2 godine garancije
Obustavljeno
2100 W
Tehnologija AirflowMax
Filter EPA 10
Tehnologija AirflowMax povećava protok vazduha, što omogućava da se kesa za prašinu ravnomerno širi, pa možete da dobijete najveću snagu usisavanja, čak i dok se kesa puni!
Motor od 2000 W generiše maksimalnu usisnu snagu od 425 W za odlične rezultate čišćenja.
Specijalno dizajniran odeljak za prašinu od 4 l omogućava da optimalno koristite kesu za prašinu, pa možete da čistite duže.
5.0
od 5
2
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Емма
22/06/2020
България
Много добър продукт!
Доволна съм от нея! Почиства много хубаво килими и паркет.
Prednosti
Съотношението цена - качество е удовлетворително.
Mane
Налага се да се сменя торбичката. Филтърът не може да се мие.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Performer Active FC8658/01 Прахосмукачка с торбичка
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Performer Active FC8658/01 Прахосмукачка с торбичка
iAlexeus
01/04/2019
Україна
Супер пилосос
Довго обирали модель, та зупинились на цьому. Доволі довгій шнур, зручна щітка. Дуже потужний.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Performer Active FC8658/01 Пилосос із мішком для пилу
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Performer Active FC8658/01 Пилосос із мішком для пилу
Rezultati u poređenju sa modelom Philips PowerLife koji je testiran interno u avgustu 2013. godine