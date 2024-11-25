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Obustavljeno

FC6843/03

FC6843/03

5
| (5) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
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5.0

od 5

5

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
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25/11/2024

Hrvatska

Hrvatska

Imam ga 20+ godina imam psa

Još uvjek radi nakon više od 20godina, i to radi bolje nego novi usisavači. Ne mjenjam ga i nadam se da mi potraje još jednom toliko. Top je (ps nasljeđen je od tate)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Triathlon FC6843/01 Usisavač za vlažno i suho čišćenje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Triathlon FC6843/01 Usisavač za vlažno i suho čišćenje

23/03/2016

Hrvatska

Hrvatska

Velika usisna snaga za suho i mokro usisavanje

Preporuka za ljude koji se bave kemijskim čišćenjem automobila.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Triathlon FC6843/02 Usisavač za vlažno i suho čišćenje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Triathlon FC6843/02 Usisavač za vlažno i suho čišćenje

28/10/2019

България

България

Verifikovani kupac

Подвижността на продукта ме удивява!

Мога да върша две неща едновременно - чистене и физическа активност! Това съвършенство е без аналог въ съвременната домакинска работа.

Prednosti

не се оплитам в кабели и контакти; хигиеничността е на ниво; свободна съм във физическите елементи на упражнението

Mane

Ще преустановя дейност ако спре ел.ток.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Triathlon FC6843/01 Прахосмукачка за мокро и сухо чистене

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Triathlon FC6843/01 Прахосмукачка за мокро и сухо чистене

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