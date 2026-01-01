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Sve serije

  • Odlični rezultati i bezbednost na svim tkaninama za peglanje
  • Odlični rezultati i bezbednost na svim tkaninama za peglanje
  • Odlični rezultati i bezbednost na svim tkaninama za peglanje
  • Odlični rezultati i bezbednost na svim tkaninama za peglanje
  • Odlični rezultati i bezbednost na svim tkaninama za peglanje
  • Odlični rezultati i bezbednost na svim tkaninama za peglanje
  • Odlični rezultati i bezbednost na svim tkaninama za peglanje
  • Odlični rezultati i bezbednost na svim tkaninama za peglanje
  • Odlični rezultati i bezbednost na svim tkaninama za peglanje
  • Odlični rezultati i bezbednost na svim tkaninama za peglanje
  • Odlični rezultati i bezbednost na svim tkaninama za peglanje
  • Odlični rezultati i bezbednost na svim tkaninama za peglanje

Philips pegla na paru serije 6000High end irons

DST6130/40

Odlični rezultati i bezbednost na svim tkaninama za peglanje
Doživite izuzetne performanse i bezbednost sa Philips peglom iz serije 6000, dizajniranom za sve tkanine koje se mogu peglati. Nudi 50 g/min kontinuirane pare i snažan udar pare od 220 g, omogućavajući peglanje bez napora i bez rizika od opekotina.
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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

100% bezbedno, čak i na osetljivim tkaninama.

Odlični rezultati i bezbednost na svim tkaninama za peglanje

  • 50 g/min pare + udar od 220 g uklanja tvrdoglave nabore

  • Drip-Stop tehnologija sprečava curenje vode

  • OptimalTEMP - bez opekotina na bilo kojoj tkanini za peglanje

  • SteamGlide Plus đon za glatko klizanje

  • Rezervoar od 300 ml + automatsko isključivanje za bezbednost

Pruža do 50 g/min pare za brže uklanjanje nabora.

Pruža do 50 g/min pare za brže uklanjanje nabora.

Sa kontinuiranim ispuštanjem pare od 50 g/min, možete ukloniti nabore brže i efikasnije.

Uklanja tvrdokorne nabore sa snažnim dodatkom pare od 220 g

Uklanja tvrdokorne nabore sa snažnim dodatkom pare od 220 g

Dodatna para pruža veću snagu za uklanjanje tvrdokornih nabora na debljim tkaninama, isporučujući do 220 g pare za efikasnije peglanje.

Jedna savršena temperatura za sve tkanine sa OptimalTEMP

Jedna savršena temperatura za sve tkanine sa OptimalTEMP

Jedna optimalna temperatura za sve tkanine koje se mogu peglati. Bez opekotina, garantovano. Zahvaljujući OptimalTEMP tehnologiji, garantujemo da ova pegla nikada neće izazvati opekotine na bilo kojoj tkanini koja se može peglati i možete peglati sve od džinsa do svile, od lana do kašmira bezbedno, bilo kojim redosledom, bez čekanja da se temperatura prilagodi ili prethodnog sortiranja odeće.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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  1. Ispitano na E. Coli, S. Aureus, C. Albicans i grinje od strane nezavisnog instituta nakon 10 sekundi primene pare