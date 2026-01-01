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  • Standard Product Photo Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner
  • Product Detail Photograph Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner FC6144/01
  • Product Detail Photograph Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner FC6144/01
  • Alternative Product Photograph Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner FC6144/01
  • Product with Accessory Photograph Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner
  • Standard Product Photo Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner
  • Product Detail Photograph Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner FC6144/01
  • Product Detail Photograph Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner FC6144/01
  • Alternative Product Photograph Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner FC6144/01
  • Product with Accessory Photograph Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner

Obustavljeno

MiniVacRučni usisivač

FC6144/01

Snažni MiniVac za bolje rezultate čišćenja

Uživajte u boljim rezultatima čišćenja uz snažni Philips MiniVac usisivač sa baterijom od 7,2 V. Ciklonska struja vazduha bez kese i sistem filtriranja u 2 faze garantuju dugotrajne rezultate, dok usisna cev aerodinamičnog dizajna omogućava vrhunsko sakupljanje prašine.

Pogledajte sve prednosti

Ciklonska struja vazduha bez kese i aerodinamična usisna cev

Snažni MiniVac za bolje rezultate čišćenja

  • Baterija od 7,2V

  • Ciklonska struja vazduha bez kese

  • Dodatak za uske površine i četka

Mlaznica se može skinuti u jednom koraku radi lakog pražnjenja

Mlaznica se može skinuti u jednom koraku radi lakog pražnjenja

Philips MiniVac usisivač lako se i brzo prazni i higijenski čisti. Philips MiniVac ima usisnu cev koja se lako skida u samo jednom koraku, tako da MiniVac možete da ispraznite bez dodira sa prljavštinom.

Tanko postolje za punjenje (zidno i stono)

Tanko postolje za punjenje (zidno i stono)

Philips Mini Vac možete čuvati na praktičnom postolju za punjenje, okačenom na zidu ili postavljenom na stolu. To znači da će Mini Vac sa snažnom punjivom baterijom biti uvek spreman kada ste i vi spremni.

Dvofazna ciklonska struja vazduha bez kese za optimalnu filtraciju

Dvofazna ciklonska struja vazduha bez kese za optimalnu filtraciju

Ciklonska struja vazduha bez kese zadržava prljavštinu unutar rotirajućeg mehanizma kako bi obezbedila optimalnu veliku snagu usisavanja i dugotrajnu čistoću. Sistem filtriranja u 2 faze sprečava prljavštinu da, kada jednom uđe unutra, ponovo izađe. Prvi filter zadržava većinu prljavštine, dok drugi filter hvata sitnije čestice prašine.

Tehničke specifikacije

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