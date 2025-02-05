2 godine garancije
DST8050/20
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
Snaga od 3000 W
100 g/min kontinuirane pare
Dodatna para od 260 g
Garantovano bez ikakvih progorevanja
Prionite na peglanje očas posla uz veću snagu za brzo zagrevanje.
Azur 8000 serija proizvodi do 100 g/min izuzetno snažne i postojane pare za brže uklanjanje nabora.
Vrlo dug mlaz pare donosi veću snagu za ispravljanje nezgodnih nabora na debljim tkaninama poput teksasa na omiljenom paru farmerica. Mlaz pare do 260 g za još snažnije peglanje.
Nagrade
4.3
od 5
29
Komentari
Ixi31
05/02/2025
Srbija
Zadovoljni korisnik
Optimalna temperatura i snažna para savršena kombinacija.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur serija 8000 DST8050/20 Pegla na paru
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Azur serija 8000 DST8050/20 Pegla na paru
Pixiiie99
16/12/2024
Hrvatska
Odlicna pegla
Estetski lijepa pegla sa super funkcijama. Jednostavna za glacanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija Azur 8000 DST8050/20 Parno glačalo
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija Azur 8000 DST8050/20 Parno glačalo
Sambi2
04/10/2024
Hrvatska
Azur
Jaka para, izdržljiva ploča, brzo pegla. Sve pohvale!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija Azur 8000 DST8050/20 Parno glačalo
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija Azur 8000 DST8050/20 Parno glačalo