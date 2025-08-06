2 godine garancije
Obustavljeno
5.0
od 5
5
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Edka1
06/08/2025
Magyarország
Minőségi termék
A legstrapabíróbb minöségi porzsák. Ha porszívó, akkor csak a Philips jöhet számításba a szükséges tarzozékokkal együtt.
Ova recenzija je napisana za s-bag FC8022/04 Porzsák
Ova recenzija je napisana za s-bag FC8022/04 Porzsák
Daisy
11/06/2019
România
Excelenți!
Sacii pentru aspiratorul Philips sunt f buni, se fixează ușor, se închid etanș atunci când îi scoți.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Saci s-bag pentru aspirator FC8022/04
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Saci s-bag pentru aspirator FC8022/04
FeliM2495
09/05/2019
România
Recomand acest produs
Sunt foarte usor de utilizat si își fac treaba, conform descrierii.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Saci s-bag pentru aspirator FC8022/04
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Saci s-bag pentru aspirator FC8022/04