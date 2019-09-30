2 godine garancije
Obustavljeno
Baterija od 3,6V
Ciklonska struja vazduha bez kese
Dodatak za uske površine i četka
Aerodinamični dizajn mlaznice Philips MiniVac usisivača je napravljen za obezbedi optimalno prikupljanje čak i najsitnijih čestica prašine. Ergonomski oblik mlaznice pomaže da očistite čak i najnepristupačnija mesta.
Ciklonska struja vazduha bez kese zadržava prljavštinu unutar rotirajućeg mehanizma kako bi obezbedila optimalnu veliku snagu usisavanja i dugotrajnu čistoću. Sistem filtriranja u 2 faze sprečava prljavštinu da, kada jednom uđe unutra, ponovo izađe. Prvi filter zadržava većinu prljavštine, dok drugi filter hvata sitnije čestice prašine.
Snažne i dugotrajnije nikl-metal-hidridne (NiMh) baterije Philips MiniVac usisivača nemaju memorijski efekat. Taj efekat vremenom smanjuje kapacitet baterije i vreme rada. MiniVac sa NiMH baterijama traje duže u odnosu na proizvode sa standardnim nikl-kadmijumskim (NiCd) baterijama, koje imaju memorijski efekat.
4.5
od 5
2
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Danielleux
30/09/2019
Česká republika
Dobrá velikost.
S tímto vysavačem jsem spokojená pro malou valikost a šikovné uložení.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za MiniVac FC6140/01 Ruční vysavač
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za MiniVac FC6140/01 Ruční vysavač
Pavlouš
01/05/2015
Česká republika
Výrobek doporučuji
Vůbec si nedokážu představit, jak jsem mohla dřív bez vysavače do ruky žít :) Je super na drobky, na nepořádek od zvířat, kartáčový nástavec na gauč. Je tichý, hezký, snadno se čistí, jsem spokojená. Jen výdrž by mohla být větší čistit auto s ním musím nadvakrát. Ale štěrbinový nástavec by mohl být delší a užší. V autě okolo sedaček se nedostanu všude tak, jak bych si představovala.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za MiniVac FC6140/01 Ruční vysavač
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za MiniVac FC6140/01 Ruční vysavač