2 godine garancije
Obustavljeno
TriActive mlaznica
Odeljak za prašinu od 3 l maksimalno uvećava potencijal klasične kese za prašinu (s-bag), čime se garantuju dugotrajne performanse.
Lagana, aluminijumska cev usisivača je udobna za upotrebu i nošenje. Dvodelna teleskopska cev može lako da se podesi na željenu visinu.
Ergonomski oblikovana drška je veoma praktična. Veoma je dugačka, pa samim tim možete da dosegnete dalje i lako očistite i teško dostupna mesta.
4.7
od 5
11
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Васето
06/05/2017
България
Verifikovani kupac
малко чудо
Точно каквото ми трябва.Икономична с много добра всмукателна мощност.Препоръчвам
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerLife FC8322/09 Прахосмукачка с торбичка
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerLife FC8322/09 Прахосмукачка с торбичка
alevdinho
21/04/2017
България
Verifikovani kupac
Супер Продукт
Супер Продукт ,който надвишава очакванията ми. Ако сравним цена качество , за тази цена супер качество с нищо не остъпва на прахосмукачките от по "висок клас" и 5 години гаранция.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerLife FC8322/09 Прахосмукачка с торбичка
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerLife FC8322/09 Прахосмукачка с торбичка
ceceto
02/11/2016
България
отлична е
Закупете си я и не съжалявайте!Красив дизайн,лесна за употреба и мощна всмукателна сила-
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerLife FC8322/09 Прахосмукачка с торбичка
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerLife FC8322/09 Прахосмукачка с торбичка