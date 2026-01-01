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Obustavljeno

PowerPro ActiveUsisivač bez kese

FC9520/09

1 nagrada

Pune performanse
Novi Philips PowerPro Active omogućava temeljno čišćenje na svim tvrdim podovima, zahvaljujući tehnologiji PowerCyclone 4 i namenskoj usisnoj cevi za tvrde podove. Posuda za prašinu se lako prazni, bez stvaranja oblaka prašine.
Pogledajte sve prednosti

Manja potrošnja energije

Pune performanse

  • Tehnologija PowerCyclone 4

  • Mlaznica za tvrde podove

Najbolje performanse u rangu klase A pri čišćenju tvrdih podova

Najbolje performanse u rangu klase A pri čišćenju tvrdih podova

Ovaj proizvod ostvaruje najviše performanse pri čišćenju tvrdih podova. Usisava 100% prašine!

PowerCyclone 4 tehnologija odvaja prašinu i vazduh u jednom prolazu

PowerCyclone 4 tehnologija odvaja prašinu i vazduh u jednom prolazu

Tehnologija PowerCyclone 4 maksimalno povećava protok i performanse odvajanjem prljavštine od vazduha u jednom prolazu. Ona omogućava sjajne rezultate čišćenja u tri izuzetno efikasna koraka: 1) Vazduh brzo ulazi u PowerCyclone zahvaljujući pravom i glatkom ulazu za vazduh. 2) Zakrivljeni prolaz za vazduh uskoro ubrzava kretanje vazduha u ciklonskoj komori kako bi se prašina odvojila od vazduha.

Prilagodljiva kontrola snage

Prilagodljiva kontrola snage

Prilagodljiva kontrola snage omogućava izbor optimalnog nivoa usisavanja različitih tipova površina.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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