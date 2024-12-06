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  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare

Serija 7000HV pegla na paru crne/zlatne boje

DST7040/80

4.4
| (85) Komentari | 88% preporučuje ovaj proizvod
Garantovane performanse pare
Ekskluzivna grejna ploča SteamGlide Elite sa poboljšanom otpornošću na grebanje i funkcijom Quick Calc Release za dugotrajne performanse.
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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

Grejna ploča SteamGlide Elite, optimalno klizanje i izdržljivost

Garantovane performanse pare

  • Neprekidan mlaz pare od 50 g/min

  • Dodatna količina pare od 250 g

  • Grejna ploča SteamGlide Elite

  • Bezbednosno automatsko isključivanje

Dodatna količina pare do 250 g uklanja i najupornije nabore

Dodatna količina pare do 250 g uklanja i najupornije nabore

Prodire dublje u tkaninu i lako uklanja i najupornije nabore.

SteamGlide Elite: Naša najbolja ploča koja klizi i otporna je na grebanje

SteamGlide Elite: Naša najbolja ploča koja klizi i otporna je na grebanje

Ekskluzivni model SteamGlide Elite kompanije Philips je naša najbolja grejna ploča za vrhunsko klizanje i maksimalnu otpornost na grebanje.

Quick Calc Release

Quick Calc Release

Quick Calc Release za lako čišćenje pegle i dugotrajne performanse pare.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.4

od 5

85

Komentari

88%

preporučuje ovaj proizvod

4
3

06/12/2024

Hrvatska

Hrvatska

Vrlo zadovljna

Pegla me odusevila! Prekrasna je i elegantna. Debeli kabel je super izdrzljiv.

Prednosti

Izdržljivost

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija 7500 DST7510/80 Parno glačalo

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija 7500 DST7510/80 Parno glačalo

01/12/2024

Hrvatska

Hrvatska

Vrhunski proizvod

Ovo je prvi put da sam se odlučio na malo bolju peglu. Definitivno nisam požalio, sad tek shvaćam što je prava pegla.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija 7500 DST7510/80 Parno glačalo

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija 7500 DST7510/80 Parno glačalo

01/12/2024

Hrvatska

Hrvatska

Glačalo za preporuku!

Brzo se grije, praktično je za sve vrste tkanina, čak i jako izgužvanu odjeću izravna u samo jednom potezu.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija 7500 DST7510/80 Parno glačalo

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija 7500 DST7510/80 Parno glačalo

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  • Povrat u roku od 30 dana