2 godine garancije
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
Neprekidan mlaz pare od 50 g/min
Dodatna količina pare od 250 g
Grejna ploča SteamGlide Plus
Bezbednosno automatsko isključivanje
Prodire dublje u tkaninu i lako uklanja i najupornije nabore.
Quick Calc Release za lako čišćenje pegle i dugotrajne performanse pare.
Naš sistem za zaustavljanje kapanja sprečava stvaranje mrlja od kapi vode, pa tako možete da peglate bez brige na bilo kojoj temperaturi.
4.0
od 5
5
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Elizabeth27
22/10/2024
Україна
Verifikovani kupac
Чудова праска, те що треба!
Свої функції виконує на всі 100% Купувала зі знижкою в магазині Comfy за 2599грн. За таку ціну просто супер! Одна з нових моделей. Добре відпарює верхній одяг, трошки важка праска, але можна звикнути. Брала на заміну звичайній прасці без відпарювання. Моя перша парова праска. Недоліків не виявила. Користуюсь із задоволенням! Рекомендую!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur
Baraban
02/07/2024
Україна
Verifikovani kupac
Обычный утюг
Быстрый нагрев, иногда капает с носика. За такие деньги обычный утюг
Mane
Капает с носика , редко но есть. Не хватает лейки в комплекте для залива воды и тряпочки для протирки дна
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur
LudMilka_11
01/05/2024
Україна
Задоволення при використанні праски
Користуюсь даною праскою декілька місяців і отримую задоволення Зі старом правкою була проблема просувати натуральні чоловічі рубашки. Ця праска справляється на 200%
Prednosti
Не пригодах подошва
Mane
Немає
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur