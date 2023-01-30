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Sve serije

  • Najveća snaga usisavanja uz PowerCyclone 8*
  • Najveća snaga usisavanja uz PowerCyclone 8*
  • Najveća snaga usisavanja uz PowerCyclone 8*
  • Najveća snaga usisavanja uz PowerCyclone 8*
  • Najveća snaga usisavanja uz PowerCyclone 8*
  • Najveća snaga usisavanja uz PowerCyclone 8*
  • Najveća snaga usisavanja uz PowerCyclone 8*
  • Najveća snaga usisavanja uz PowerCyclone 8*
  • Najveća snaga usisavanja uz PowerCyclone 8*
  • Najveća snaga usisavanja uz PowerCyclone 8*
  • Najveća snaga usisavanja uz PowerCyclone 8*
  • Najveća snaga usisavanja uz PowerCyclone 8*
  • Najveća snaga usisavanja uz PowerCyclone 8*
  • Najveća snaga usisavanja uz PowerCyclone 8*
  • Najveća snaga usisavanja uz PowerCyclone 8*
  • Najveća snaga usisavanja uz PowerCyclone 8*
  • Najveća snaga usisavanja uz PowerCyclone 8*
  • Najveća snaga usisavanja uz PowerCyclone 8*
  • Najveća snaga usisavanja uz PowerCyclone 8*
  • Najveća snaga usisavanja uz PowerCyclone 8*
  • Najveća snaga usisavanja uz PowerCyclone 8*
  • Najveća snaga usisavanja uz PowerCyclone 8*
  • Najveća snaga usisavanja uz PowerCyclone 8*
  • Najveća snaga usisavanja uz PowerCyclone 8*

regular

Obustavljeno

PowerPro ExpertUsisivač bez kese

FC9729/09

4.8
| (87) Komentari | 99% preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Najveća snaga usisavanja uz PowerCyclone 8*
Philips usisivač bez kese serije 7000 ima našu najveću snagu usisavanja do sada. Učinite vrhunsko čišćenje veoma jednostavnim uz tehnologiju PowerCyclone 8 i usisni nastavak TriActive+ sa 3 optimizovane radnje čišćenja u jednom dodatku.
Pogledajte sve prednosti

Filter Allergy H13 zaustavlja > 99,9%** prašine

Najveća snaga usisavanja uz PowerCyclone 8*

  • 900 W

  • PowerCyclone 8

  • Filter Allergy H13

  • Dodaci na usisivaču

Motor od 900 W za veliku usisnu snagu

Motor od 900 W za veliku usisnu snagu

Visokoefikasan motor od 900 W sa preko 50.000 o/min generiše veliku usisnu snagu za vrhunsko čišćenje svaki put.

Usisavanje do 99,9% prašine*** za kvalitetno čišćenje

Usisavanje do 99,9% prašine*** za kvalitetno čišćenje

Usisni nastavak TriActive+ i ekstremna snaga usisavanja obezbeđuju da možete da usisate 99,9% fine prašine***.

PowerCyclone 8 održava najveću usisnu snagu tokom dužeg vremena

PowerCyclone 8 održava najveću usisnu snagu tokom dužeg vremena

Tehnologija PowerCyclone 8 koristi snažno kovitlajuće pomeranje radi maksimalnog povećavanja protoka vazduha i omogućavanja najveće snage usisavanja. Superubrzani protok vazduha u cilindričnoj komori efikasno odvaja prašinu od vazduha pri > 185 km/h, čime se garantuje veća snaga usisavanja duže, za besprekorne rezultate čišćenja.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_AWARD-961326

Komentari

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4.8

od 5

87

Komentari

99%

preporučuje ovaj proizvod

2
1

30/01/2023

Hrvatska

Hrvatska

Ispao jedan kotač

iako mi je bez ikakvog povoda ispao jedan kotač sa tri flex nastavka za čišćenje podova i tepiha, svejedno big ga preporučila za kupnju, mada sam šokirana.

Prednosti

usisna snaga je u redu, sve je bilo super do juče kada mi je prilikom usisavanja pločica odjednom ispao jedan kotač što me je jako uznemirilo. do tada sam bila super zadovoljna sa svim performansama predmetnog usisavača, ali ovo što mi se iznenada desilo me je totalno ubilo u pojam. kako se to moglo desiti ? Nisam ja kriva niti u jednom pogledu. Nisam ga forsirala niti uopće dirala te kotače...

Mane

ispadanje jednog kotača sa nastavka za čišćenje tepiha

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerPro Expert FC9729/09 Usisivač bez vrećice

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerPro Expert FC9729/09 Usisivač bez vrećice

29/12/2021

Hrvatska

Hrvatska

usisivač je odličan. kvalitetno i lako usisavanje.

Usisavač je kvalitetan, jak i lako je s njim raditi. +Super mi je ova četkica cijevi što je brzo i lako dostupna.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerPro Expert FC9729/09 Usisivač bez vrećice

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerPro Expert FC9729/09 Usisivač bez vrećice

11/02/2020

Hrvatska

Hrvatska

Super praktican i jak.

Kupi dlake od ljubimaca vrlo dobro. Praktican za koristenje. Protok zraka je odlican tako da jako dobro vuče :D

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerPro Expert FC9729/09 Usisivač bez vrećice

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PowerPro Expert FC9729/09 Usisivač bez vrećice

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  1. snaga usisavanja u poređenju sa 10 najprodavanijih vrhunskih usisivača bez kese (cena > 150 €) u Nemačkoj, prva polovina 2019.

  2. Performanse filtracije se testiraju u skladu sa standardom DIN EN 60312/11/2008.

  3. 99,9% skupljene prašine sa tvrdih podova sa usecima (IEC 62885-2).

  4. Nivoi filtracije se testiraju prema standardu EN 60312-1-2017 i ekvivalentni su HEPA 13.