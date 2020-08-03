2 godine garancije
Obustavljeno
FC6141/01
12 V za automobil
Ciklonska struja vazduha bez kese
5 dodataka i torbica za odlaganje
Za automobil (sa utikačem za automobil)
Ciklonska struja vazduha bez kese zadržava prljavštinu unutar rotirajućeg mehanizma kako bi obezbedila optimalnu veliku snagu usisavanja i dugotrajnu čistoću. Sistem filtracije u 2 faze sprečava prljavštinu da, kada jednom uđe unutra, ponovo izađe. Prvi filter zadržava većinu prljavštine, dok drugi filter hvata sitnije čestice prašine.
Aerodinamični dizajn usisnog nastavka Philips MiniVac usisivača je napravljen za obezbedi optimalno prikupljanje čak i najsitnijih čestica prašine. Ergonomski oblik usisnog nastavka pomaže da očistite čak i najnepristupačnija mesta.
Philips MiniVac Car je idealno rešenje za čišćenje automobila pošto je opremljen utikačem za automobil da biste dosegnuli do najteže pristupačnih mesta u automobilu bez muke oko punjenja aparata MiniVac. On je uvek spreman za upotrebu!
4.1
od 5
11
Komentari
Monyka
03/08/2020
Hrvatska
Odličan za auto ali i manje površine u kući
Ovaj usisavač koristimo za auto ali i za manje površine u kući, npr. kutnu garnituru. Za svoju veličinu ima super snagu te pokupi prašinu ili malo veću prljavštinu. Odlična je i izdržljivost.
Prednosti
Da
Ova recenzija je napisana za MiniVac FC6141/01 Ručni usisivač
Ova recenzija je napisana za MiniVac FC6141/01 Ručni usisivač
Neli
20/12/2015
Hrvatska
Verifikovani kupac
Super usisavač za auto
Usisava i najmanje mrvice, naročito za nestašne putnike, super!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za MiniVac FC6141/01 Ručni usisivač
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za MiniVac FC6141/01 Ručni usisivač
Vladimir.crc
03/07/2020
България
Препоръчвам
Хубава прахосмукачка за кола. Работи много тихо. Има доста накрайници за почистването.
Prednosti
Гаранция 2 години
Mane
Няма
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za MiniVac FC6141/01 Ръчна прахосмукачка
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za MiniVac FC6141/01 Ръчна прахосмукачка