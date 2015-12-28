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Obustavljeno

PowerPro CompactUsisivač bez kese

FC9321/09

4.6
| (15) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Pune performanse
Novi Philips PowerPro Compact omogućava temeljno čišćenje na svim tvrdim podovima, zahvaljujući tehnologiji PowerCyclone 4 i namenskoj usisnoj cevi za tvrde podove. Posuda za prašinu se lako prazni, bez stvaranja oblaka prašine.
Pogledajte sve prednosti

Manja potrošnja energije

Pune performanse

  • Tehnologija PowerCyclone 4

  • Mlaznica za tvrde podove

PowerCyclone 4 tehnologija odvaja prašinu i vazduh u jednom prolazu

PowerCyclone 4 tehnologija odvaja prašinu i vazduh u jednom prolazu

Tehnologija PowerCyclone 4 maksimalno povećava protok i performanse odvajanjem prljavštine od vazduha u jednom prolazu. Ona omogućava sjajne rezultate čišćenja u tri izuzetno efikasna koraka: 1) Vazduh brzo ulazi u PowerCyclone zahvaljujući pravom i glatkom ulazu za vazduh. 2) Zakrivljeni prolaz za vazduh uskoro ubrzava kretanje vazduha u ciklonskoj komori kako bi se prašina odvojila od vazduha.

Mlaznica za optimalno čišćenje na svim tvrdim podovima

Mlaznica za optimalno čišćenje na svim tvrdim podovima

Mlaznica za tvrde podove osigurava optimalno čišćenje na svim tvrdim podovima, posebno na parketu i pločicama. 1) Četka ima specijalne mekane dlačice koje štite pod od ogrebotina. 2) Raspored mekih čekinja osigurava optimalno prikupljanje prašine na svim tvrdim podovima. 3) Mlaznica je lagana i opremljena točkićima, što omogućava lako manevrisanje na svim podovima.

Napredna posuda za prašinu dizajnirana tako da se lako prazni

Napredna posuda za prašinu dizajnirana tako da se lako prazni

Posuda za prašinu savršeno je dizajnirana, pa omogućava odlaganje prašine bez stvaranja oblaka. Zahvaljujući jedinstvenom obliku i glatkoj površini, prašina se prikuplja na jednoj strani posude i ravnomerno klizi u posudu za prašinu.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.6

od 5

15

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2

28/12/2015

Slovenija

Slovenija

Verifikovani kupac

sesalnik PowerPro Compakt ima same odlične lastnosti

Zelo sem vesela, da sem kupila tak sesalec, ki sem ga želela. Dobro čisti, je učinkovit in varčen, pa še brez vrečk, kar se mi zdi boljše, saj ga po končanem sesanju izpraznim in je ponovno čist.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerPro Compact FC9321/09 Sesalnik brez vrečke

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerPro Compact FC9321/09 Sesalnik brez vrečke

05/11/2019

România

România

recomand cu incredere acest aspirator

Usor de manevrat,foarte eficient la aspirarea parului de animale cu o perie turbo mare sau mica,usor de curatat prin spalare cu apa,reglare debit aer aspirare folosind aer fals de pe maner

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerPro Compact FC9321/09 Aspirator fără sac

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerPro Compact FC9321/09 Aspirator fără sac

25/05/2017

România

România

Foarte bun

Am luat acest aspirator crezand ca poate o sa mai scap de parul din casa, asta in conditiile in care nu am animale. Doar l-am testat prin casa 10 minute si se vedea foarte bine rezultatele. Nu mai zic cand l-am golit, nu ne-a venit sa credem cat praf era in casa. O investitie foarte buna care merita toti bani.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerPro Compact FC9321/09 Aspirator fără sac

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerPro Compact FC9321/09 Aspirator fără sac

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