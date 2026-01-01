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Obustavljeno
FC9520/09
Tehnologija PowerCyclone 4
Mlaznica za tvrde podove
Ovaj proizvod ostvaruje najviše performanse pri čišćenju tvrdih podova. Usisava 100% prašine!
Tehnologija PowerCyclone 4 maksimalno povećava protok i performanse odvajanjem prljavštine od vazduha u jednom prolazu. Ona omogućava sjajne rezultate čišćenja u tri izuzetno efikasna koraka: 1) Vazduh brzo ulazi u PowerCyclone zahvaljujući pravom i glatkom ulazu za vazduh. 2) Zakrivljeni prolaz za vazduh uskoro ubrzava kretanje vazduha u ciklonskoj komori kako bi se prašina odvojila od vazduha.
Prilagodljiva kontrola snage omogućava izbor optimalnog nivoa usisavanja različitih tipova površina.
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