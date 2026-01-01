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FC6144/01
Snažni MiniVac za bolje rezultate čišćenja
Uživajte u boljim rezultatima čišćenja uz snažni Philips MiniVac usisivač sa baterijom od 7,2 V. Ciklonska struja vazduha bez kese i sistem filtriranja u 2 faze garantuju dugotrajne rezultate, dok usisna cev aerodinamičnog dizajna omogućava vrhunsko sakupljanje prašine.
Baterija od 7,2V
Ciklonska struja vazduha bez kese
Dodatak za uske površine i četka
Philips MiniVac usisivač lako se i brzo prazni i higijenski čisti. Philips MiniVac ima usisnu cev koja se lako skida u samo jednom koraku, tako da MiniVac možete da ispraznite bez dodira sa prljavštinom.
Philips Mini Vac možete čuvati na praktičnom postolju za punjenje, okačenom na zidu ili postavljenom na stolu. To znači da će Mini Vac sa snažnom punjivom baterijom biti uvek spreman kada ste i vi spremni.
Ciklonska struja vazduha bez kese zadržava prljavštinu unutar rotirajućeg mehanizma kako bi obezbedila optimalnu veliku snagu usisavanja i dugotrajnu čistoću. Sistem filtriranja u 2 faze sprečava prljavštinu da, kada jednom uđe unutra, ponovo izađe. Prvi filter zadržava većinu prljavštine, dok drugi filter hvata sitnije čestice prašine.
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