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  • Savršeni rezultati samo jednim potezom pegle
  • Savršeni rezultati samo jednim potezom pegle
  • Savršeni rezultati samo jednim potezom pegle
  • Savršeni rezultati samo jednim potezom pegle
  • Savršeni rezultati samo jednim potezom pegle
  • Savršeni rezultati samo jednim potezom pegle
  • Savršeni rezultati samo jednim potezom pegle
  • Savršeni rezultati samo jednim potezom pegle
  • Savršeni rezultati samo jednim potezom pegle
  • Savršeni rezultati samo jednim potezom pegle
  • Savršeni rezultati samo jednim potezom pegle
  • Savršeni rezultati samo jednim potezom pegle
  • Savršeni rezultati samo jednim potezom pegle
  • Savršeni rezultati samo jednim potezom pegle
  • Savršeni rezultati samo jednim potezom pegle
  • Savršeni rezultati samo jednim potezom pegle
  • Savršeni rezultati samo jednim potezom pegle
  • Savršeni rezultati samo jednim potezom pegle
  • Savršeni rezultati samo jednim potezom pegle
  • Savršeni rezultati samo jednim potezom pegle
  • Savršeni rezultati samo jednim potezom pegle
  • Savršeni rezultati samo jednim potezom pegle
  • Savršeni rezultati samo jednim potezom pegle
  • Savršeni rezultati samo jednim potezom pegle

Azur serija 8000Pegla na paru

DST8050/20

4.3
| (29) Komentari

2 Nagrade

Savršeni rezultati samo jednim potezom pegle
Efikasno peglanje uz naš novi Philips Azur serije 8000. Uz turbo paru od 260 g sada možete da ispeglate čak i najupornije nabore u samo jednom potezu peglom. Počnite za čas posla uz snagu od 3000 W i postignite savršene rezultate uz jaku neprekidnu paru.
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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

Najjača para uz pametnu upotrebu energije

Savršeni rezultati samo jednim potezom pegle

  • Snaga od 3000 W

  • 100 g/min kontinuirane pare

  • Dodatna para od 260 g

  • Garantovano bez ikakvih progorevanja

Brzo zagrevanje zahvaljujući snazi od 3000 W i odlične performanse

Brzo zagrevanje zahvaljujući snazi od 3000 W i odlične performanse

Prionite na peglanje očas posla uz veću snagu za brzo zagrevanje.

Do 100 g/min snažnog kontinuiranog ispuštanja pare

Do 100 g/min snažnog kontinuiranog ispuštanja pare

Azur 8000 serija proizvodi do 100 g/min izuzetno snažne i postojane pare za brže uklanjanje nabora.

Dodatna para od 260 g ispravlja i najupornije nabore

Dodatna para od 260 g ispravlja i najupornije nabore

Vrlo dug mlaz pare donosi veću snagu za ispravljanje nezgodnih nabora na debljim tkaninama poput teksasa na omiljenom paru farmerica. Mlaz pare do 260 g za još snažnije peglanje.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Komentari

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4.3

od 5

29

Komentari

4

05/02/2025

Srbija

Srbija

Zadovoljni korisnik

Optimalna temperatura i snažna para savršena kombinacija.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur serija 8000 DST8050/20 Pegla na paru

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Azur serija 8000 DST8050/20 Pegla na paru

16/12/2024

Hrvatska

Hrvatska

Odlicna pegla

Estetski lijepa pegla sa super funkcijama. Jednostavna za glacanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija Azur 8000 DST8050/20 Parno glačalo

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija Azur 8000 DST8050/20 Parno glačalo

04/10/2024

Hrvatska

Hrvatska

Azur

Jaka para, izdržljiva ploča, brzo pegla. Sve pohvale!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija Azur 8000 DST8050/20 Parno glačalo

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija Azur 8000 DST8050/20 Parno glačalo

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  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana