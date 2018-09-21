2 godine garancije
Obustavljeno
Baterija od 4,8 V
Ciklonska struja vazduha bez kese
Mlaznica za uske pov., četka, gum. br.
Mokro i suvo
Philips Mini Vac možete čuvati na praktičnom postolju za punjenje, okačenom na zidu ili postavljenom na stolu. To znači da će Mini Vac sa snažnom punjivom baterijom biti uvek spreman kada ste i vi spremni.
Ciklonska struja vazduha bez kese zadržava prljavštinu unutar rotirajućeg mehanizma kako bi obezbedila optimalnu veliku snagu usisavanja i dugotrajnu čistoću. Sistem filtriranja u 2 faze sprečava prljavštinu da, kada jednom uđe unutra, ponovo izađe. Prvi filter zadržava većinu prljavštine, dok drugi filter hvata sitnije čestice prašine.
Aerodinamični dizajn mlaznice Philips MiniVac usisivača je napravljen za obezbedi optimalno prikupljanje čak i najsitnijih čestica prašine. Ergonomski oblik mlaznice pomaže da očistite čak i najnepristupačnija mesta.
4.5
od 5
13
Komentari
85%
preporučuje ovaj proizvod
anolina
21/09/2018
Hrvatska
Odlican!
Divno malo pomagalo koje je moj zivot ucinilo laksim i jednostavnijim od prvog dana upotrebe. Super za rukovanje, lijepo sjeda u ruku, nije preteski, nije glomazni a radi vrlo vrlo dobro, odlicno! Zavuce se bez problema, pokupi sve sa stola i ispod stola u trenu, pauci sa svojom paucinom nisu bili nikad dostupniji, komarci su nas izludivali dok ih sad lovimo po kuci i usisavamo - nova igra. Super je za auto, za namjestaj (pogotovo u slucaju male djece i ljubimaca), za ciscenje racunala... kod mene ima velikiii plus sto ga djeca obozavaju, pokupe sve sa poda zabavljajuci se usisavacem. Jedino sto mi nije prakticno je to sto nema neki oslonac da ga odlozim dok imam potrebu vec kad ga ispustim na ravnu plohu plastika se izgrebe. Osobno mi to ne smeta ali dizajn bi samo promijenila kod te stavke. Znaci, toplo preporucam, vrlo je isplativ!!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za MiniVac FC6142/01 Ručni usisavač
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za MiniVac FC6142/01 Ručni usisavač
Maja13
03/09/2018
Hrvatska
Odličan dodatak običnom usisivaču, pomaže u suživotu s kućnim ljubimcima
Čišćenje je za Vas prava noćna mora? Ne brinite! Ovaj ručni usisivač odličan je za brzo skupljanje prašine, prolivenih tekućina, razbijenih stalaka za svijeće prije dolaska gostiju. Brz, jednostavan, učinkovit. A dobar je i ako imate kućnog ljubimca- u mojem slučaju nespretnu mačku radi koje me često dočeka nešto rasipano dok sam na poslu. Ne moram vaditi veliki usisivač jer je mini vac uvijek pri ruci i lijepo se dizajnom uklopio u moderan dom.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za MiniVac FC6142/01 Ručni usisavač
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za MiniVac FC6142/01 Ručni usisavač
JopeVK
30/08/2018
Hrvatska
Ovo je nešto najbolje i efikasnije sto sam imala
Hvala na poklonu, MiniVac ručni usisivač je super, nisam ni slutila da tako nesto postoji. Prije sam "ludila" kad klinci nesto prospu, jer moram onaj veliki izvlaciti, ili trcat po metlu i lopatu... A ovo sad drzim na ormaricu(cak lijepo i izgleda) i sve sto prospu, odmah i usisam, bilo mokro bilo suho.... I uzivamo u prosipanju 10+
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za MiniVac FC6142/01 Ručni usisavač
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za MiniVac FC6142/01 Ručni usisavač