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  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare

Serija 7000HV pegla na paru, svetloplavа / siva

DST7011/20

4.4
| (85) Komentari | 88% preporučuje ovaj proizvod
Garantovane performanse pare
Dugotrajne performanse uz funkciju Quick Calc Release i grejnu ploču SteamGlide Plus sa poboljšanom otpornošću na grebanje.
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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

Zahvaljujući još većoj dodatnoj količini pare

Garantovane performanse pare

  • Neprekidan mlaz pare od 45 g/min

  • Dodatna količina pare od 220 g

  • Grejna ploča SteamGlide Plus

Dodatna količina pare do 220 g uklanja i najupornije nabore

Dodatna količina pare do 220 g uklanja i najupornije nabore

Prodire dublje u tkaninu i lako uklanja i najupornije nabore.

Sistem za zaustavljanje kapanja sprečava da kapi vode dospeju na odeću tokom peglanja

Sistem za zaustavljanje kapanja sprečava da kapi vode dospeju na odeću tokom peglanja

Naš sistem za zaustavljanje kapanja sprečava stvaranje mrlja od kapi vode, pa tako možete da peglate bez brige na bilo kojoj temperaturi.

Grejna ploča SteamGlide Plus

Grejna ploča SteamGlide Plus

Naša grejna ploča SteamGlide Plus obezbeđuje nenadmašni učinak klizanja po svim tkaninama. Izuzetno je otporna na grebanje i habanje, nelepljiva je i lako se čisti.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.4

od 5

85

Komentari

88%

preporučuje ovaj proizvod

4
3

06/12/2024

Hrvatska

Hrvatska

Vrlo zadovljna

Pegla me odusevila! Prekrasna je i elegantna. Debeli kabel je super izdrzljiv.

Prednosti

Izdržljivost

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija 7500 DST7510/80 Parno glačalo

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija 7500 DST7510/80 Parno glačalo

01/12/2024

Hrvatska

Hrvatska

Vrhunski proizvod

Ovo je prvi put da sam se odlučio na malo bolju peglu. Definitivno nisam požalio, sad tek shvaćam što je prava pegla.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija 7500 DST7510/80 Parno glačalo

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija 7500 DST7510/80 Parno glačalo

01/12/2024

Hrvatska

Hrvatska

Glačalo za preporuku!

Brzo se grije, praktično je za sve vrste tkanina, čak i jako izgužvanu odjeću izravna u samo jednom potezu.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija 7500 DST7510/80 Parno glačalo

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija 7500 DST7510/80 Parno glačalo

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  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana