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  • Savršeni rezultati za čas posla
  • Savršeni rezultati za čas posla
  • Savršeni rezultati za čas posla
  • Savršeni rezultati za čas posla
  • Savršeni rezultati za čas posla
  • Savršeni rezultati za čas posla
  • Savršeni rezultati za čas posla
  • Savršeni rezultati za čas posla

Azur serija 8000Pegla na paru

DST8020/20

2.8
| (4) Komentari

2 Nagrade

Savršeni rezultati za čas posla
Peglajte bez muke uz naš novi Philips Azur serije 8000. Počnite za čas posla uz 3000 W snage za brzo zagrevanje i moćne performanse. Naša tehnologija OptimalTEMP garantuje da neće biti progorevanja ni na jednoj tkanini koja se može peglati, tako da možete biti mirni.
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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

Bez podešavanja, bez muke

Savršeni rezultati za čas posla

  • Snaga od 3000 W

  • Garantovano bez ikakvih progorevanja

  • Grejna ploča SteamGlide Elite

  • Neprekidan mlaz pare od 55 g/min

Brzo zagrevanje zahvaljujući snazi od 3000 W i odlične performanse

Brzo zagrevanje zahvaljujući snazi od 3000 W i odlične performanse

Prionite na peglanje očas posla uz veću snagu za brzo zagrevanje.

Jak neprekidan mlaz pare do 55 g/min

Jak neprekidan mlaz pare do 55 g/min

Uz neprekidan mlaz pare od 55 g/min svakim prelaskom pegle preko odevnog predmeta već ispravljate nabore čime nabori brže nestaju.

Dodatna količina pare od 240 g ispravlja i najupornije nabore

Dodatna količina pare od 240 g ispravlja i najupornije nabore

Jak mlaz pare od 240 g ispraviće uporne nabore na svim vašim odevnim predmetima.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
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2.8

od 5

4

Komentari

3
2

16/05/2025

Česká republika

Česká republika

Dokonalost

Rychlé nahřátí. Krásný design! Teplota se reguluje sama, jedním tahem přejíždím mezi materiály bez otáčení kolečkem a stažení teploty. Satén se neničí! Jsem nadšená. Třešničkou jsou dvířka na usazování kamene. Doporučuji.

Prednosti

Krásný design. Rychlé nahřátí. Cena. Vertikál i žehlení. Dvířka na odvápnění a odstranění vodního kamene. Samotná regulace teploty.

Mane

Zatím nic

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur 8000 Series DST8020/20 Parní žehlička

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur 8000 Series DST8020/20 Parní žehlička

10/06/2024

Česká republika

Česká republika

Verifikovani kupac

výborná kvalita

rychlé natopení na teplotu, dobrá kvalita, nemožnost natočení kabelu na žehličku (překáží)

Prednosti

automatické nastavení teploty

Mane

kabel není jak namotat na žehličku

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur 8000 Series DST8020/20 Parní žehlička

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur 8000 Series DST8020/20 Parní žehlička

15/03/2026

Srbija

Srbija

Los kvalitet proizvoda

Da biste ispeglali morate proci vise puta jedno mesto. Kvalitet kabla i duzina kabla je zadovoljavajuca. Koriscenje pegle je okej, nemate bojazan da se ispecete na paru i ne gori tkanine koji god materijal bio. Problem ovog proizvoda je to sto vecina ljudi i sama kaze da je glomazan proizvod i tezak. Verovatno su to razlozi zasto sam ja imala problem sa pucanjem palstike oko otvora za sipanje vode. Kupila sam peglu pre 2/3 godine i samo je ja koristim. Pegla nije imala nikakv udarac/pad da bih posumnjala da je plastika napukla mojom krivicom i kao takvu sam reklamirala prodavcu ovog proizvoda. Dobila sam zamenjen ili popravljen proizvod. Nakon godinu dana od te reklamacije ponovo sam se susrela sa problemom pucanjem vratanaca koja stite otvor za vodu, ponovo napukla plastika oko samog otvora i sada se gornji deo drske pegle odvaja od donjeg dela drske tako da voda curi tokom peglanja. Jako los kvalitet palstike i ne bih preporucila ovaj proizvod jer za taj novac koji odvajate ne dobijate kvalitet kakav bi trebalo da dobijete.

Mane

Ne dobijate kvalitet kakav bi trebali za ovu cenu

Ova recenzija je napisana za Azur serija 8000 DST8020/20 Pegla na paru

Ova recenzija je napisana za Azur serija 8000 DST8020/20 Pegla na paru

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