinuiranim ispuštanjem pare od 50 g/min, možete ukloniti nabore brže i efikasnije.
Dodatna para pruža veću snagu za uklanjanje tvrdokornih nabora na debljim tkaninama, isporučujući do 220 g pare za efikasnije peglanje.
Jedna optimalna temperatura za sve tkanine koje se mogu peglati. Bez opekotina, garantovano. Zahvaljujući OptimalTEMP tehnologiji, garantujemo da ova pegla nikada neće izazvati opekotine na bilo kojoj tkanini koja se može peglati i možete peglati sve od džinsa do svile, od lana do kašmira bezbedno, bilo kojim redosledom, bez čekanja da se temperatura prilagodi ili prethodnog sortiranja odeće.
Komentari
Ispitano na E. Coli, S. Aureus, C. Albicans i grinje od strane nezavisnog instituta nakon 10 sekundi primene pare