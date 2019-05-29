ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

2 godine garancije

Sve serije

  • Pune performanse. Jednostavno korišćenje
  • Pune performanse. Jednostavno korišćenje
  • Pune performanse. Jednostavno korišćenje
  • Pune performanse. Jednostavno korišćenje
  • Pune performanse. Jednostavno korišćenje
  • Pune performanse. Jednostavno korišćenje
  • Pune performanse. Jednostavno korišćenje
  • Pune performanse. Jednostavno korišćenje
  • Pune performanse. Jednostavno korišćenje
  • Pune performanse. Jednostavno korišćenje
  • Pune performanse. Jednostavno korišćenje
  • Pune performanse. Jednostavno korišćenje
  • Pune performanse. Jednostavno korišćenje
  • Pune performanse. Jednostavno korišćenje
  • Pune performanse. Jednostavno korišćenje
  • Pune performanse. Jednostavno korišćenje
  • Pune performanse. Jednostavno korišćenje
  • Pune performanse. Jednostavno korišćenje
  • Pune performanse. Jednostavno korišćenje
  • Pune performanse. Jednostavno korišćenje
  • Pune performanse. Jednostavno korišćenje
  • Pune performanse. Jednostavno korišćenje
  • Pune performanse. Jednostavno korišćenje
  • Pune performanse. Jednostavno korišćenje

Obustavljeno

Performer CompactUsisivač sa kesom

FC8379/09

4.8
| (10) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Pune performanse. Jednostavno korišćenje
Novi usisivač Philips Performer Compact pruža vrhunske performanse čišćenja uz minimum truda. Tehnologija AirflowMax duže održava snagu usisavanja većom. Usisni nastavak TriActive efikasno uklanja prašinu sa svih podova.
Pogledajte sve prednosti

Kompaktan, ali snažan, uz tehnologiju AirflowMax

Pune performanse. Jednostavno korišćenje

  • Usisavanje prašine od 99,9%

  • 900 W

  • 3 l

  • Turbo četka

Revolucionarna tehnologija AirflowMax za veliku snagu usisavanja

Revolucionarna tehnologija AirflowMax za veliku snagu usisavanja

Jedinstvena tehnologija AirflowMax održava snagu usisavanja većom duže* da bi se kesa koristila do samog kraja. Ova tehnologija je zasnovana na optimizaciji tri ključna elementa: 1) Jedinstveni profil sa rebrima u odeljku za prašinu povećava protok vazduha oko kese za prašinu i omogućava korišćenje cele površine kese. 2) Posebno dizajniran kapacitet odeljka za prašinu omogućava da se kesa za prašinu potpuno i ravnomerno otvori. 3) Struktura vlakana visokog kvaliteta koja se ne začepljuju u kesi za prašinu omogućava apsorpciju prašine bez blokiranja pora, čime se izbegava smanjenje usisne snage.

Usisni nastavak TriActive primenjuje 3 radnje čišćenja u jednom prolazu

Usisni nastavak TriActive primenjuje 3 radnje čišćenja u jednom prolazu

Usisni nastavak TriActive primenjuje 3 radnje čišćenja u jednom prolazu: 1) Nežno razmiče vlakna tepiha pomoću specijalno dizajnirane ploče i omogućava dubinsko uklanjanje prašine. 2) Veći otvor sa prednje strane omogućava usisavanje većih komada. 3) Dva kanala za vazduh sa leve i desne strane skupljaju prašinu i prljavštinu neposredno pored nameštaja i zidova.

Turbo četka, savršena za domove u kojima ima dlaka kućnih ljubimaca

Turbo četka, savršena za domove u kojima ima dlaka kućnih ljubimaca

Turbo četka omogućava dubinsko čišćenje tepiha i brzo uklanjanje dlaka i prašine. Rotaciona četka unutar usisnog nastavka aktivno uklanja male čestice prašine i dlake kućnih ljubimaca, što obezbeđuje bolje čišćenje.

Tehničke specifikacije

Potražite podršku za ovaj proizvod

Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete

Nagrade

  • Award image VRS_AWARD-612378

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocena proizvoda i zvezdica korisna su za sve. Ona vam omogućavaju da saznate više o proizvodu i pomažu vam da donesete odluku o kupovini. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u prodavnici može da ostavi recenziju

4.8

od 5

10

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

29/05/2019

Hrvatska

Hrvatska

Vuče ko zmaj

Usisavač je odličan, zato i je već 2,.. prvi je kod svekrve

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Performer Compact FC8379/09 Usisivač s vrećicom

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Performer Compact FC8379/09 Usisivač s vrećicom

12/04/2018

Hrvatska

Hrvatska

Preporučujem proizvod

Proizvod je odličan,lagan,jednostavan za koristenje,funkcionalan

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Performer Compact FC8379/09 Usisivač s vrećicom

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Performer Compact FC8379/09 Usisivač s vrećicom

01/03/2018

Hrvatska

Hrvatska

Odličan proizvod

Odličan usisavač jer je jako malen, a ima veliku moć usisavanja. Zgodnog je dizajna i vrlo lagan. Posebno bih istaknula četku za usisavanje dlaka kućnih ljubimaca jer bez problema usisava sve dlake.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Performer Compact FC8379/09 Usisivač s vrećicom

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Performer Compact FC8379/09 Usisivač s vrećicom

Prijavite se na naš bilten i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana

Želim da primam promotivne informacije – na osnovu mojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se lako odjaviti u bilo kom trenutku!

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana
Odricanje od odgovornosti

  1. 99,9% skupljene prašine sa tvrdih podova sa usecima (IEC 62885-2).