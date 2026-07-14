2 godine garancije
DST8070/80
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
Snaga od 3000 W
110 g/min neprekidne pare
Dodatna para od 260 g
Garantovano bez ikakvih progorevanja
Jedno optimalno podešavanje za sve tkanine koje mogu da se peglaju. Garantovano bez ikakvih progorevanja. Zahvaljujući tehnologiji OptimalTEMP garantujemo da ova pegla neće progoreti nijednu tkaninu koja može da se pegla pa možete bezbedno da peglate sve, od teksasa do svile, od platna do kašmira, bez obzira na redosled, i ne morate da čekate da se temperatura prilagodi ili da unapred sortirate odeću.
Lagano klizite preko nabora uz pomoć vrlo glatke grejne ploče SteamGlide Elite kojom nećete oštetiti svoju odeću. Vrlo glatka grejna ploča SteamGlide Elite je izdržljiva, otporna na ogrebotine i laka za čišćenje.
Završite peglanje brzo i uz minimalan napor, uz novu tehnologiju senzora pokreta koja prepoznaje kada pomerite peglu da bi automatski ispustila paru.
Nagrade
5.0
od 5
1
Pregled
Števka
14/07/2026
Slovensko
Rýchlo, kvalitne, bez námahy
Je super 👍, rýchlo, jednoducho a dobre vyžehlené všetky druhy materiálov ⬆️. Nemusí sa nastavovať teplota. Jediné mínus, že má veľkú "spotrebu" vody 😔
Ova recenzija je napisana za Séria Azur 8000 DST8070/80 Steam Iron
Date of Use 2026-07-01
Ova recenzija je napisana za Séria Azur 8000 DST8070/80 Steam Iron
Date of Use 2026-07-01