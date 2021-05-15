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  • Usisava i briše, sve u jednom potezu
  • Usisava i briše, sve u jednom potezu
  • Usisava i briše, sve u jednom potezu
  • Usisava i briše, sve u jednom potezu
  • Usisava i briše, sve u jednom potezu
  • Usisava i briše, sve u jednom potezu
  • Usisava i briše, sve u jednom potezu
  • Usisava i briše, sve u jednom potezu
  • Usisava i briše, sve u jednom potezu
  • Usisava i briše, sve u jednom potezu
  • Usisava i briše, sve u jednom potezu
  • Usisava i briše, sve u jednom potezu
  • Usisava i briše, sve u jednom potezu
  • Usisava i briše, sve u jednom potezu
  • Usisava i briše, sve u jednom potezu
  • Usisava i briše, sve u jednom potezu
  • Usisava i briše, sve u jednom potezu
  • Usisava i briše, sve u jednom potezu
  • Usisava i briše, sve u jednom potezu
  • Usisava i briše, sve u jednom potezu
  • Usisava i briše, sve u jednom potezu
  • Usisava i briše, sve u jednom potezu

Obustavljeno

PowerPro AquaUsisivač i sistem za brisanje

FC6404/01

4.2
| (716) Komentari | 83% preporučuje ovaj proizvod
Usisava i briše, sve u jednom potezu
Novi bežični PowerPro Aqua usisivač (sa litijum-jonskom baterijom) je snažna 3-u-1 alatka za sređivanje svakodnevnog nereda. Usisivač bez kese za sve podove, ručni usisivač za površine poput kauča, stolica i ćoškova, kao i sistem za brisanje koji omogućava mokro čišćenje prljavštine.
Pogledajte sve prednosti

Uvek pri ruci za brzo čišćenje svakodnevnog nereda

Usisava i briše, sve u jednom potezu

  • 3-u-1

  • Usisavanje i brisanje

  • 18 V

Tehnologija PowerCyclone za visoke performanse usisavanja

Tehnologija PowerCyclone za visoke performanse usisavanja

Tehnologija PowerCyclone pruža odlične rezultate usisavanja u jednom prolazu. Vazduh brzo ulazi u PowerCyclone sistem gde se dodatno ubrzava kroz zakrivljeni vazdušni prolaz radi efikasnog odvajanja prašine iz vazduha.

Novi sistem brisanja sa optimalnom vlažnošću za sve tvrde podove

Novi sistem brisanja sa optimalnom vlažnošću za sve tvrde podove

Ovaj jedinstveni sistem brisanja kontroliše ispuštanje vode da bi se zadržala optimalna vlažnost za sve tvrde podove tokom čišćenja.

Držanje u ruci za usisavanje nameštaja i teško dostupnih uglova

Držanje u ruci za usisavanje nameštaja i teško dostupnih uglova

Držanje u ruci za usisavanje nameštaja i teško dostupnih uglova

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.2

od 5

716

Komentari

83%

preporučuje ovaj proizvod

15/05/2021

Hrvatska

Hrvatska

Odličan dnevni usisavač

Bila sam zabrinuta zbog negativnih recenzija ali drago mi je da sam ga kupila. Prvo, tko god da ga kupuje mora znati da ovaj usisavač ne može biti jedini u kući. (nema dodatak za stropove i snaga nije dovoljna za usisavanje madraca, žbuke pri radovima po kući ili bilo što ozbiljnije) Meni je trebao dnevni usisavač koji je trenutno spreman za upotrebu kako bi mogla usisati mrvice sa tepiha, prašinu,auto i općenito bilo koji nered koji mi dijete tokom dana napravi. Za to je odličan! Vidjela sam puno kritika na temu pranja podova - definitivno je bolje prvo usisati veću prašinu ali krpa čisti sve sa podova ako se stavi topla voda. Što se tiče snage - usisava sve preko čega se prođe uz uvjet da se filteri čiste redovito.

Mane

Ne može usisati prašinu sa stropova

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerPro Aqua FC6408/01 Bežični punjivi usisavač

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerPro Aqua FC6408/01 Bežični punjivi usisavač

24/04/2021

Hrvatska

Hrvatska

Proizvod ima odlicne sposobnosti

Odabrao sam ovu ocjenu jer ja proizvod efikasan dobro dizajniran i pouzdan . Preporucio sam ga svojoj punici i ona ga je kupila i vrlo je zadovoljna.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerPro Aqua FC6408/01 Bežični punjivi usisavač

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerPro Aqua FC6408/01 Bežični punjivi usisavač

22/04/2021

Hrvatska

Hrvatska

Moja metla i močo

Već 3 godine imamo 3 proizvoda, u 3 stana, zadovoljni.

Prednosti

Zadovoljna ....

Mane

/

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerPro Aqua FC6408/01 Bežični punjivi usisavač

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerPro Aqua FC6408/01 Bežični punjivi usisavač

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  1. Preporučuje se zamena na svaka 3 do 6 meseci u zavisnosti od učestalosti korišćenja. 2 jastučeta od mikrofibera su priložena u pakovanju, možete da posetite www.philips.com da biste pronašli gde možete da kupite jastučiće od mikrofibera. Ne možemo da garantujemo optimalne rezultate čišćenja kada se koriste jastučići od mikrofibera drugih proizvođača.