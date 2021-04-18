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  • Visoke performanse na svim podovima
  • Visoke performanse na svim podovima
  • Visoke performanse na svim podovima
  • Visoke performanse na svim podovima
  • Visoke performanse na svim podovima
  • Visoke performanse na svim podovima
  • Visoke performanse na svim podovima
  • Visoke performanse na svim podovima
  • Visoke performanse na svim podovima
  • Visoke performanse na svim podovima
  • Visoke performanse na svim podovima
  • Visoke performanse na svim podovima
  • Visoke performanse na svim podovima
  • Visoke performanse na svim podovima
  • Visoke performanse na svim podovima
  • Visoke performanse na svim podovima
  • Visoke performanse na svim podovima
  • Visoke performanse na svim podovima
  • Visoke performanse na svim podovima
  • Visoke performanse na svim podovima
  • Visoke performanse na svim podovima
  • Visoke performanse na svim podovima

regular

Serija 2000Usisivač sa kesom

FC8243/09

4.7
| (100) Komentari | 96% preporučuje ovaj proizvod
Visoke performanse na svim podovima
Usisivač Philips PowerGo pruža vrhunske performanse čišćenja i ima energetski efikasan motor. Održavajte vazduh u domu čistim i zdravim zahvaljujući našem alergijskom filteru koji hvata 99,9%+ štetnih čestica.
Pogledajte sve prednosti

Sa alergijskim filterom koji zaustavlja finu prašinu i alergene

Visoke performanse na svim podovima

  • 900 W

  • Usisavanje prašine od 99,9%*

  • Kompaktan i lagan

Motor od 900 W za veliku usisnu snagu

Motor od 900 W za veliku usisnu snagu

Veoma efikasan motor od 900 W daje veliku usisnu snagu za odlične rezultate čišćenja.

Usisavanje do 99,9% prašine* za odlično čišćenje

Usisavanje do 99,9% prašine* za odlično čišćenje

Usisni nastavak visokih performansi i velika snaga usisavanja obezbeđuju da možete da usisate 99,9% fine prašine*.

Kompaktan i lagan, za lako nošenje

Kompaktan i lagan, za lako nošenje

Kompaktan i lagan dizajn omogućava lako odlaganje i nošenje usisivača.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.7

od 5

100

Komentari

96%

preporučuje ovaj proizvod

2

18/04/2021

Hrvatska

Hrvatska

Odličan proizvod

Super usisavač. Toliko dobro vuče da tepih diže sa poda.

Prednosti

Za te novce odličan uređaj.

Mane

Ništa

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija 2000 FC8244/09 Usisivač s vrećicom

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija 2000 FC8244/09 Usisivač s vrećicom

02/11/2020

Hrvatska

Hrvatska

Odličan!

Odličan! Super usisava,lijepo radi,ugodan zvuk. Lagan za nositi i kretati se s njim po stanu. Pre pre zadovoljna!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija 2000 FC8245/09 Usisivač s vrećicom

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija 2000 FC8245/09 Usisivač s vrećicom

05/10/2020

Hrvatska

Hrvatska

Odličan usisavač

Usisavač je lagan za rad, ima jaku snagu usisavanja in nastavke potrebne za čišćenje tepiha te uskih područja.

Prednosti

odlično usisava

Mane

/

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija 2000 FC8244/09 Usisivač s vrećicom

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija 2000 FC8244/09 Usisivač s vrećicom

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Odricanje od odgovornosti

  1. 99,9% skupljene prašine sa tvrdih podova sa usecima (IEC 62885-2).