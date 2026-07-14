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Sve serije

  • Savršeni rezultati samo jednim potezom pegle
  • Savršeni rezultati samo jednim potezom pegle
  • Savršeni rezultati samo jednim potezom pegle
  • Savršeni rezultati samo jednim potezom pegle
  • Savršeni rezultati samo jednim potezom pegle
  • Savršeni rezultati samo jednim potezom pegle
  • Savršeni rezultati samo jednim potezom pegle
  • Savršeni rezultati samo jednim potezom pegle
  • Savršeni rezultati samo jednim potezom pegle
  • Savršeni rezultati samo jednim potezom pegle
  • Savršeni rezultati samo jednim potezom pegle
  • Savršeni rezultati samo jednim potezom pegle
  • Savršeni rezultati samo jednim potezom pegle
  • Savršeni rezultati samo jednim potezom pegle
  • Savršeni rezultati samo jednim potezom pegle
  • Savršeni rezultati samo jednim potezom pegle
  • Savršeni rezultati samo jednim potezom pegle
  • Savršeni rezultati samo jednim potezom pegle
  • Savršeni rezultati samo jednim potezom pegle
  • Savršeni rezultati samo jednim potezom pegle
  • Savršeni rezultati samo jednim potezom pegle
  • Savršeni rezultati samo jednim potezom pegle

Azur serija 8000Pegla na paru

DST8070/80

5
| (1) Pregled

2 Nagrade

Savršeni rezultati samo jednim potezom pegle
Efikasno peglanje uz naš novi Philips Azur serije 8000. Uz turbo paru od 260g sada možete da ispeglate čak i najupornije nabore u samo jednom potezu peglom. Počnite za čas posla uz snagu od 3000 W i postignite savršene rezultate uz jaku neprekidnu paru.
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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

Najjača para uz pametnu upotrebu energije

Savršeni rezultati samo jednim potezom pegle

  • Snaga od 3000 W

  • 110 g/min neprekidne pare

  • Dodatna para od 260 g

  • Garantovano bez ikakvih progorevanja

Jedno podešavanje optimalne temperature, garantovano bez ikakvih progorevanja

Jedno podešavanje optimalne temperature, garantovano bez ikakvih progorevanja

Jedno optimalno podešavanje za sve tkanine koje mogu da se peglaju. Garantovano bez ikakvih progorevanja. Zahvaljujući tehnologiji OptimalTEMP garantujemo da ova pegla neće progoreti nijednu tkaninu koja može da se pegla pa možete bezbedno da peglate sve, od teksasa do svile, od platna do kašmira, bez obzira na redosled, i ne morate da čekate da se temperatura prilagodi ili da unapred sortirate odeću.

Grejna ploča SteamGlide Elite za vrhunsko klizanje i izdržljivost

Grejna ploča SteamGlide Elite za vrhunsko klizanje i izdržljivost

Lagano klizite preko nabora uz pomoć vrlo glatke grejne ploče SteamGlide Elite kojom nećete oštetiti svoju odeću. Vrlo glatka grejna ploča SteamGlide Elite je izdržljiva, otporna na ogrebotine i laka za čišćenje.

Veoma lako peglajte uz inteligentni automatski režim pare

Veoma lako peglajte uz inteligentni automatski režim pare

Završite peglanje brzo i uz minimalan napor, uz novu tehnologiju senzora pokreta koja prepoznaje kada pomerite peglu da bi automatski ispustila paru.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Komentari

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5.0

od 5

1

Pregled

4
3
2
1

14/07/2026

Slovensko

Slovensko

Rýchlo, kvalitne, bez námahy

Je super 👍, rýchlo, jednoducho a dobre vyžehlené všetky druhy materiálov ⬆️. Nemusí sa nastavovať teplota. Jediné mínus, že má veľkú "spotrebu" vody 😔

Ova recenzija je napisana za Séria Azur 8000 DST8070/80 Steam Iron

Date of Use 2026-07-01

Ova recenzija je napisana za Séria Azur 8000 DST8070/80 Steam Iron

Date of Use 2026-07-01

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  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana