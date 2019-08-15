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Obustavljeno

Performer ActiveUsisivač sa kesom

FC8526/09

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Pune performanse
Novi Philips Performer Active omogućava temeljno čišćenje zahvaljujući tehnologiji AirflowMax i jedinstvenoj usisnoj cevi TriActive+, izrađenoj za odlično uklanjanje prašine.
Pogledajte sve prednosti

Manja potrošnja energije

Pune performanse

  • Tehnologija AirflowMax

  • TriActive+ mlaznica

  • Životinjske dlake

Revolucionarna tehnologija AirflowMax za ekstremne performanse

Revolucionarna tehnologija AirflowMax za ekstremne performanse

Tehnologija AirflowMax povećava protok vazduha, što omogućava da se kesa za prašinu ravnomerno širi, pa možete da dobijete visoke performanse, čak i dok se kesa puni!

Nova 3-u-1 TriActive+ mlaznica omogućava usisavanje krupne i fine prašine

Nova 3-u-1 TriActive+ mlaznica omogućava usisavanje krupne i fine prašine

TriActive+ usisna cev primenjuje 3 radnje čišćenja u jednom prolazu: 1) Nežno razmiče vlakna tepiha pomoću specijalno dizajnirane površine i omogućava dubinsko uklanjanje prašine. 2) Veći otvor sa prednje strane omogućava usisavanje većih komada. 3) Dve bočne četke skupljaju prašinu i prljavštinu pored nameštaja i zidova.

Najbolje performanse u rangu klase A pri čišćenju tvrdih podova

Najbolje performanse u rangu klase A pri čišćenju tvrdih podova

Ovaj proizvod ostvaruje najviše performanse pri čišćenju tvrdih podova. Usisava 100% prašine!

Tehničke specifikacije

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Komentari

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1.0

od 5

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Pregled

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15/08/2019

Slovenija

Slovenija

razočaranje na celi črti!

Zelo malo rabljen sesalnik, že v začetku mi je bilo žal za nakup. Slabo sesa, nerodna krtača. Po 4 letih je ob zelo redki uporabi, popolnoma čistih filtirih (še originalni), sesalna moč minimalna in ni več uporaben. Ne kupim več Philipsa!!!

Ova recenzija je napisana za Performer Active FC8526/09 Sesalnik z vrečko

Ova recenzija je napisana za Performer Active FC8526/09 Sesalnik z vrečko

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