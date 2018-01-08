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  • Standard Product Photo Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC9540/91
  • Main in-use photograph Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC9540/91
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC9540/91
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC9540/91
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC9540/91
  • Product in Use Photo Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC9540/91
  • Product in Use Photo Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC9540/91
  • Standard Product Photo Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC9540/91
  • Main in-use photograph Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC9540/91
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC9540/91
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC9540/91
  • Alternative Product Photograph Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC9540/91
  • Product in Use Photo Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC9540/91
  • Product in Use Photo Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC9540/91

Obustavljeno

PowerPro ActiveUsisivač bez kese

FC9540/91

4.5

| (2) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

Snažno usisavanje uz PowerCyclone 4

Novi usisivač bez kese Philips PowerPro Active ostvaruje vrhunske performanse čišćenja zahvaljujući tehnologiji PowerCyclone i mlaznici TriActive, koji je osmišljen tako da ostvari maksimalne performanse usisavanja prašine. Posuda za prašinu se jednostavno i higijenski prazni.

Pogledajte sve prednosti

Brzo i lako pražnjenje

Snažno usisavanje uz PowerCyclone 4

  • 1500 W

  • PowerCyclone 4

  • TriActive mlaznica

Napredna posuda za prašinu dizajnirana je tako da se higijenski prazni

Napredna posuda za prašinu dizajnirana je tako da se higijenski prazni

Posuda za prašinu je pažljivo dizajnirana za odlaganje nakupljene prašine bez formiranja oblaka prašine. Možete da je ispraznite jednom rukom i da lako kontrolišete pražnjenje zahvaljujući njenom jedinstvenom obliku i glatkoj površini.

Meka četka je ugrađena u dršku i stalno je na raspolaganju

Meka četka je ugrađena u dršku i stalno je na raspolaganju

Dodatak sa četkicom za uklanjanje prašine je ugrađen u ručku, pa možete da je u bilo kom trenutku iskoristite na nameštaju, ravnim površinama i tapaciranim površinama.

Dosezanje svih uglova zahvaljujući izuzetno dugačkoj ergonomskoj dršci

Dosezanje svih uglova zahvaljujući izuzetno dugačkoj ergonomskoj dršci

Ergonomski oblikovana drška je veoma praktična. Veoma je dugačka, pa samim tim možete da dosegnete dalje i lako očistite i teško dostupna mesta.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.5

od 5

2

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

08/01/2018

България

България

Много добра, препоръчвам !

Добре чисти, по-безшумна, но доста ефективна. Лесна за употреба и за почистване.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerPro Active FC9540/91 Прахосмукачка без торба

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerPro Active FC9540/91 Прахосмукачка без торба

01/09/2022

България

България

Verifikovani kupac

Добра прахосмукачка със силно засмукване.

Добра прахосмукачка. Чисти добре и килими,но е прекалено тежка и трудно се намират резервни филтри.

Prednosti

Чисти добре

Mane

Тежка

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerPro Active FC9540/91 Прахосмукачка без торба

Datum upotrebe 2020-09-01

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerPro Active FC9540/91 Прахосмукачка без торба

Datum upotrebe 2020-09-01

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