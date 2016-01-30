2 godine garancije
Obustavljeno
Tehnologija PowerCyclone 4
Mlaznica za tvrde podove
Tehnologija PowerCyclone 4 maksimalno povećava protok i performanse odvajanjem prljavštine od vazduha u jednom prolazu. Ona omogućava sjajne rezultate čišćenja u tri izuzetno efikasna koraka: 1) Vazduh brzo ulazi u PowerCyclone zahvaljujući pravom i glatkom ulazu za vazduh. 2) Zakrivljeni prolaz za vazduh uskoro ubrzava kretanje vazduha u ciklonskoj komori kako bi se prašina odvojila od vazduha.
Posuda za prašinu savršeno je dizajnirana, pa omogućava odlaganje prašine bez stvaranja oblaka. Zahvaljujući jedinstvenom obliku i glatkoj površini, prašina se prikuplja na jednoj strani posude i ravnomerno klizi u posudu za prašinu.
Mlaznica za tvrde podove osigurava optimalno čišćenje na svim tvrdim podovima, posebno na parketu i pločicama. 1) Četka ima specijalne mekane dlačice koje štite pod od ogrebotina. 2) Raspored mekih čekinja osigurava optimalno prikupljanje prašine na svim tvrdim podovima. 3) Mlaznica je lagana i opremljena točkićima, što omogućava lako manevrisanje na svim podovima.
5.0
od 5
5
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Gregor
30/01/2016
Slovenija
Zelo uporaben!
Resnicno dober! Priporocam ga vsakomur, saj je tudi cenovno ugoden.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerPro Compact FC9320/09 Sesalnik brez vrečke
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerPro Compact FC9320/09 Sesalnik brez vrečke
dvav
06/06/2019
България
Лека и удобна прахосмукачка
Прахосмукачката е много удобна, имайки предвид, че е с пластмасов контейнер, лесно се почиства и е много лека и удобна за употреба.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerPro Compact FC9320/09 Прахосмукачка без торба
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerPro Compact FC9320/09 Прахосмукачка без торба
Anrousseva
21/06/2016
България
Verifikovani kupac
Препоръчвам този продукт
Прахосмукачката е супер, няма да сгрешите,ако си закупите.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerPro Compact FC9320/09 Прахосмукачка без торба
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerPro Compact FC9320/09 Прахосмукачка без торба