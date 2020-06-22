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  • Maksimalna usisna snaga za bolje rezultate čišćenja*
  • Maksimalna usisna snaga za bolje rezultate čišćenja*

Obustavljeno

Performer ActiveUsisivač sa kesom

FC8658/01

5
| (2) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Maksimalna usisna snaga za bolje rezultate čišćenja*
Novi Philips Performer Active omogućava bolje čišćenje zahvaljujući tehnologiji Airflow Plus i snažnom motoru od 2100 W
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Sa tehnologijom AirFlow Max i kapacitetom za prašinu 4 l

Maksimalna usisna snaga za bolje rezultate čišćenja*

  • 2100 W

  • Tehnologija AirflowMax

  • Filter EPA 10

Revolucionarna tehnologija Airflow Max za ekstremno usisavanje

Revolucionarna tehnologija Airflow Max za ekstremno usisavanje

Tehnologija AirflowMax povećava protok vazduha, što omogućava da se kesa za prašinu ravnomerno širi, pa možete da dobijete najveću snagu usisavanja, čak i dok se kesa puni!

Motor od 2000 W generiše maks. snagu usisavanja od 425 W

Motor od 2000 W generiše maks. snagu usisavanja od 425 W

Motor od 2000 W generiše maksimalnu usisnu snagu od 425 W za odlične rezultate čišćenja.

Kapacitet za prašinu od 4 l za duže čišćenje

Kapacitet za prašinu od 4 l za duže čišćenje

Specijalno dizajniran odeljak za prašinu od 4 l omogućava da optimalno koristite kesu za prašinu, pa možete da čistite duže.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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5.0

od 5

2

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

22/06/2020

България

България

Много добър продукт!

Доволна съм от нея! Почиства много хубаво килими и паркет.

Prednosti

Съотношението цена - качество е удовлетворително.

Mane

Налага се да се сменя торбичката. Филтърът не може да се мие.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Performer Active FC8658/01 Прахосмукачка с торбичка

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Performer Active FC8658/01 Прахосмукачка с торбичка

01/04/2019

Україна

Україна

Супер пилосос

Довго обирали модель, та зупинились на цьому. Доволі довгій шнур, зручна щітка. Дуже потужний.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Performer Active FC8658/01 Пилосос із мішком для пилу

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Performer Active FC8658/01 Пилосос із мішком для пилу

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  1. Rezultati u poređenju sa modelom Philips PowerLife koji je testiran interno u avgustu 2013. godine