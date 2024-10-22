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  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare

Serija 7000HV pegla na paru tamnoplave boje

DST7030/20

4
| (5) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Garantovane performanse pare
Dugotrajne performanse uz funkciju Quick Calc Release i grejnu ploču SteamGlide Plus sa poboljšanom otpornošću na grebanje.
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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

Zahvaljujući još većoj dodatnoj količini pare

Garantovane performanse pare

  • Neprekidan mlaz pare od 50 g/min

  • Dodatna količina pare od 250 g

  • Grejna ploča SteamGlide Plus

  • Bezbednosno automatsko isključivanje

Dodatna količina pare do 250 g uklanja i najupornije nabore

Dodatna količina pare do 250 g uklanja i najupornije nabore

Prodire dublje u tkaninu i lako uklanja i najupornije nabore.

Quick Calc Release

Quick Calc Release

Quick Calc Release za lako čišćenje pegle i dugotrajne performanse pare.

Sistem za zaustavljanje kapanja sprečava kontakt kapi sa odećom tokom peglanja

Sistem za zaustavljanje kapanja sprečava kontakt kapi sa odećom tokom peglanja

Naš sistem za zaustavljanje kapanja sprečava stvaranje mrlja od kapi vode, pa tako možete da peglate bez brige na bilo kojoj temperaturi.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.0

od 5

5

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2

22/10/2024

Україна

Україна

Verifikovani kupac

Чудова праска, те що треба!

Свої функції виконує на всі 100% Купувала зі знижкою в магазині Comfy за 2599грн. За таку ціну просто супер! Одна з нових моделей. Добре відпарює верхній одяг, трошки важка праска, але можна звикнути. Брала на заміну звичайній прасці без відпарювання. Моя перша парова праска. Недоліків не виявила. Користуюсь із задоволенням! Рекомендую!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur

02/07/2024

Україна

Україна

Verifikovani kupac

Обычный утюг

Быстрый нагрев, иногда капает с носика. За такие деньги обычный утюг

Mane

Капает с носика , редко но есть. Не хватает лейки в комплекте для залива воды и тряпочки для протирки дна

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur

01/05/2024

Україна

Україна

Задоволення при використанні праски

Користуюсь даною праскою декілька місяців і отримую задоволення Зі старом правкою була проблема просувати натуральні чоловічі рубашки. Ця праска справляється на 200%

Prednosti

Не пригодах подошва

Mane

Немає

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za серія 7000 DST7030/20 Парова праска Azur

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  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana