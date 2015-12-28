2 godine garancije
Obustavljeno
Tehnologija PowerCyclone 4
Mlaznica za tvrde podove
Tehnologija PowerCyclone 4 maksimalno povećava protok i performanse odvajanjem prljavštine od vazduha u jednom prolazu. Ona omogućava sjajne rezultate čišćenja u tri izuzetno efikasna koraka: 1) Vazduh brzo ulazi u PowerCyclone zahvaljujući pravom i glatkom ulazu za vazduh. 2) Zakrivljeni prolaz za vazduh uskoro ubrzava kretanje vazduha u ciklonskoj komori kako bi se prašina odvojila od vazduha.
Mlaznica za tvrde podove osigurava optimalno čišćenje na svim tvrdim podovima, posebno na parketu i pločicama. 1) Četka ima specijalne mekane dlačice koje štite pod od ogrebotina. 2) Raspored mekih čekinja osigurava optimalno prikupljanje prašine na svim tvrdim podovima. 3) Mlaznica je lagana i opremljena točkićima, što omogućava lako manevrisanje na svim podovima.
Posuda za prašinu savršeno je dizajnirana, pa omogućava odlaganje prašine bez stvaranja oblaka. Zahvaljujući jedinstvenom obliku i glatkoj površini, prašina se prikuplja na jednoj strani posude i ravnomerno klizi u posudu za prašinu.
4.6
od 5
15
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
ANČI50
28/12/2015
Slovenija
Verifikovani kupac
sesalnik PowerPro Compakt ima same odlične lastnosti
Zelo sem vesela, da sem kupila tak sesalec, ki sem ga želela. Dobro čisti, je učinkovit in varčen, pa še brez vrečk, kar se mi zdi boljše, saj ga po končanem sesanju izpraznim in je ponovno čist.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerPro Compact FC9321/09 Sesalnik brez vrečke
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerPro Compact FC9321/09 Sesalnik brez vrečke
dorin1953
05/11/2019
România
recomand cu incredere acest aspirator
Usor de manevrat,foarte eficient la aspirarea parului de animale cu o perie turbo mare sau mica,usor de curatat prin spalare cu apa,reglare debit aer aspirare folosind aer fals de pe maner
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerPro Compact FC9321/09 Aspirator fără sac
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerPro Compact FC9321/09 Aspirator fără sac
ioanam12
25/05/2017
România
Foarte bun
Am luat acest aspirator crezand ca poate o sa mai scap de parul din casa, asta in conditiile in care nu am animale. Doar l-am testat prin casa 10 minute si se vedea foarte bine rezultatele. Nu mai zic cand l-am golit, nu ne-a venit sa credem cat praf era in casa. O investitie foarte buna care merita toti bani.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerPro Compact FC9321/09 Aspirator fără sac
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerPro Compact FC9321/09 Aspirator fără sac