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  • Savršeni rezultati samo jednim potezom pegle
  • Savršeni rezultati samo jednim potezom pegle
  • Savršeni rezultati samo jednim potezom pegle
  • Savršeni rezultati samo jednim potezom pegle
  • Savršeni rezultati samo jednim potezom pegle
  • Savršeni rezultati samo jednim potezom pegle
  • Savršeni rezultati samo jednim potezom pegle
  • Savršeni rezultati samo jednim potezom pegle
  • Savršeni rezultati samo jednim potezom pegle
  • Savršeni rezultati samo jednim potezom pegle
  • Savršeni rezultati samo jednim potezom pegle
  • Savršeni rezultati samo jednim potezom pegle

Azur serija 8000Pegla na paru

DST8030/70

1.5
| (4) Komentari

2 Nagrade

Savršeni rezultati samo jednim potezom pegle
Efikasno peglanje uz noviu Philips Azur peglu serije 8000. Uz turbo paru od 240 g sada možete da ispeglate čak i najupornije nabore u samo jednom potezu peglom. Počnite za čas posla uz snagu od 3000 W i postignite savršene rezultate uz jaku neprekidnu paru.
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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

Najjača para uz pametnu upotrebu energije

Savršeni rezultati samo jednim potezom pegle

  • Snaga od 3000 W

  • Neprekidan mlaz pare od 80 g/min

  • Dodatna količina pare od 240 g

  • Garantovano bez ikakvih progorevanja

Jak neprekidan mlaz pare do 80 g/min

Jak neprekidan mlaz pare do 80 g/min

Uz neprekidan mlaz pare od 80 g/min svakim prelaskom pegle preko odevnog predmeta već ispravljate nabore čime nabori brže nestaju.

Jedno podešavanje optimalne temperature, garantovano bez ikakvih progorevanja

Jedno podešavanje optimalne temperature, garantovano bez ikakvih progorevanja

Jedno optimalno podešavanje za sve tkanine koje mogu da se peglaju. Garantovano bez ikakvih progorevanja. Zahvaljujući tehnologiji OptimalTEMP garantujemo da ova pegla neće progoreti nijednu tkaninu koja može da se pegla pa možete bezbedno da peglate sve, od teksasa do svile, od platna do kašmira, bez obzira na redosled, i ne morate da čekate da se temperatura prilagodi ili da unapred sortirate odeću.

Funkcija Quick Calc Release za dugotrajne performanse

Funkcija Quick Calc Release za dugotrajne performanse

Funkcijom Quick Calc Release se omogućava održavanje vrhunskih performansi uz uklanjanje naslaga kalcijuma odnosno kamenca.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Komentari

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1.5

od 5

4

Komentari

5
4
3

24/06/2025

Srbija

Srbija

Ništa posebno

Ne opravdava visoku cenu. Prestala je da radi posle samo 8 meseci, zamenili su mi za novu. Vertikalno peglanje nije moguće.

Ova recenzija je napisana za Azur serija 8000 DST8030/70 Pegla na paru

Ova recenzija je napisana za Azur serija 8000 DST8030/70 Pegla na paru

18/07/2024

Česká republika

Česká republika

Zklamání

Zakoupila jsem si s nadšením tento typ žehličky, zaujala mě automatická regulace teploty (pro ženu: i kombinace barev). Při prvním žehlení jsem byla nadšená, vše probíhalo jak mělo. Při druhém žehlení mírně vrzala rukojeť, říkám si asi si to sedá. Při třetím žehlení vrzání rukojeti zesílílo a bylo dost nepříjemné, když žehlíte dvě hodiny. Žehličku jsem reklamovala, bylo mi řečeno, že to není závada - vytřeštila jsem oči. S nelibostí jsem žehličku jsem vyměnila za jiný typ.

Prednosti

regulace teploty - super

Mane

rukojeť vrže

Ova recenzija je napisana za Azur 8000 Series DST8030/70 Parní žehlička

Ova recenzija je napisana za Azur 8000 Series DST8030/70 Parní žehlička

15/11/2025

Srbija

Srbija

Mnogo losa pegla

Mnogo lose pegla, preteska je i ispusta vodu non stop Ne preporucujem nikom

Ova recenzija je napisana za Azur serija 8000 DST8030/70 Pegla na paru

Ova recenzija je napisana za Azur serija 8000 DST8030/70 Pegla na paru

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  • Povrat u roku od 30 dana