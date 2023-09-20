2 godine garancije
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
Neprekidan mlaz pare od 50 g/min
Dodatna količina pare od 250 g
Grejna ploča SteamGlide Plus
Prodire dublje u tkaninu i lako uklanja i najupornije nabore.
Naš sistem za zaustavljanje kapanja sprečava stvaranje mrlja od kapi vode, pa tako možete da peglate bez brige na bilo kojoj temperaturi.
Naša grejna ploča SteamGlide Plus obezbeđuje nenadmašni učinak klizanja po svim tkaninama. Izuzetno je otporna na grebanje i habanje, nelepljiva je i lako se čisti.
5.0
od 5
1
Pregled
100%
preporučuje ovaj proizvod
Evulík
20/09/2023
Česká republika
Deo promocije
Verifikovani kupac
šikovná věcička, když nesuším prádlo v sušičce :-)
Potřebuji občas něco přežehlit, tato žehlička je krásná, šikonvě se čistí...
Prednosti
velká, váží akorát
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 7000 Series DST7020/20 napařovací žehlička tmavě/světle modrá
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za 7000 Series DST7020/20 napařovací žehlička tmavě/světle modrá