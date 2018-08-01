2 godine garancije
Obustavljeno
1800 W
PowerCyclone 5
Filter Allergy H13
Izdržljiv motor od 1800 W obezbeđuje usisnu snagu do 360 W za temeljne rezultate čišćenja.
Tehnologija PowerCyclone 5 ubrzava protok vazduha u cilindričnoj komori radi razdvajanja prašine od vazduha i duže održava izuzetne radne karakteristike i jaku usisnu snagu.
Usisni nastavak MultiClean je konstruisan da dobro naleže na pod, da bi se obezbedilo temeljno čišćenje svih vrsta podova.
Nagrade
4.6
od 5
51
Komentari
96%
preporučuje ovaj proizvod
LordAngsaar
01/08/2018
Hrvatska
Najtoplije preporuke
Usisivac za svaku preporuku. Izuzetna moc pri usisavanju bilo koje posloge, od parketa i plocica, do tepiha i meblova. Veoma je tih pri radu, pa se u susednoj prostoriji gotovo i ne cuje. Posuda za skupljanje je napravljena super cvrsto i dihtuje fantasticno. Sve u svemu, fantastican proizvod od Filipsa!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerPro Compact FC9350/01 Usisivač bez vrećice
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerPro Compact FC9350/01 Usisivač bez vrećice
DessyK
03/07/2020
България
Прахосмукачката има отлични характеризтики!
Препоръчвам продукта на всички ,особено ако имат деца или животни! Тя е лека ,маневрена ,мощна и най-важното лесна за поддръжка!
Prednosti
Лека ,лесна за почистване ,мощна
Mane
Няма
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerPro Compact FC9350/01 Прахосмукачка без торба
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerPro Compact FC9350/01 Прахосмукачка без торба
Lidiaiva.an
01/07/2020
България
Страхотен продукт
Ктрахотен продукт. Много мощна и лесна за почистване.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerPro Compact FC9350/01 Прахосмукачка без торба
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerPro Compact FC9350/01 Прахосмукачка без торба
U poređenju sa modelom PowerPro Compact FC8471/01
Nivoi filtracije se testiraju prema standardu EN 60312-1-2017 i ekvivalentni su HEPA 13.