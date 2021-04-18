2 godine garancije
900 W
Usisavanje prašine od 99,9%*
Kompaktan i lagan
Veoma efikasan motor od 900 W daje veliku usisnu snagu za odlične rezultate čišćenja.
Usisni nastavak visokih performansi i velika snaga usisavanja obezbeđuju da možete da usisate 99,9% fine prašine*.
Kompaktan i lagan dizajn omogućava lako odlaganje i nošenje usisivača.
4.7
od 5
100
Komentari
96%
preporučuje ovaj proizvod
Kosy
18/04/2021
Hrvatska
Odličan proizvod
Super usisavač. Toliko dobro vuče da tepih diže sa poda.
Prednosti
Za te novce odličan uređaj.
Mane
Ništa
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 2000 FC8244/09 Usisivač s vrećicom
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 2000 FC8244/09 Usisivač s vrećicom
02/11/2020
Hrvatska
Odličan!
Odličan! Super usisava,lijepo radi,ugodan zvuk. Lagan za nositi i kretati se s njim po stanu. Pre pre zadovoljna!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 2000 FC8245/09 Usisivač s vrećicom
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 2000 FC8245/09 Usisivač s vrećicom
FC8373
05/10/2020
Hrvatska
Odličan usisavač
Usisavač je lagan za rad, ima jaku snagu usisavanja in nastavke potrebne za čišćenje tepiha te uskih područja.
Prednosti
odlično usisava
Mane
/
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 2000 FC8244/09 Usisivač s vrećicom
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 2000 FC8244/09 Usisivač s vrećicom
99,9% skupljene prašine sa tvrdih podova sa usecima (IEC 62885-2).