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  • Snažni MiniVac za bolje rezultate čišćenja
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  • Snažni MiniVac za bolje rezultate čišćenja
  • Snažni MiniVac za bolje rezultate čišćenja
  • Snažni MiniVac za bolje rezultate čišćenja
  • Snažni MiniVac za bolje rezultate čišćenja
  • Snažni MiniVac za bolje rezultate čišćenja
  • Snažni MiniVac za bolje rezultate čišćenja
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  • Snažni MiniVac za bolje rezultate čišćenja
  • Snažni MiniVac za bolje rezultate čišćenja
  • Snažni MiniVac za bolje rezultate čišćenja
  • Snažni MiniVac za bolje rezultate čišćenja
  • Snažni MiniVac za bolje rezultate čišćenja

Obustavljeno

MiniVacRučni usisivač

FC6146/01

5
| (2) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Snažni MiniVac za bolje rezultate čišćenja
Uživajte u boljim rezultatima čišćenja uz snažni Philips MiniVac sa litijumskom baterijom od 10,8 V. Ciklonska struja vazduha bez kese i sistem filtriranja u 2 faze garantuju dugotrajne rezultate, dok usisna cev aerodinamičnog dizajna omogućava vrhunsko sakupljanje prašine.
Pogledajte sve prednosti

Ciklonska struja vazduha bez kese i aerodinamična usisna cev

Snažni MiniVac za bolje rezultate čišćenja

  • Baterija od 10,8 V (litijumska)

  • Ciklonska struja vazduha bez kese

  • Dodatak za uske površine i četka

Tehnologija "zelenih" litijum-jonskih baterija

Tehnologija "zelenih" litijum-jonskih baterija

Litijum-jonske baterije stvarno su "zelene" baterije. Nemaju toksične elemente, što ih čini boljim za životnu sredinu. Osim toga, nema pražnjenja kada se proizvod ne koristi, a garantuju i veoma nisku potrošnju energije u stanju mirovanja. Dakle, takođe štede energiju.

Dvofazna ciklonska struja vazduha bez kese za optimalnu filtraciju

Dvofazna ciklonska struja vazduha bez kese za optimalnu filtraciju

Ciklonska struja vazduha bez kese zadržava prljavštinu unutar rotirajućeg mehanizma kako bi obezbedila optimalnu veliku snagu usisavanja i dugotrajnu čistoću. Sistem filtriranja u 2 faze sprečava prljavštinu da, kada jednom uđe unutra, ponovo izađe. Prvi filter zadržava većinu prljavštine, dok drugi filter hvata sitnije čestice prašine.

Aerodinamični dizajn mlaznice za bolje prikupljanje prašine

Aerodinamični dizajn mlaznice za bolje prikupljanje prašine

Aerodinamični dizajn mlaznice Philips MiniVac usisivača je napravljen za obezbedi optimalno prikupljanje čak i najsitnijih čestica prašine. Ergonomski oblik mlaznice pomaže da očistite čak i najnepristupačnija mesta.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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5.0

od 5

2

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

14/01/2021

Magyarország

Magyarország

Több éve használom. Tartós, jó paraméterek!

Több év tapasztalat (5-6). Tartós akkumulátor (Lithium) és motor. Tökéletes 2 fokozatú szívóerő. Mindenhova illő design.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za MiniVac FC6148/01 kézi porszívó

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za MiniVac FC6148/01 kézi porszívó

10/02/2018

România

România

Excelent

Putere mare, bateria tine suficient. Un produs foarte bun in casa oricui. merge si in masina. aspira bine praful de pe bord, scaune.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Aspirator portabil MiniVac FC6148/01

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Aspirator portabil MiniVac FC6148/01

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  • Posebne ponude
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