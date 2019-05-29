2 godine garancije
Obustavljeno
Usisavanje prašine od 99,9%
900 W
3 l
Turbo četka
Jedinstvena tehnologija AirflowMax održava snagu usisavanja većom duže* da bi se kesa koristila do samog kraja. Ova tehnologija je zasnovana na optimizaciji tri ključna elementa: 1) Jedinstveni profil sa rebrima u odeljku za prašinu povećava protok vazduha oko kese za prašinu i omogućava korišćenje cele površine kese. 2) Posebno dizajniran kapacitet odeljka za prašinu omogućava da se kesa za prašinu potpuno i ravnomerno otvori. 3) Struktura vlakana visokog kvaliteta koja se ne začepljuju u kesi za prašinu omogućava apsorpciju prašine bez blokiranja pora, čime se izbegava smanjenje usisne snage.
Usisni nastavak TriActive primenjuje 3 radnje čišćenja u jednom prolazu: 1) Nežno razmiče vlakna tepiha pomoću specijalno dizajnirane ploče i omogućava dubinsko uklanjanje prašine. 2) Veći otvor sa prednje strane omogućava usisavanje većih komada. 3) Dva kanala za vazduh sa leve i desne strane skupljaju prašinu i prljavštinu neposredno pored nameštaja i zidova.
Turbo četka omogućava dubinsko čišćenje tepiha i brzo uklanjanje dlaka i prašine. Rotaciona četka unutar usisnog nastavka aktivno uklanja male čestice prašine i dlake kućnih ljubimaca, što obezbeđuje bolje čišćenje.
Nagrade
4.8
od 5
10
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Blabla
29/05/2019
Hrvatska
Vuče ko zmaj
Usisavač je odličan, zato i je već 2,.. prvi je kod svekrve
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Performer Compact FC8379/09 Usisivač s vrećicom
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Performer Compact FC8379/09 Usisivač s vrećicom
Kika34
12/04/2018
Hrvatska
Preporučujem proizvod
Proizvod je odličan,lagan,jednostavan za koristenje,funkcionalan
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Performer Compact FC8379/09 Usisivač s vrećicom
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Performer Compact FC8379/09 Usisivač s vrećicom
Marina5
01/03/2018
Hrvatska
Odličan proizvod
Odličan usisavač jer je jako malen, a ima veliku moć usisavanja. Zgodnog je dizajna i vrlo lagan. Posebno bih istaknula četku za usisavanje dlaka kućnih ljubimaca jer bez problema usisava sve dlake.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Performer Compact FC8379/09 Usisivač s vrećicom
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Performer Compact FC8379/09 Usisivač s vrećicom
99,9% skupljene prašine sa tvrdih podova sa usecima (IEC 62885-2).