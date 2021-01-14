2 godine garancije
Obustavljeno
Baterija od 10,8 V (litijumska)
Ciklonska struja vazduha bez kese
Dodatak za uske površine i četka
Litijum-jonske baterije stvarno su "zelene" baterije. Nemaju toksične elemente, što ih čini boljim za životnu sredinu. Osim toga, nema pražnjenja kada se proizvod ne koristi, a garantuju i veoma nisku potrošnju energije u stanju mirovanja. Dakle, takođe štede energiju.
Ciklonska struja vazduha bez kese zadržava prljavštinu unutar rotirajućeg mehanizma kako bi obezbedila optimalnu veliku snagu usisavanja i dugotrajnu čistoću. Sistem filtriranja u 2 faze sprečava prljavštinu da, kada jednom uđe unutra, ponovo izađe. Prvi filter zadržava većinu prljavštine, dok drugi filter hvata sitnije čestice prašine.
Aerodinamični dizajn mlaznice Philips MiniVac usisivača je napravljen za obezbedi optimalno prikupljanje čak i najsitnijih čestica prašine. Ergonomski oblik mlaznice pomaže da očistite čak i najnepristupačnija mesta.
5.0
od 5
2
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Igaz Zoltán
14/01/2021
Magyarország
Több éve használom. Tartós, jó paraméterek!
Több év tapasztalat (5-6). Tartós akkumulátor (Lithium) és motor. Tökéletes 2 fokozatú szívóerő. Mindenhova illő design.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za MiniVac FC6148/01 kézi porszívó
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za MiniVac FC6148/01 kézi porszívó
Vlady83
10/02/2018
România
Excelent
Putere mare, bateria tine suficient. Un produs foarte bun in casa oricui. merge si in masina. aspira bine praful de pe bord, scaune.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Aspirator portabil MiniVac FC6148/01
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Aspirator portabil MiniVac FC6148/01