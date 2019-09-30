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  • Snažni MiniVac za bolje rezultate čišćenja
  • Snažni MiniVac za bolje rezultate čišćenja
  • Snažni MiniVac za bolje rezultate čišćenja
  • Snažni MiniVac za bolje rezultate čišćenja

Obustavljeno

MiniVacRučni usisivač

FC6140/01

4.5
| (2) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Snažni MiniVac za bolje rezultate čišćenja
Uživajte u boljim rezultatima čišćenja uz snažni Philips MiniVac usisivač sa baterijom od 3,6 V. Ciklonska struja vazduha bez kese i sistem filtriranja u 2 faze garantuju dugotrajne rezultate, dok usisna cev aerodinamičnog dizajna omogućava vrhunsko sakupljanje prašine.
Pogledajte sve prednosti

Ciklonska struja vazduha bez kese i aerodinamična usisna cev

Snažni MiniVac za bolje rezultate čišćenja

  • Baterija od 3,6V

  • Ciklonska struja vazduha bez kese

  • Dodatak za uske površine i četka

Aerodinamični dizajn mlaznice za bolje prikupljanje prašine

Aerodinamični dizajn mlaznice za bolje prikupljanje prašine

Aerodinamični dizajn mlaznice Philips MiniVac usisivača je napravljen za obezbedi optimalno prikupljanje čak i najsitnijih čestica prašine. Ergonomski oblik mlaznice pomaže da očistite čak i najnepristupačnija mesta.

Dvofazna ciklonska struja vazduha bez kese za optimalnu filtraciju

Dvofazna ciklonska struja vazduha bez kese za optimalnu filtraciju

Ciklonska struja vazduha bez kese zadržava prljavštinu unutar rotirajućeg mehanizma kako bi obezbedila optimalnu veliku snagu usisavanja i dugotrajnu čistoću. Sistem filtriranja u 2 faze sprečava prljavštinu da, kada jednom uđe unutra, ponovo izađe. Prvi filter zadržava većinu prljavštine, dok drugi filter hvata sitnije čestice prašine.

Snažne NiMH baterije od 3,6 V

Snažne NiMH baterije od 3,6 V

Snažne i dugotrajnije nikl-metal-hidridne (NiMh) baterije Philips MiniVac usisivača nemaju memorijski efekat. Taj efekat vremenom smanjuje kapacitet baterije i vreme rada. MiniVac sa NiMH baterijama traje duže u odnosu na proizvode sa standardnim nikl-kadmijumskim (NiCd) baterijama, koje imaju memorijski efekat.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.5

od 5

2

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

30/09/2019

Česká republika

Česká republika

Dobrá velikost.

S tímto vysavačem jsem spokojená pro malou valikost a šikovné uložení.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za MiniVac FC6140/01 Ruční vysavač

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za MiniVac FC6140/01 Ruční vysavač

01/05/2015

Česká republika

Česká republika

Výrobek doporučuji

Vůbec si nedokážu představit, jak jsem mohla dřív bez vysavače do ruky žít :) Je super na drobky, na nepořádek od zvířat, kartáčový nástavec na gauč. Je tichý, hezký, snadno se čistí, jsem spokojená. Jen výdrž by mohla být větší čistit auto s ním musím nadvakrát. Ale štěrbinový nástavec by mohl být delší a užší. V autě okolo sedaček se nedostanu všude tak, jak bych si představovala.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za MiniVac FC6140/01 Ruční vysavač

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za MiniVac FC6140/01 Ruční vysavač

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