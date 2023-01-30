2 godine garancije
Obustavljeno
900 W
PowerCyclone 8
Filter Allergy H13
Dodaci na usisivaču
Visokoefikasan motor od 900 W sa preko 50.000 o/min generiše veliku usisnu snagu za vrhunsko čišćenje svaki put.
Usisni nastavak TriActive+ i ekstremna snaga usisavanja obezbeđuju da možete da usisate 99,9% fine prašine***.
Tehnologija PowerCyclone 8 koristi snažno kovitlajuće pomeranje radi maksimalnog povećavanja protoka vazduha i omogućavanja najveće snage usisavanja. Superubrzani protok vazduha u cilindričnoj komori efikasno odvaja prašinu od vazduha pri > 185 km/h, čime se garantuje veća snaga usisavanja duže, za besprekorne rezultate čišćenja.
Nagrade
4.8
od 5
87
Komentari
99%
preporučuje ovaj proizvod
Vesna1
30/01/2023
Hrvatska
Ispao jedan kotač
iako mi je bez ikakvog povoda ispao jedan kotač sa tri flex nastavka za čišćenje podova i tepiha, svejedno big ga preporučila za kupnju, mada sam šokirana.
Prednosti
usisna snaga je u redu, sve je bilo super do juče kada mi je prilikom usisavanja pločica odjednom ispao jedan kotač što me je jako uznemirilo. do tada sam bila super zadovoljna sa svim performansama predmetnog usisavača, ali ovo što mi se iznenada desilo me je totalno ubilo u pojam. kako se to moglo desiti ? Nisam ja kriva niti u jednom pogledu. Nisam ga forsirala niti uopće dirala te kotače...
Mane
ispadanje jednog kotača sa nastavka za čišćenje tepiha
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerPro Expert FC9729/09 Usisivač bez vrećice
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerPro Expert FC9729/09 Usisivač bez vrećice
Sanem86
29/12/2021
Hrvatska
usisivač je odličan. kvalitetno i lako usisavanje.
Usisavač je kvalitetan, jak i lako je s njim raditi. +Super mi je ova četkica cijevi što je brzo i lako dostupna.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerPro Expert FC9729/09 Usisivač bez vrećice
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerPro Expert FC9729/09 Usisivač bez vrećice
Toni7
11/02/2020
Hrvatska
Super praktican i jak.
Kupi dlake od ljubimaca vrlo dobro. Praktican za koristenje. Protok zraka je odlican tako da jako dobro vuče :D
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerPro Expert FC9729/09 Usisivač bez vrećice
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerPro Expert FC9729/09 Usisivač bez vrećice
snaga usisavanja u poređenju sa 10 najprodavanijih vrhunskih usisivača bez kese (cena > 150 €) u Nemačkoj, prva polovina 2019.
Performanse filtracije se testiraju u skladu sa standardom DIN EN 60312/11/2008.
99,9% skupljene prašine sa tvrdih podova sa usecima (IEC 62885-2).
Nivoi filtracije se testiraju prema standardu EN 60312-1-2017 i ekvivalentni su HEPA 13.