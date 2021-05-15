2 godine garancije
Obustavljeno
3-u-1
Usisivač, brisač i ručni usisivač
25,2 V
3-slojni filter koji može da se pere može da uhvati više od 90% alergena poput polena, dlaka kućnih ljubimaca i prašine radi čistog vazduha.
Novi PowerPro Aqua usisivač bez kese omogućava vam da praznite prašinu iz posude za prašinu bez dodirivanja prljavštine.
Bez kabla možete da čistite gde god želite, na svakom tipu poda.
4.2
od 5
716
Komentari
83%
preporučuje ovaj proizvod
Dea1990
15/05/2021
Hrvatska
Odličan dnevni usisavač
Bila sam zabrinuta zbog negativnih recenzija ali drago mi je da sam ga kupila. Prvo, tko god da ga kupuje mora znati da ovaj usisavač ne može biti jedini u kući. (nema dodatak za stropove i snaga nije dovoljna za usisavanje madraca, žbuke pri radovima po kući ili bilo što ozbiljnije) Meni je trebao dnevni usisavač koji je trenutno spreman za upotrebu kako bi mogla usisati mrvice sa tepiha, prašinu,auto i općenito bilo koji nered koji mi dijete tokom dana napravi. Za to je odličan! Vidjela sam puno kritika na temu pranja podova - definitivno je bolje prvo usisati veću prašinu ali krpa čisti sve sa podova ako se stavi topla voda. Što se tiče snage - usisava sve preko čega se prođe uz uvjet da se filteri čiste redovito.
Mane
Ne može usisati prašinu sa stropova
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerPro Aqua FC6408/01 Bežični punjivi usisavač
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerPro Aqua FC6408/01 Bežični punjivi usisavač
Taruska
24/04/2021
Hrvatska
Deo promocije
Proizvod ima odlicne sposobnosti
Odabrao sam ovu ocjenu jer ja proizvod efikasan dobro dizajniran i pouzdan . Preporucio sam ga svojoj punici i ona ga je kupila i vrlo je zadovoljna.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerPro Aqua FC6408/01 Bežični punjivi usisavač
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerPro Aqua FC6408/01 Bežični punjivi usisavač
Gugo2803
22/04/2021
Hrvatska
Deo promocije
Moja metla i močo
Već 3 godine imamo 3 proizvoda, u 3 stana, zadovoljni.
Prednosti
Zadovoljna ....
Mane
/
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerPro Aqua FC6408/01 Bežični punjivi usisavač
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerPro Aqua FC6408/01 Bežični punjivi usisavač
Preporučuje se zamena na svaka 3 do 6 meseci u zavisnosti od učestalosti korišćenja. 2 jastučeta od mikrofibera su priložena u pakovanju, možete da posetite www.philips.com da biste pronašli gde možete da kupite jastučiće od mikrofibera. Ne možemo da garantujemo optimalne rezultate čišćenja kada se koriste jastučići od mikrofibera drugih proizvođača.