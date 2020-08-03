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  • Očistite automobil kao nikada pre
  • Očistite automobil kao nikada pre
  • Očistite automobil kao nikada pre
  • Očistite automobil kao nikada pre
  • Očistite automobil kao nikada pre
  • Očistite automobil kao nikada pre
  • Očistite automobil kao nikada pre
  • Očistite automobil kao nikada pre
  • Očistite automobil kao nikada pre
  • Očistite automobil kao nikada pre
  • Očistite automobil kao nikada pre
  • Očistite automobil kao nikada pre
  • Očistite automobil kao nikada pre
  • Očistite automobil kao nikada pre
  • Očistite automobil kao nikada pre
  • Očistite automobil kao nikada pre
  • Očistite automobil kao nikada pre
  • Očistite automobil kao nikada pre
  • Očistite automobil kao nikada pre
  • Očistite automobil kao nikada pre
  • Očistite automobil kao nikada pre
  • Očistite automobil kao nikada pre
  • Očistite automobil kao nikada pre
  • Očistite automobil kao nikada pre

Obustavljeno

MiniVacRučni usisivač

FC6141/01

4.1
| (11) Komentari
Očistite automobil kao nikada pre
Uživajte u boljim rezultatima čišćenja uz snažni Philips MiniVac 12 V za automobil. Dvofazna ciklonska struja vazduha bez kese garantuje dugotrajne performanse, a aerodinamični dizajn usisnog nastavka garantuje superiorno hvatanje prašine.
Pogledajte sve prednosti

Ciklonska struja vazduha bez kese i aerodinamični usisni nastavak

Očistite automobil kao nikada pre

  • 12 V za automobil

  • Ciklonska struja vazduha bez kese

  • 5 dodataka i torbica za odlaganje

  • Za automobil (sa utikačem za automobil)

Dvofazna ciklonska struja vazduha bez kese za optimalnu filtraciju

Dvofazna ciklonska struja vazduha bez kese za optimalnu filtraciju

Ciklonska struja vazduha bez kese zadržava prljavštinu unutar rotirajućeg mehanizma kako bi obezbedila optimalnu veliku snagu usisavanja i dugotrajnu čistoću. Sistem filtracije u 2 faze sprečava prljavštinu da, kada jednom uđe unutra, ponovo izađe. Prvi filter zadržava većinu prljavštine, dok drugi filter hvata sitnije čestice prašine.

Aerodinamični dizajn usisnog nastavka za bolje prikupljanje prašine

Aerodinamični dizajn usisnog nastavka za bolje prikupljanje prašine

Aerodinamični dizajn usisnog nastavka Philips MiniVac usisivača je napravljen za obezbedi optimalno prikupljanje čak i najsitnijih čestica prašine. Ergonomski oblik usisnog nastavka pomaže da očistite čak i najnepristupačnija mesta.

Utikač za automobil za neograničeno vreme rada

Utikač za automobil za neograničeno vreme rada

Philips MiniVac Car je idealno rešenje za čišćenje automobila pošto je opremljen utikačem za automobil da biste dosegnuli do najteže pristupačnih mesta u automobilu bez muke oko punjenja aparata MiniVac. On je uvek spreman za upotrebu!

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.1

od 5

11

Komentari

4
2

03/08/2020

Hrvatska

Hrvatska

Odličan za auto ali i manje površine u kući

Ovaj usisavač koristimo za auto ali i za manje površine u kući, npr. kutnu garnituru. Za svoju veličinu ima super snagu te pokupi prašinu ili malo veću prljavštinu. Odlična je i izdržljivost.

Prednosti

Da

Ova recenzija je napisana za MiniVac FC6141/01 Ručni usisivač

Ova recenzija je napisana za MiniVac FC6141/01 Ručni usisivač

20/12/2015

Hrvatska

Hrvatska

Verifikovani kupac

Super usisavač za auto

Usisava i najmanje mrvice, naročito za nestašne putnike, super!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za MiniVac FC6141/01 Ručni usisivač

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za MiniVac FC6141/01 Ručni usisivač

03/07/2020

България

България

Препоръчвам

Хубава прахосмукачка за кола. Работи много тихо. Има доста накрайници за почистването.

Prednosti

Гаранция 2 години

Mane

Няма

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za MiniVac FC6141/01 Ръчна прахосмукачка

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za MiniVac FC6141/01 Ръчна прахосмукачка

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  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana