2 godine garancije
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
Neprekidan mlaz pare od 45 g/min
Dodatna količina pare od 220 g
Grejna ploča SteamGlide Plus
Prodire dublje u tkaninu i lako uklanja i najupornije nabore.
Brzo se zagreva i nudi odlične performanse za brzo i efikasno peglanje.
Ujednačena izlazna snaga pare osigurava do 50% veći prodor pare kroz tkaninu da bi se brže uklonili nabori.
4.4
od 5
85
Komentari
88%
preporučuje ovaj proizvod
MajaCaja
06/12/2024
Hrvatska
Deo promocije
Vrlo zadovljna
Pegla me odusevila! Prekrasna je i elegantna. Debeli kabel je super izdrzljiv.
Prednosti
Izdržljivost
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 7500 DST7510/80 Parno glačalo
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 7500 DST7510/80 Parno glačalo
bruno23
01/12/2024
Hrvatska
Vrhunski proizvod
Ovo je prvi put da sam se odlučio na malo bolju peglu. Definitivno nisam požalio, sad tek shvaćam što je prava pegla.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 7500 DST7510/80 Parno glačalo
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 7500 DST7510/80 Parno glačalo
Paulanka2
01/12/2024
Hrvatska
Glačalo za preporuku!
Brzo se grije, praktično je za sve vrste tkanina, čak i jako izgužvanu odjeću izravna u samo jednom potezu.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 7500 DST7510/80 Parno glačalo
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 7500 DST7510/80 Parno glačalo