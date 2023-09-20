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  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare

Serija 7000Pegla na paru

DST7020/20

5
| (1) Pregled | 100% preporučuje ovaj proizvod
Garantovane performanse pare
Dugotrajne performanse uz funkciju Quick Calc Release i grejnu ploču SteamGlide Plus sa poboljšanom otpornošću na grebanje.
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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

Zahvaljujući još većoj dodatnoj količini pare

Garantovane performanse pare

  • Neprekidan mlaz pare od 50 g/min

  • Dodatna količina pare od 250 g

  • Grejna ploča SteamGlide Plus

Dodatna količina pare do 250 g uklanja i najupornije nabore

Dodatna količina pare do 250 g uklanja i najupornije nabore

Prodire dublje u tkaninu i lako uklanja i najupornije nabore.

Sistem za zaustavljanje kapanja sprečava da kapi vode dospeju na odeću tokom peglanja

Sistem za zaustavljanje kapanja sprečava da kapi vode dospeju na odeću tokom peglanja

Naš sistem za zaustavljanje kapanja sprečava stvaranje mrlja od kapi vode, pa tako možete da peglate bez brige na bilo kojoj temperaturi.

Grejna ploča SteamGlide Plus

Grejna ploča SteamGlide Plus

Naša grejna ploča SteamGlide Plus obezbeđuje nenadmašni učinak klizanja po svim tkaninama. Izuzetno je otporna na grebanje i habanje, nelepljiva je i lako se čisti.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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5.0

od 5

1

Pregled

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

20/09/2023

Česká republika

Česká republika

Verifikovani kupac

šikovná věcička, když nesuším prádlo v sušičce :-)

Potřebuji občas něco přežehlit, tato žehlička je krásná, šikonvě se čistí...

Prednosti

velká, váží akorát

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 7000 Series DST7020/20 napařovací žehlička tmavě/světle modrá

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 7000 Series DST7020/20 napařovací žehlička tmavě/světle modrá

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