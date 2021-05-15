2 godine garancije
Obustavljeno
3-u-1
Usisavanje i brisanje
18 V
Tehnologija PowerCyclone pruža odlične rezultate usisavanja u jednom prolazu. Vazduh brzo ulazi u PowerCyclone sistem gde se dodatno ubrzava kroz zakrivljeni vazdušni prolaz radi efikasnog odvajanja prašine iz vazduha.
Ovaj jedinstveni sistem brisanja kontroliše ispuštanje vode da bi se zadržala optimalna vlažnost za sve tvrde podove tokom čišćenja.
Držanje u ruci za usisavanje nameštaja i teško dostupnih uglova
4.2
od 5
716
Komentari
83%
preporučuje ovaj proizvod
Dea1990
15/05/2021
Hrvatska
Odličan dnevni usisavač
Bila sam zabrinuta zbog negativnih recenzija ali drago mi je da sam ga kupila. Prvo, tko god da ga kupuje mora znati da ovaj usisavač ne može biti jedini u kući. (nema dodatak za stropove i snaga nije dovoljna za usisavanje madraca, žbuke pri radovima po kući ili bilo što ozbiljnije) Meni je trebao dnevni usisavač koji je trenutno spreman za upotrebu kako bi mogla usisati mrvice sa tepiha, prašinu,auto i općenito bilo koji nered koji mi dijete tokom dana napravi. Za to je odličan! Vidjela sam puno kritika na temu pranja podova - definitivno je bolje prvo usisati veću prašinu ali krpa čisti sve sa podova ako se stavi topla voda. Što se tiče snage - usisava sve preko čega se prođe uz uvjet da se filteri čiste redovito.
Mane
Ne može usisati prašinu sa stropova
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerPro Aqua FC6408/01 Bežični punjivi usisavač
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerPro Aqua FC6408/01 Bežični punjivi usisavač
Taruska
24/04/2021
Hrvatska
Deo promocije
Proizvod ima odlicne sposobnosti
Odabrao sam ovu ocjenu jer ja proizvod efikasan dobro dizajniran i pouzdan . Preporucio sam ga svojoj punici i ona ga je kupila i vrlo je zadovoljna.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerPro Aqua FC6408/01 Bežični punjivi usisavač
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerPro Aqua FC6408/01 Bežični punjivi usisavač
Gugo2803
22/04/2021
Hrvatska
Deo promocije
Moja metla i močo
Već 3 godine imamo 3 proizvoda, u 3 stana, zadovoljni.
Prednosti
Zadovoljna ....
Mane
/
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerPro Aqua FC6408/01 Bežični punjivi usisavač
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerPro Aqua FC6408/01 Bežični punjivi usisavač
Preporučuje se zamena na svaka 3 do 6 meseci u zavisnosti od učestalosti korišćenja. 2 jastučeta od mikrofibera su priložena u pakovanju, možete da posetite www.philips.com da biste pronašli gde možete da kupite jastučiće od mikrofibera. Ne možemo da garantujemo optimalne rezultate čišćenja kada se koriste jastučići od mikrofibera drugih proizvođača.