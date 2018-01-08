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Snažno usisavanje uz PowerCyclone 4
Novi usisivač bez kese Philips PowerPro Active ostvaruje vrhunske performanse čišćenja zahvaljujući tehnologiji PowerCyclone i mlaznici TriActive, koji je osmišljen tako da ostvari maksimalne performanse usisavanja prašine. Posuda za prašinu se jednostavno i higijenski prazni.
1500 W
PowerCyclone 4
TriActive mlaznica
Posuda za prašinu je pažljivo dizajnirana za odlaganje nakupljene prašine bez formiranja oblaka prašine. Možete da je ispraznite jednom rukom i da lako kontrolišete pražnjenje zahvaljujući njenom jedinstvenom obliku i glatkoj površini.
Dodatak sa četkicom za uklanjanje prašine je ugrađen u ručku, pa možete da je u bilo kom trenutku iskoristite na nameštaju, ravnim površinama i tapaciranim površinama.
Ergonomski oblikovana drška je veoma praktična. Veoma je dugačka, pa samim tim možete da dosegnete dalje i lako očistite i teško dostupna mesta.
4.5
od 5
2
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Еличка
08/01/2018
България
Много добра, препоръчвам !
Добре чисти, по-безшумна, но доста ефективна. Лесна за употреба и за почистване.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerPro Active FC9540/91 Прахосмукачка без торба
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerPro Active FC9540/91 Прахосмукачка без торба
Veleva
01/09/2022
България
Verifikovani kupac
Добра прахосмукачка със силно засмукване.
Добра прахосмукачка. Чисти добре и килими,но е прекалено тежка и трудно се намират резервни филтри.
Prednosti
Чисти добре
Mane
Тежка
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerPro Active FC9540/91 Прахосмукачка без торба
Datum upotrebe 2020-09-01
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerPro Active FC9540/91 Прахосмукачка без торба
Datum upotrebe 2020-09-01