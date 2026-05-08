2 godine garancije
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
Neprekidan mlaz pare od 55 g/min
3000 W
Grejna ploča SteamGlide Elite
Dodatna količina pare od 250 g
Bezbednosno automatsko isključivanje
Prodire dublje u tkaninu i lako uklanja i najupornije nabore.
Ekskluzivni model SteamGlide Elite kompanije Philips je naša najbolja grejna ploča za vrhunsko klizanje i maksimalnu otpornost na grebanje.
Quick Calc Release za lako čišćenje pegle i dugotrajne performanse pare.
4.9
od 5
24
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
08/05/2026
Україна
-
не подає додатково пару коли натиксаєш кнопку під ручкою, що це може бути?
Prednosti
1
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur
Date of Use 2026-03-31
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur
Date of Use 2026-03-31
Сергій K
28/06/2025
Україна
Кращий виріб
Чудова праска яка дуже швидко та якісно прасує речі.
Prednosti
Якісна річ на свої кошти
Mane
Не бачу
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur
myroslav
16/04/2024
Україна
Чудово праска, варта своїх грошей
Чудово праска, варта своїх грошей Користуємося 4 роки. Кращої нема
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur серія 7000 DST7061/30 Парова праска Azur