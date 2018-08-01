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Sve serije

  • Veća usisna snaga* uz PowerCyclone 5
  • Veća usisna snaga* uz PowerCyclone 5
  • Veća usisna snaga* uz PowerCyclone 5
  • Veća usisna snaga* uz PowerCyclone 5
  • Veća usisna snaga* uz PowerCyclone 5
  • Veća usisna snaga* uz PowerCyclone 5
  • Veća usisna snaga* uz PowerCyclone 5
  • Veća usisna snaga* uz PowerCyclone 5
  • Veća usisna snaga* uz PowerCyclone 5
  • Veća usisna snaga* uz PowerCyclone 5
  • Veća usisna snaga* uz PowerCyclone 5
  • Veća usisna snaga* uz PowerCyclone 5

Obustavljeno

PowerPro CompactUsisivač bez kese

FC9350/01

4.6
| (51) Komentari | 96% preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Veća usisna snaga* uz PowerCyclone 5
Philips usisivač bez kese serije 3000 objedinjuje kompaktni dizajn i izvanredne performanse. Uživajte u temeljnom čišćenju u celoj kući zahvaljujući tehnologiji PowerCyclone 5 i našoj MultiClean usisnoj cevi.
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Kompaktan, ali moćan

Veća usisna snaga* uz PowerCyclone 5

  • 1800 W

  • PowerCyclone 5

  • Filter Allergy H13

Izdržljiv motor od 1800 W za veliku usisnu snagu

Izdržljiv motor od 1800 W za veliku usisnu snagu

Izdržljiv motor od 1800 W obezbeđuje usisnu snagu do 360 W za temeljne rezultate čišćenja.

PowerCyclone 5 duže održava izuzetne radne karakteristike

PowerCyclone 5 duže održava izuzetne radne karakteristike

Tehnologija PowerCyclone 5 ubrzava protok vazduha u cilindričnoj komori radi razdvajanja prašine od vazduha i duže održava izuzetne radne karakteristike i jaku usisnu snagu.

Usisni nastavak MultiClean za temeljno čišćenje svih podova

Usisni nastavak MultiClean za temeljno čišćenje svih podova

Usisni nastavak MultiClean je konstruisan da dobro naleže na pod, da bi se obezbedilo temeljno čišćenje svih vrsta podova.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_AWARD-1679576

Komentari

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4.6

od 5

51

Komentari

96%

preporučuje ovaj proizvod

3

01/08/2018

Hrvatska

Hrvatska

Najtoplije preporuke

Usisivac za svaku preporuku. Izuzetna moc pri usisavanju bilo koje posloge, od parketa i plocica, do tepiha i meblova. Veoma je tih pri radu, pa se u susednoj prostoriji gotovo i ne cuje. Posuda za skupljanje je napravljena super cvrsto i dihtuje fantasticno. Sve u svemu, fantastican proizvod od Filipsa!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerPro Compact FC9350/01 Usisivač bez vrećice

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerPro Compact FC9350/01 Usisivač bez vrećice

03/07/2020

България

България

Прахосмукачката има отлични характеризтики!

Препоръчвам продукта на всички ,особено ако имат деца или животни! Тя е лека ,маневрена ,мощна и най-важното лесна за поддръжка!

Prednosti

Лека ,лесна за почистване ,мощна

Mane

Няма

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerPro Compact FC9350/01 Прахосмукачка без торба

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerPro Compact FC9350/01 Прахосмукачка без торба

01/07/2020

България

България

Страхотен продукт

Ктрахотен продукт. Много мощна и лесна за почистване.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerPro Compact FC9350/01 Прахосмукачка без торба

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerPro Compact FC9350/01 Прахосмукачка без торба

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Odricanje od odgovornosti

  1. U poređenju sa modelom PowerPro Compact FC8471/01

  2. Nivoi filtracije se testiraju prema standardu EN 60312-1-2017 i ekvivalentni su HEPA 13.