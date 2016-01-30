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Obustavljeno

PowerPro CompactUsisivač bez kese

FC9320/09

5
| (5) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Pune performanse
Novi Philips PowerPro Compact omogućava temeljno čišćenje na svim tvrdim podovima, zahvaljujući tehnologiji PowerCyclone 4 i namenskoj usisnoj cevi za tvrde podove. Posuda za prašinu se lako prazni, bez stvaranja oblaka prašine.
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Manja potrošnja energije

Pune performanse

  • Tehnologija PowerCyclone 4

  • Mlaznica za tvrde podove

PowerCyclone 4 tehnologija odvaja prašinu i vazduh u jednom prolazu

PowerCyclone 4 tehnologija odvaja prašinu i vazduh u jednom prolazu

Tehnologija PowerCyclone 4 maksimalno povećava protok i performanse odvajanjem prljavštine od vazduha u jednom prolazu. Ona omogućava sjajne rezultate čišćenja u tri izuzetno efikasna koraka: 1) Vazduh brzo ulazi u PowerCyclone zahvaljujući pravom i glatkom ulazu za vazduh. 2) Zakrivljeni prolaz za vazduh uskoro ubrzava kretanje vazduha u ciklonskoj komori kako bi se prašina odvojila od vazduha.

Napredna posuda za prašinu dizajnirana tako da se lako prazni

Napredna posuda za prašinu dizajnirana tako da se lako prazni

Posuda za prašinu savršeno je dizajnirana, pa omogućava odlaganje prašine bez stvaranja oblaka. Zahvaljujući jedinstvenom obliku i glatkoj površini, prašina se prikuplja na jednoj strani posude i ravnomerno klizi u posudu za prašinu.

Mlaznica za optimalno čišćenje na svim tvrdim podovima

Mlaznica za optimalno čišćenje na svim tvrdim podovima

Mlaznica za tvrde podove osigurava optimalno čišćenje na svim tvrdim podovima, posebno na parketu i pločicama. 1) Četka ima specijalne mekane dlačice koje štite pod od ogrebotina. 2) Raspored mekih čekinja osigurava optimalno prikupljanje prašine na svim tvrdim podovima. 3) Mlaznica je lagana i opremljena točkićima, što omogućava lako manevrisanje na svim podovima.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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5.0

od 5

5

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

30/01/2016

Slovenija

Slovenija

Zelo uporaben!

Resnicno dober! Priporocam ga vsakomur, saj je tudi cenovno ugoden.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerPro Compact FC9320/09 Sesalnik brez vrečke

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerPro Compact FC9320/09 Sesalnik brez vrečke

06/06/2019

България

България

Лека и удобна прахосмукачка

Прахосмукачката е много удобна, имайки предвид, че е с пластмасов контейнер, лесно се почиства и е много лека и удобна за употреба.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerPro Compact FC9320/09 Прахосмукачка без торба

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerPro Compact FC9320/09 Прахосмукачка без торба

21/06/2016

България

България

Verifikovani kupac

Препоръчвам този продукт

Прахосмукачката е супер, няма да сгрешите,ако си закупите.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerPro Compact FC9320/09 Прахосмукачка без торба

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerPro Compact FC9320/09 Прахосмукачка без торба

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