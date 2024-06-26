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Sve serije

  • Savršeni rezultati samo jednim potezom pegle
  • Savršeni rezultati samo jednim potezom pegle
  • Savršeni rezultati samo jednim potezom pegle
  • Savršeni rezultati samo jednim potezom pegle
  • Savršeni rezultati samo jednim potezom pegle
  • Savršeni rezultati samo jednim potezom pegle
  • Savršeni rezultati samo jednim potezom pegle
  • Savršeni rezultati samo jednim potezom pegle
  • Savršeni rezultati samo jednim potezom pegle
  • Savršeni rezultati samo jednim potezom pegle
  • Savršeni rezultati samo jednim potezom pegle
  • Savršeni rezultati samo jednim potezom pegle
  • Savršeni rezultati samo jednim potezom pegle
  • Savršeni rezultati samo jednim potezom pegle
  • Savršeni rezultati samo jednim potezom pegle
  • Savršeni rezultati samo jednim potezom pegle
  • Savršeni rezultati samo jednim potezom pegle
  • Savršeni rezultati samo jednim potezom pegle

Azur serija 8000Pegla na paru

DST8040/30

3.3
| (6) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

2 Nagrade

Savršeni rezultati samo jednim potezom pegle
Efikasno peglanje uz naš novi Philips Azur serije 8000. Uz turbo paru od 260 g sada možete da ispeglate čak i najupornije nabore u samo jednom potezu peglom. Počnite za čas posla uz snagu od 3000 W i postignite savršene rezultate uz jaku neprekidnu paru.
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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

Najjača para uz pametnu upotrebu energije

Savršeni rezultati samo jednim potezom pegle

  • Snaga od 3000 W

  • 90 g/min kontinuirane pare

  • Dodatna para od 260 g

  • Garantovano bez ikakvih progorevanja

Funkcija Quick Calc Release za dugotrajne performanse

Funkcija Quick Calc Release za dugotrajne performanse

Funkcijom Quick Calc Release se omogućava održavanje vrhunskih performansi uz uklanjanje naslaga kalcijuma odnosno kamenca.

Veoma lako peglajte uz inteligentni automatski režim pare

Veoma lako peglajte uz inteligentni automatski režim pare

Završite peglanje brzo i uz minimalan napor, uz novu tehnologiju senzora pokreta koja prepoznaje kada pomerite peglu da bi automatski ispustila paru.

Jedno podešavanje optimalne temperature, garantovano bez ikakvih progorevanja

Jedno podešavanje optimalne temperature, garantovano bez ikakvih progorevanja

Jedno optimalno podešavanje za sve tkanine koje mogu da se peglaju. Garantovano bez ikakvih progorevanja. Zahvaljujući tehnologiji OptimalTEMP garantujemo da ova pegla neće progoreti nijednu tkaninu koja može da se pegla pa možete bezbedno da peglate sve, od teksasa do svile, od platna do kašmira, bez obzira na redosled, i ne morate da čekate da se temperatura prilagodi ili da unapred sortirate odeću.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Komentari

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3.3

od 5

6

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
2

26/06/2024

Hrvatska

Hrvatska

Odlična pegla

Kupila sam mami obzirom da ona više preferira klasične pegle, a ne parne postaje i prezadovoljna je, ja posjedujem i ovu i parnu i pohvala za ovu peglu. Najveća prednost je što nema namještanja temperature

Ova recenzija je napisana za Serija Azur 8000 DST8040/30 Parno glačalo

Ova recenzija je napisana za Serija Azur 8000 DST8040/30 Parno glačalo

26/06/2024

Hrvatska

Hrvatska

najbolja pegla koju sam imala

ovo je najbolja pegla koju sam dosad imala po pitanju brzine i efikasnosti. jednom prodes i gotov si, ne treba okretati robu , a i nema namjestanja temperature niti ne moze skuriti robu. ja preporodena!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija Azur 8000 DST8040/30 Parno glačalo

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija Azur 8000 DST8040/30 Parno glačalo

15/07/2024

Česká republika

Česká republika

Verifikovani kupac

Spokojenost

Vybrala jsem kvůli možnosti automatické teploty, a to funguje super. Je příjemné těžká a neocenitelna je dlouhá šňůra

Prednosti

Automatická teplota

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur 8000 Series DST8040/30 Parní žehlička

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur 8000 Series DST8040/30 Parní žehlička

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  • Saveti i trikovi
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  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana