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  • Pune performanse. Jednostavno korišćenje
  • Pune performanse. Jednostavno korišćenje
  • Pune performanse. Jednostavno korišćenje
  • Pune performanse. Jednostavno korišćenje
  • Pune performanse. Jednostavno korišćenje
  • Pune performanse. Jednostavno korišćenje
  • Pune performanse. Jednostavno korišćenje
  • Pune performanse. Jednostavno korišćenje
  • Pune performanse. Jednostavno korišćenje
  • Pune performanse. Jednostavno korišćenje
  • Pune performanse. Jednostavno korišćenje
  • Pune performanse. Jednostavno korišćenje
  • Pune performanse. Jednostavno korišćenje
  • Pune performanse. Jednostavno korišćenje
  • Pune performanse. Jednostavno korišćenje
  • Pune performanse. Jednostavno korišćenje
  • Pune performanse. Jednostavno korišćenje
  • Pune performanse. Jednostavno korišćenje
  • Pune performanse. Jednostavno korišćenje
  • Pune performanse. Jednostavno korišćenje
  • Pune performanse. Jednostavno korišćenje
  • Pune performanse. Jednostavno korišćenje

Obustavljeno

Performer CompactUsisivač sa kesom

FC8373/09

4.6
| (37) Komentari | 91% preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Pune performanse. Jednostavno korišćenje
Novi usisivač Philips Performer Compact pruža vrhunske performanse čišćenja uz minimum truda. Tehnologija AirflowMax duže održava snagu usisavanja većom. Usisni nastavak TriActive efikasno uklanja prašinu sa svih podova.
Pogledajte sve prednosti

Kompaktan, ali snažan, uz tehnologiju AirflowMax

Pune performanse. Jednostavno korišćenje

  • Usisavanje prašine od 99,9%

  • 900 W

  • Alergijski filter

Revolucionarna tehnologija AirflowMax za veliku snagu usisavanja

Revolucionarna tehnologija AirflowMax za veliku snagu usisavanja

Jedinstvena tehnologija AirflowMax održava snagu usisavanja većom duže* da bi se kesa koristila do samog kraja. Ova tehnologija je zasnovana na optimizaciji tri ključna elementa: 1) Jedinstveni profil sa rebrima u odeljku za prašinu povećava protok vazduha oko kese za prašinu i omogućava korišćenje cele površine kese. 2) Posebno dizajniran kapacitet odeljka za prašinu omogućava da se kesa za prašinu potpuno i ravnomerno otvori. 3) Struktura vlakana visokog kvaliteta koja se ne začepljuju u kesi za prašinu omogućava apsorpciju prašine bez blokiranja pora, čime se izbegava smanjenje usisne snage.

Usisni nastavak TriActive primenjuje 3 radnje čišćenja u jednom prolazu

Usisni nastavak TriActive primenjuje 3 radnje čišćenja u jednom prolazu

Usisni nastavak TriActive primenjuje 3 radnje čišćenja u jednom prolazu: 1) Nežno razmiče vlakna tepiha pomoću specijalno dizajnirane ploče i omogućava dubinsko uklanjanje prašine. 2) Veći otvor sa prednje strane omogućava usisavanje većih komada. 3) Dva kanala za vazduh sa leve i desne strane skupljaju prašinu i prljavštinu neposredno pored nameštaja i zidova.

Dodaci na usisivaču za vrhunsku praktičnost

Dodaci na usisivaču za vrhunsku praktičnost

Usisivač je dizajniran sa integrisanim dodacima, pa ne morate da nosite dodatke dok čistite. Dodatak za uske površine se nalazi na posudi i uvek je spreman za upotrebu.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_AWARD-612378

Komentari

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4.6

od 5

37

Komentari

91%

preporučuje ovaj proizvod

2

05/10/2020

Hrvatska

Hrvatska

Odličan usisavač za svakodnevno čišćenje

Usisavač je lagan za rad, ima čvrstu metalnu cijev i jaku snagu usisavanja.

Prednosti

jak usisavač

Mane

/

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Performer Compact FC8373/09 Usisivač s vrećicom

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Performer Compact FC8373/09 Usisivač s vrećicom

07/03/2020

Hrvatska

Hrvatska

Top usisavač

Odličan izbor za kućanstvo. Jaka snaga usisavanja.

Prednosti

Kućanstvo

Mane

/

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Performer Compact FC8371/09 Usisivač s vrećicom

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Performer Compact FC8371/09 Usisivač s vrećicom

18/08/2018

Hrvatska

Hrvatska

Odlično !

Oduševljena sam usisavačem . Skuplja životinjske dlake bez problema . Jednostavan je za uporabu. Četkica za prašinu koja se nalazi na cijevi je pun pogodak. Dolazi sa dva usisna nastavka, jedan za tvrde podove i drugi TriActive nastavak, oba odlično rade posao. Ja sam proizvodom ugodno iznenađena.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Performer Compact FC8371/09 Usisivač s vrećicom

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Performer Compact FC8371/09 Usisivač s vrećicom

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Odricanje od odgovornosti

  1. 99,9% skupljene prašine sa tvrdih podova sa usecima (IEC 62885-2).