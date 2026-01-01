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Sve serije

  • Komplet za zamenu filtera za alergije PowerPro Compact*
  • Komplet za zamenu filtera za alergije PowerPro Compact*
  • Komplet za zamenu filtera za alergije PowerPro Compact*
  • Komplet za zamenu filtera za alergije PowerPro Compact*
  • Komplet za zamenu filtera za alergije PowerPro Compact*
  • Komplet za zamenu filtera za alergije PowerPro Compact*
  • Komplet za zamenu filtera za alergije PowerPro Compact*
  • Komplet za zamenu filtera za alergije PowerPro Compact*

Rezervni komplet

FC8010/01

Komplet za zamenu filtera za alergije PowerPro Compact*
Komplet za zamenu filtera za alergije kompatibilan sa Philips PowerPro Compact i PowerPro City serijama*. Komplet sadrži filter za izduvni vazduh i filter motora. Preporučuje se zamena filtera jednom godišnje.
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Kompatibilni proizvodi
PowerPro Compact

PowerPro Compact
Usisivač bez kese

FC9332/09

PowerPro Compact

PowerPro Compact
Usisivač bez kese

FC9333/09

Originalni rezervni filteri kompanije Philips

Komplet za zamenu filtera za alergije PowerPro Compact*

  • 1 x filter za alergije

  • 1 filter motora koji može da se pere

  • 1 sunđerasti filter koji može da se pere

Filter za izduvni vazduh za alergije za odličnu filtraciju

Filter za izduvni vazduh za alergije za odličnu filtraciju

Komplet sadrži 1 x filter za izduvni vazduh za alergije. Filter hvata čak i najsitniju prašinu pre nego što se vazduh ispušta nazad u prostoriju. Rezultat je čist vazduh bez prašine u vašem domu. Preporučuje se zamena filtera jednom godišnje.

Usisni filter motora koji može da se pere

Usisni filter motora koji može da se pere

Komplet sadrži 1 filter motora koji može da se pere. Ovo pruža visoke nivoe filtracije i sprečava da fina prašina dospe na motor i ošteti ga. Filter može da se pere. Preporučuje se da filter zamenite jednom godišnje.

Filter motora od pene koji se pere

Filter motora od pene koji se pere

Komplet sadrži 1 x ulazni filter motora (od pene). Ovaj filter pruža dodatnu zaštitu motoru i treba ga postaviti pored filtera motora koji se pere. Filter se može prati. Preporučuje se zamena filtera jednom godišnje.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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Odricanje od odgovornosti

  1. Kompatibilno sa sledećim Philips asortimаnima proizvoda: PowerPro Compact/ PowerPro City: FC9328 - FC9334, FC9349 - FC9353, FC9515, FC9516