2 godine garancije
Obustavljeno
Baterija od 10,8 V (litijumska)
Ciklonski bez kese
Dodatak i četka za uske površine
Eko
Snažne litijum-jonske baterije usisivača Philips Mini Vac imaju dugotrajniju snagu u poređenju sa standardnim nikl-kadmijumskim baterijama. Litijum-jonske baterije su takođe veoma lake, pružajući vam prijatnije iskustvo čišćenja.
Ciklonska struja vazduha bez kese zadržava prljavštinu unutar rotirajućeg mehanizma kako bi obezbedila optimalnu veliku snagu usisavanja i dugotrajnu čistoću. Sistem filtracije u 2 faze sprečava prljavštinu da, kada jednom uđe unutra, ponovo izađe. Prvi filter zadržava većinu prljavštine, dok drugi filter hvata sitnije čestice prašine.
Postolje za punjenje usisivača MiniVac drži i dodatak sa četkom i dodatak za uske površine. Dodatak sa četkom osigurava da ne oštetite osetljive površine prilikom čišćenja, dok vam dodatak za uske površine omogućava pristup teško dostupnim mestima.
5.0
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Pregled
100%
preporučuje ovaj proizvod
Lejla
05/08/2017
Slovenija
vec kot odlicen! izjemno mocan in zmogljiv, pri nas v uporabi ze sesto leto
5+ za zmogljivost, dolgo zivljenjsko dobo, moc sesanja
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za MiniVac FC6148/01 Ročni sesalnik
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za MiniVac FC6148/01 Ročni sesalnik
U poređenju sa prethodnim Philips modelom FC6050. Interni test 2007 Philips Consumer Lifestyle.