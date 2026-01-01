2 godine garancije
FC8010/01
1 x filter za alergije
1 filter motora koji može da se pere
1 sunđerasti filter koji može da se pere
Komplet sadrži 1 x filter za izduvni vazduh za alergije. Filter hvata čak i najsitniju prašinu pre nego što se vazduh ispušta nazad u prostoriju. Rezultat je čist vazduh bez prašine u vašem domu. Preporučuje se zamena filtera jednom godišnje.
Komplet sadrži 1 filter motora koji može da se pere. Ovo pruža visoke nivoe filtracije i sprečava da fina prašina dospe na motor i ošteti ga. Filter može da se pere. Preporučuje se da filter zamenite jednom godišnje.
Komplet sadrži 1 x ulazni filter motora (od pene). Ovaj filter pruža dodatnu zaštitu motoru i treba ga postaviti pored filtera motora koji se pere. Filter se može prati. Preporučuje se zamena filtera jednom godišnje.
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Kompatibilno sa sledećim Philips asortimаnima proizvoda: PowerPro Compact/ PowerPro City: FC9328 - FC9334, FC9349 - FC9353, FC9515, FC9516