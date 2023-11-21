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FC6844/02

FC6844/02

4.2
| (5) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
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4.2

od 5

5

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2

21/11/2023

România

România

Achiziție buna

Produs foarte bun: silențios, foarte puternic, accesorii utile

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Performer Silent FC8787/09 Aspirator cu sac

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Performer Silent FC8787/09 Aspirator cu sac

29/03/2023

Latvija

Latvija

Verifikovani kupac

Kluss!

Putekļu sūcējs ir kluss! Īpaši novērtēju un iesaku sūkšanas uzgali ar LED gaismām, kas ļauj saskatīt vietas, kurās vēl ir putekļi.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Performer Silent FC8787/09 Putekļu sūcējs ar maisiņu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Performer Silent FC8787/09 Putekļu sūcējs ar maisiņu

06/03/2019

România

România

Super caracteristici

Capul de aspirare TriActive aplică 3 acţiuni de curăţare dintr-o singură mişcare. Aspira praful pe pardoseli dure. Aspiră bine praful şi mizeria de pe lângă mobilă şi pereţi cu cele două perii laterale.Aspiră cu uşurinţă obiecte mari. Raza de acţiune mare, de 12 metri, îţi permite să ajungi mai departe. Capul de aspirare pentru parchet protejează împotriva zgârieturilor. O perie pentru praf este integrată direct în mânerul aparatului, fiind mereu gata de utilizare pentru mobilă, suprafeţele plate şi tapiţerie.Te bucuri de calitate la cel mai ridicat nivel.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Performer Silent FC8779/09 Aspirator cu sac

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Performer Silent FC8779/09 Aspirator cu sac

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