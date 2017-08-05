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  • Svakim danom sve zeleniji
  • Svakim danom sve zeleniji
  • Svakim danom sve zeleniji
  • Svakim danom sve zeleniji
  • Svakim danom sve zeleniji
  • Svakim danom sve zeleniji
  • Svakim danom sve zeleniji
  • Svakim danom sve zeleniji
  • Svakim danom sve zeleniji
  • Svakim danom sve zeleniji

Obustavljeno

MiniVacRučni usisivač

FC6148/01

5
| (1) Pregled | 100% preporučuje ovaj proizvod
Svakim danom sve zeleniji
Philips MiniVac EnergyCare usisivač sa baterijom od 10,8 V ima laganu ali snažnu litijum-jonsku tehnologiju. Sistem efikasnog punjenja prestaje da troši energiju kada se baterija napuni, tako da nema rasipanja energije.
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Svakim danom sve zeleniji

  • Baterija od 10,8 V (litijumska)

  • Ciklonski bez kese

  • Dodatak i četka za uske površine

  • Eko

Dugotrajne litijum-jonske baterije male težine

Dugotrajne litijum-jonske baterije male težine

Snažne litijum-jonske baterije usisivača Philips Mini Vac imaju dugotrajniju snagu u poređenju sa standardnim nikl-kadmijumskim baterijama. Litijum-jonske baterije su takođe veoma lake, pružajući vam prijatnije iskustvo čišćenja.

Dvofazna ciklonska struja vazduha bez kese za optimalnu filtraciju

Dvofazna ciklonska struja vazduha bez kese za optimalnu filtraciju

Ciklonska struja vazduha bez kese zadržava prljavštinu unutar rotirajućeg mehanizma kako bi obezbedila optimalnu veliku snagu usisavanja i dugotrajnu čistoću. Sistem filtracije u 2 faze sprečava prljavštinu da, kada jednom uđe unutra, ponovo izađe. Prvi filter zadržava većinu prljavštine, dok drugi filter hvata sitnije čestice prašine.

Postolje za punjenje sa dodatkom sa četkom i dodatkom za uske površine

Postolje za punjenje sa dodatkom sa četkom i dodatkom za uske površine

Postolje za punjenje usisivača MiniVac drži i dodatak sa četkom i dodatak za uske površine. Dodatak sa četkom osigurava da ne oštetite osetljive površine prilikom čišćenja, dok vam dodatak za uske površine omogućava pristup teško dostupnim mestima.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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5.0

od 5

1

Pregled

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

05/08/2017

Slovenija

Slovenija

vec kot odlicen! izjemno mocan in zmogljiv, pri nas v uporabi ze sesto leto

5+ za zmogljivost, dolgo zivljenjsko dobo, moc sesanja

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za MiniVac FC6148/01 Ročni sesalnik

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za MiniVac FC6148/01 Ročni sesalnik

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  1. U poređenju sa prethodnim Philips modelom FC6050. Interni test 2007 Philips Consumer Lifestyle.