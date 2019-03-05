2 godine garancije
Obustavljeno
Tehnologija AirflowMax
TriActive+ mlaznica
Tehnologija AirflowMax povećava protok vazduha, što omogućava da se kesa za prašinu ravnomerno širi, pa možete da dobijete visoke performanse, čak i dok se kesa puni!
TriActive+ usisna cev primenjuje 3 radnje čišćenja u jednom prolazu: 1) Nežno razmiče vlakna tepiha pomoću specijalno dizajnirane površine i omogućava dubinsko uklanjanje prašine. 2) Veći otvor sa prednje strane omogućava usisavanje većih komada. 3) Dve bočne četke skupljaju prašinu i prljavštinu pored nameštaja i zidova.
Ovaj proizvod ostvaruje najviše performanse pri čišćenju tvrdih podova. Usisava 100% prašine!
Nagrade
5.0
od 5
3
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Jeni55
05/03/2019
România
Produs foarte bun
Silentios,usor ,aspira foarte bine .ajutor de nadejne in curatenie. Este usor de depozitat si dupa aspirare nu se simte in aer ca s-a folosit aspiratorul,are un filtru foarte bun.recomand.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Performer Active FC8525/09 Aspirator cu sac
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Performer Active FC8525/09 Aspirator cu sac
Ewa22
05/06/2016
Polska
Verifikovani kupac
dobrze wciąga i jest odpowiedniej wielkości
[Employee of philipsglobal] bardzo dobry odkurzacz z którego jestem zadowolona
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Performer Active FC8525/09 Odkurzacz workowy
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Performer Active FC8525/09 Odkurzacz workowy
Arnostek
12/12/2015
Česká republika
Skvělý výroběk
Splňuje vše co jsme od něho s rodinou očekávali. Jednoduchý, výkonný a za skvělou cenu. Určitě doporučuji!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Performer Active FC8525/09 Sáčkový vysavač
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Performer Active FC8525/09 Sáčkový vysavač
Na osnovu internih merenja kompanije Philips