2 godine garancije
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
Snaga od 3000 W
90 g/min kontinuirane pare
Dodatna para od 260 g
Garantovano bez ikakvih progorevanja
Funkcijom Quick Calc Release se omogućava održavanje vrhunskih performansi uz uklanjanje naslaga kalcijuma odnosno kamenca.
Završite peglanje brzo i uz minimalan napor, uz novu tehnologiju senzora pokreta koja prepoznaje kada pomerite peglu da bi automatski ispustila paru.
Jedno optimalno podešavanje za sve tkanine koje mogu da se peglaju. Garantovano bez ikakvih progorevanja. Zahvaljujući tehnologiji OptimalTEMP garantujemo da ova pegla neće progoreti nijednu tkaninu koja može da se pegla pa možete bezbedno da peglate sve, od teksasa do svile, od platna do kašmira, bez obzira na redosled, i ne morate da čekate da se temperatura prilagodi ili da unapred sortirate odeću.
Nagrade
3.3
od 5
6
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Zebra435
26/06/2024
Hrvatska
Odlična pegla
Kupila sam mami obzirom da ona više preferira klasične pegle, a ne parne postaje i prezadovoljna je, ja posjedujem i ovu i parnu i pohvala za ovu peglu. Najveća prednost je što nema namještanja temperature
Ova recenzija je napisana za Serija Azur 8000 DST8040/30 Parno glačalo
Ova recenzija je napisana za Serija Azur 8000 DST8040/30 Parno glačalo
Perunika92
26/06/2024
Hrvatska
najbolja pegla koju sam imala
ovo je najbolja pegla koju sam dosad imala po pitanju brzine i efikasnosti. jednom prodes i gotov si, ne treba okretati robu , a i nema namjestanja temperature niti ne moze skuriti robu. ja preporodena!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija Azur 8000 DST8040/30 Parno glačalo
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija Azur 8000 DST8040/30 Parno glačalo
LUCIE K.
15/07/2024
Česká republika
Deo promocije
Verifikovani kupac
Spokojenost
Vybrala jsem kvůli možnosti automatické teploty, a to funguje super. Je příjemné těžká a neocenitelna je dlouhá šňůra
Prednosti
Automatická teplota
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur 8000 Series DST8040/30 Parní žehlička
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur 8000 Series DST8040/30 Parní žehlička