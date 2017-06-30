2 godine garancije
Obustavljeno
Mlaznica za tvrde podove
Mlaznica za tvrde podove osigurava optimalno čišćenje na svim tvrdim podovima, posebno na parketu i pločicama. 1) Četka ima specijalne mekane dlačice koje štite pod od ogrebotina. 2) Raspored mekih čekinja osigurava optimalno prikupljanje prašine na svim tvrdim podovima. 3) Mlaznica je lagana i opremljena točkićima, što omogućava lako manevrisanje na svim podovima.
Odeljak za prašinu od 3 l maksimalno uvećava potencijal klasične kese za prašinu (s-bag), čime se garantuju dugotrajne performanse.
Lagana, aluminijumska cev usisivača je udobna za upotrebu i nošenje. Dvodelna teleskopska cev može lako da se podesi na željenu visinu.
4.6
od 5
5
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
ilko63
30/06/2017
България
Verifikovani kupac
Много съм доволен
Лесна за употреба и не много шумна.Отлична за цената си.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerLife FC8320/09 Прахосмукачка с торбичка
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerLife FC8320/09 Прахосмукачка с торбичка
annnakene12
31/01/2016
Eesti
See tode on suurepärane.
See toode on väga mugav ja koristab väga hästi. Toode ei ole väga suur ehk ta ei võta palju ruumi.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerLife FC8320/09 Tolmukotiga tolmuimeja
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerLife FC8320/09 Tolmukotiga tolmuimeja
bozenak
20/04/2015
Polska
super odkurzacz
Nie zamieniłabym tego odkurzacza na żaden inny. Ma dużą moc, choć nie jest głośny. Jedna osoba sprząta, druga spokojnie moze oglądać tv. Nasadka do twardych podłóg idealnie zbiera kurz ze wszystkich szczelin czy fug. Ma duży pojemnik na kurz, więc nie trzeba go często wymieniać. Jak dla mnie same plusy ;)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Odkurzacz workowy PowerLife FC8320/09
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Odkurzacz workowy PowerLife FC8320/09