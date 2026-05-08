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  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare
  • Garantovane performanse pare

Serija 7000HV pegla na paru, tamnoljubičasta

DST7061/30

4.9
| (24) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Garantovane performanse pare
Ekskluzivna grejna ploča SteamGlide Elite sa poboljšanom otpornošću na grebanje i funkcijom Quick Calc Release za dugotrajne performanse.
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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

Grejna ploča SteamGlide Elite, optimalno klizanje i izdržljivost

Garantovane performanse pare

  • Neprekidan mlaz pare od 55 g/min

  • 3000 W

  • Grejna ploča SteamGlide Elite

  • Dodatna količina pare od 250 g

  • Bezbednosno automatsko isključivanje

Dodatna količina pare do 250 g uklanja i najupornije nabore

Dodatna količina pare do 250 g uklanja i najupornije nabore

Prodire dublje u tkaninu i lako uklanja i najupornije nabore.

SteamGlide Elite: Naša najbolja ploča koja klizi i otporna je na grebanje

SteamGlide Elite: Naša najbolja ploča koja klizi i otporna je na grebanje

Ekskluzivni model SteamGlide Elite kompanije Philips je naša najbolja grejna ploča za vrhunsko klizanje i maksimalnu otpornost na grebanje.

Quick Calc Release

Quick Calc Release

Quick Calc Release za lako čišćenje pegle i dugotrajne performanse pare.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.9

od 5

24

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
2
1

08/05/2026

Україна

Україна

-

не подає додатково пару коли натиксаєш кнопку під ручкою, що це може бути?

Prednosti

1

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur

Date of Use 2026-03-31

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur

Date of Use 2026-03-31

28/06/2025

Україна

Україна

Кращий виріб

Чудова праска яка дуже швидко та якісно прасує речі.

Prednosti

Якісна річ на свої кошти

Mane

Не бачу

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur

16/04/2024

Україна

Україна

Чудово праска, варта своїх грошей

Чудово праска, варта своїх грошей Користуємося 4 роки. Кращої нема

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur

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  • Povrat u roku od 30 dana