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Serija 2000 Usisivač sa kesom

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Serija 2000Usisivač sa kesom

FC8245/09

Serija 2000 Usisivač sa kesom

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Uputstva i Dokumentacija

Eco passport Philips 2000 Series Bagged vacuum cleaner - English (US)

  • PDF datoteka, 208.4 kB
  • 13 March 2026

EU Declaration of conformity Philips 2000 Series Bagged vacuum cleaner FC8245/09 - English (US)

  • PDF datoteka, 1.3 MB
  • 13 March 2026

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