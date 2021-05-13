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  • Lako čišćenje automobila
  • Lako čišćenje automobila
  • Lako čišćenje automobila
  • Lako čišćenje automobila
  • Lako čišćenje automobila
  • Lako čišćenje automobila
  • Lako čišćenje automobila
  • Lako čišćenje automobila
  • Lako čišćenje automobila
  • Lako čišćenje automobila
  • Lako čišćenje automobila
  • Lako čišćenje automobila
  • Lako čišćenje automobila

Obustavljeno

PowerProDodatak za punjivi štapni usisivač

FC6075/01

5
| (2) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Lako čišćenje automobila
Pun komplet dodataka sa mini turbo četkom, dugačkim dodatkom za uske površine, mekanom četkom i produžnim crevom, što vam pomaže da očistite automobil.
Pogledajte sve prednosti

Lako čišćenje automobila

Mini turbo četka za meke površine u automobilu

Mini turbo četka za meke površine u automobilu

Meka četka za površine kojima treba posebna zaštita

Meka četka za površine kojima treba posebna zaštita

Meka četka za površine kojima treba posebna zaštita

Dugački dodatak za uske površine za teško dostupna mesta

Dugački dodatak za uske površine za teško dostupna mesta

Dugački dodatak za uske površine za teško dostupna mesta

Tehničke specifikacije

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Komentari

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5.0

od 5

2

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

13/05/2021

Česká republika

Česká republika

Pomocník nejen do auta!

Tuto sadu jsme pořídili k vysavači PowerDuo. Je to skvělý pomocník pro čištění nejen auta, ale i autosedaček pro děti, kočárku, a hůře dostupných míst v domácnosti. Produkt používám cca jeden rok a jsem velice spokojena.

Prednosti

Velikost, funkčnost, spolehlivost

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerPro FC6075/01 Příslušenství pro tyčový vysavač

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerPro FC6075/01 Příslušenství pro tyčový vysavač

14/04/2020

Česká republika

Česká republika

Skvělý doplněk

nemohu si vynachválit - dítě v autě je vždy paseka, ale s tímto pomocníkem mne už žádná sušenka nerozhodí :)

Prednosti

must-have pro řidiče

Mane

žádné

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerPro FC6075/01 Příslušenství pro tyčový vysavač

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerPro FC6075/01 Příslušenství pro tyčový vysavač

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