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  • Snažni MiniVac za bolje rezultate čišćenja
  • Snažni MiniVac za bolje rezultate čišćenja
  • Snažni MiniVac za bolje rezultate čišćenja
  • Snažni MiniVac za bolje rezultate čišćenja
  • Snažni MiniVac za bolje rezultate čišćenja
  • Snažni MiniVac za bolje rezultate čišćenja
  • Snažni MiniVac za bolje rezultate čišćenja
  • Snažni MiniVac za bolje rezultate čišćenja
  • Snažni MiniVac za bolje rezultate čišćenja
  • Snažni MiniVac za bolje rezultate čišćenja
  • Snažni MiniVac za bolje rezultate čišćenja
  • Snažni MiniVac za bolje rezultate čišćenja
  • Snažni MiniVac za bolje rezultate čišćenja
  • Snažni MiniVac za bolje rezultate čišćenja
  • Snažni MiniVac za bolje rezultate čišćenja
  • Snažni MiniVac za bolje rezultate čišćenja
  • Snažni MiniVac za bolje rezultate čišćenja
  • Snažni MiniVac za bolje rezultate čišćenja
  • Snažni MiniVac za bolje rezultate čišćenja
  • Snažni MiniVac za bolje rezultate čišćenja

Obustavljeno

MiniVacRučni usisivač

FC6142/01

4.5
| (13) Komentari | 85% preporučuje ovaj proizvod
Snažni MiniVac za bolje rezultate čišćenja
Uživajte u boljim rezultatima čišćenja uz snažni Philips MiniVac usisivač za mokro i suvo čišćenje sa baterijom od 4,8 V. Očistite i prolivene tečnosti i suvu prljavštinu uz udobnost zahvaljujući sistemu za mokro i suvo čišćenje. Usisna cev aerodinamičnog dizajna omogućava vrhunsko sakupljanje prašine.
Pogledajte sve prednosti

Sistem za mokro i suvo čišćenje i aerodinamična usisna cev

Snažni MiniVac za bolje rezultate čišćenja

  • Baterija od 4,8 V

  • Ciklonska struja vazduha bez kese

  • Mlaznica za uske pov., četka, gum. br.

  • Mokro i suvo

Tanko postolje za punjenje (zidno i stono)

Tanko postolje za punjenje (zidno i stono)

Philips Mini Vac možete čuvati na praktičnom postolju za punjenje, okačenom na zidu ili postavljenom na stolu. To znači da će Mini Vac sa snažnom punjivom baterijom biti uvek spreman kada ste i vi spremni.

Dvofazna ciklonska struja vazduha bez kese za optimalnu filtraciju

Dvofazna ciklonska struja vazduha bez kese za optimalnu filtraciju

Ciklonska struja vazduha bez kese zadržava prljavštinu unutar rotirajućeg mehanizma kako bi obezbedila optimalnu veliku snagu usisavanja i dugotrajnu čistoću. Sistem filtriranja u 2 faze sprečava prljavštinu da, kada jednom uđe unutra, ponovo izađe. Prvi filter zadržava većinu prljavštine, dok drugi filter hvata sitnije čestice prašine.

Aerodinamični dizajn mlaznice za bolje prikupljanje prašine

Aerodinamični dizajn mlaznice Philips MiniVac usisivača je napravljen za obezbedi optimalno prikupljanje čak i najsitnijih čestica prašine. Ergonomski oblik mlaznice pomaže da očistite čak i najnepristupačnija mesta.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.5

od 5

13

Komentari

85%

preporučuje ovaj proizvod

4
2

21/09/2018

Hrvatska

Hrvatska

Odlican!

Divno malo pomagalo koje je moj zivot ucinilo laksim i jednostavnijim od prvog dana upotrebe. Super za rukovanje, lijepo sjeda u ruku, nije preteski, nije glomazni a radi vrlo vrlo dobro, odlicno! Zavuce se bez problema, pokupi sve sa stola i ispod stola u trenu, pauci sa svojom paucinom nisu bili nikad dostupniji, komarci su nas izludivali dok ih sad lovimo po kuci i usisavamo - nova igra. Super je za auto, za namjestaj (pogotovo u slucaju male djece i ljubimaca), za ciscenje racunala... kod mene ima velikiii plus sto ga djeca obozavaju, pokupe sve sa poda zabavljajuci se usisavacem. Jedino sto mi nije prakticno je to sto nema neki oslonac da ga odlozim dok imam potrebu vec kad ga ispustim na ravnu plohu plastika se izgrebe. Osobno mi to ne smeta ali dizajn bi samo promijenila kod te stavke. Znaci, toplo preporucam, vrlo je isplativ!!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za MiniVac FC6142/01 Ručni usisavač

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za MiniVac FC6142/01 Ručni usisavač

03/09/2018

Hrvatska

Hrvatska

Odličan dodatak običnom usisivaču, pomaže u suživotu s kućnim ljubimcima

Čišćenje je za Vas prava noćna mora? Ne brinite! Ovaj ručni usisivač odličan je za brzo skupljanje prašine, prolivenih tekućina, razbijenih stalaka za svijeće prije dolaska gostiju. Brz, jednostavan, učinkovit. A dobar je i ako imate kućnog ljubimca- u mojem slučaju nespretnu mačku radi koje me često dočeka nešto rasipano dok sam na poslu. Ne moram vaditi veliki usisivač jer je mini vac uvijek pri ruci i lijepo se dizajnom uklopio u moderan dom.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za MiniVac FC6142/01 Ručni usisavač

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za MiniVac FC6142/01 Ručni usisavač

30/08/2018

Hrvatska

Hrvatska

Ovo je nešto najbolje i efikasnije sto sam imala

Hvala na poklonu, MiniVac ručni usisivač je super, nisam ni slutila da tako nesto postoji. Prije sam "ludila" kad klinci nesto prospu, jer moram onaj veliki izvlaciti, ili trcat po metlu i lopatu... A ovo sad drzim na ormaricu(cak lijepo i izgleda) i sve sto prospu, odmah i usisam, bilo mokro bilo suho.... I uzivamo u prosipanju 10+

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za MiniVac FC6142/01 Ručni usisavač

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za MiniVac FC6142/01 Ručni usisavač

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