2 godine garancije
Obustavljeno
FC8526/09
Tehnologija AirflowMax
TriActive+ mlaznica
Životinjske dlake
Tehnologija AirflowMax povećava protok vazduha, što omogućava da se kesa za prašinu ravnomerno širi, pa možete da dobijete visoke performanse, čak i dok se kesa puni!
TriActive+ usisna cev primenjuje 3 radnje čišćenja u jednom prolazu: 1) Nežno razmiče vlakna tepiha pomoću specijalno dizajnirane površine i omogućava dubinsko uklanjanje prašine. 2) Veći otvor sa prednje strane omogućava usisavanje većih komada. 3) Dve bočne četke skupljaju prašinu i prljavštinu pored nameštaja i zidova.
Ovaj proizvod ostvaruje najviše performanse pri čišćenju tvrdih podova. Usisava 100% prašine!
1.0
od 5
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Pregled
uporabnica7
15/08/2019
Slovenija
razočaranje na celi črti!
Zelo malo rabljen sesalnik, že v začetku mi je bilo žal za nakup. Slabo sesa, nerodna krtača. Po 4 letih je ob zelo redki uporabi, popolnoma čistih filtirih (še originalni), sesalna moč minimalna in ni več uporaben. Ne kupim več Philipsa!!!
Ova recenzija je napisana za Performer Active FC8526/09 Sesalnik z vrečko
Ova recenzija je napisana za Performer Active FC8526/09 Sesalnik z vrečko