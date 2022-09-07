Obustavljeno
FC6150/01
Uklanja vidljivu prašinu i prljavštinu.
Philips ručni usisivač čini svakodnevno čišćenje brzim i jednostavnim. Isporučuje se sa punjivim baterijama za maksimalnu mobilnost, a priloženi dodaci omogućavaju vam da čistite osetljive površine i da dosegnete najnezgodnije uglove.
3,6 V
Bela
2 dodatka
Sistem filtracije u dve faze obezbeđuje da prljavština, kada je unutra, ne može ponovo da izađe. Prvi filter blokira većinu prljavštine, a drugi filter hvata finije čestice prašine.
NiMH baterije u ručnom usisivaču garantuju dugotrajno napajanje tokom vremena, u poređenju sa drugim tipovima baterija koje imaju problem sa memorijskim efektom.
Zahvaljujući punjivim baterijama, moći ćete da čistite svuda bez potrebe da imate utičnicu u blizini.
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4.0
od 5
12
Komentari
Antoaneta
07/09/2022
България
Verifikovani kupac
Безупречна
Безупречна за бързо събиране на трохи и малки боклуци. Много разчитам на нея в кухнята, особено, ако разсипя нещо дребно.
Prednosti
лека и удобна
Mane
няма
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za MiniVac FC6150/01 Ръчна прахосмукачка
Datum upotrebe 2022-03-07
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za MiniVac FC6150/01 Ръчна прахосмукачка
Datum upotrebe 2022-03-07
Cvetq
26/02/2021
България
Verifikovani kupac
Просто ... Philips
Компактна и удобна с дълъг живот на батерията. Страхотен дизайн. Препоръчвам!
Prednosti
Компактна и удобна
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za MiniVac FC6150/01 Ръчна прахосмукачка
Datum upotrebe 2020-02-26
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za MiniVac FC6150/01 Ръчна прахосмукачка
Datum upotrebe 2020-02-26
tündérke
19/01/2023
Magyarország
Verifikovani kupac
könnyű és mindent felszív
[Ezt az értékelést promóció részeként kaptuk.] A lépcsőnél könnyen tudok a sarkokban is a porcicákat 1perc alatt felporszívózni. A karácsonyfa tüskéit is mindig tudtam eltüntetni és az akumlátora sokáig bírta.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za MiniVac FC6150/01 Kézi porszívó
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za MiniVac FC6150/01 Kézi porszívó