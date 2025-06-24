2 godine garancije
DST8030/70
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
Snaga od 3000 W
Neprekidan mlaz pare od 80 g/min
Dodatna količina pare od 240 g
Garantovano bez ikakvih progorevanja
Uz neprekidan mlaz pare od 80 g/min svakim prelaskom pegle preko odevnog predmeta već ispravljate nabore čime nabori brže nestaju.
Jedno optimalno podešavanje za sve tkanine koje mogu da se peglaju. Garantovano bez ikakvih progorevanja. Zahvaljujući tehnologiji OptimalTEMP garantujemo da ova pegla neće progoreti nijednu tkaninu koja može da se pegla pa možete bezbedno da peglate sve, od teksasa do svile, od platna do kašmira, bez obzira na redosled, i ne morate da čekate da se temperatura prilagodi ili da unapred sortirate odeću.
Funkcijom Quick Calc Release se omogućava održavanje vrhunskih performansi uz uklanjanje naslaga kalcijuma odnosno kamenca.
Nagrade
1.5
od 5
4
Komentari
Lidija27
24/06/2025
Srbija
Ništa posebno
Ne opravdava visoku cenu. Prestala je da radi posle samo 8 meseci, zamenili su mi za novu. Vertikalno peglanje nije moguće.
Ova recenzija je napisana za Azur serija 8000 DST8030/70 Pegla na paru
Ova recenzija je napisana za Azur serija 8000 DST8030/70 Pegla na paru
Hanele70
18/07/2024
Česká republika
Zklamání
Zakoupila jsem si s nadšením tento typ žehličky, zaujala mě automatická regulace teploty (pro ženu: i kombinace barev). Při prvním žehlení jsem byla nadšená, vše probíhalo jak mělo. Při druhém žehlení mírně vrzala rukojeť, říkám si asi si to sedá. Při třetím žehlení vrzání rukojeti zesílílo a bylo dost nepříjemné, když žehlíte dvě hodiny. Žehličku jsem reklamovala, bylo mi řečeno, že to není závada - vytřeštila jsem oči. S nelibostí jsem žehličku jsem vyměnila za jiný typ.
Prednosti
regulace teploty - super
Mane
rukojeť vrže
Ova recenzija je napisana za Azur 8000 Series DST8030/70 Parní žehlička
Ova recenzija je napisana za Azur 8000 Series DST8030/70 Parní žehlička
Roses5
15/11/2025
Srbija
Mnogo losa pegla
Mnogo lose pegla, preteska je i ispusta vodu non stop Ne preporucujem nikom
Ova recenzija je napisana za Azur serija 8000 DST8030/70 Pegla na paru
Ova recenzija je napisana za Azur serija 8000 DST8030/70 Pegla na paru