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        Obustavljeno

        FC9747/09

        4
        | (5) Komentari | 80% preporučuje ovaj proizvod
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        4.0

        od 5

        5

        Komentari

        80%

        preporučuje ovaj proizvod

        3
        2

        22/12/2024

        Slovensko

        Slovensko

        Verifikovani kupac

        Najlepší vysávač

        Veľká spokojnosť, poriadne vysaje, praktická dlhá šnúra, ľahko sa udržiava.

        Prednosti

        Výkon, dĺžka šnúry

        Mane

        Ziaden

        Da, preporučujem ovaj proizvod

        Ova recenzija je napisana za PowerPro Expert FC9747/09 Bezvreckový vysávač

        Da, preporučujem ovaj proizvod

        Ova recenzija je napisana za PowerPro Expert FC9747/09 Bezvreckový vysávač

        06/10/2023

        Česká republika

        Česká republika

        Nejlepší vysavač na psí srst

        Nejlepší vysavač pokud máte doma línající mazlíčky. Používáme ho několikrát denně a stále drží bez vady. Je také poměrně tichý proti jiným vysavačům. Nástavce jsou opravdu funkční a ne jen pro parádu. Za mě top!

        Da, preporučujem ovaj proizvod

        Ova recenzija je napisana za PowerPro Expert FC9747/09 Bezsáčkový vysavač

        Da, preporučujem ovaj proizvod

        Ova recenzija je napisana za PowerPro Expert FC9747/09 Bezsáčkový vysavač

        21/09/2023

        Česká republika

        Česká republika

        Verifikovani kupac

        PowerPro Expert FC9747/09 Bezsáčkový vysavač

        S výrobkem jsem vcelku spokojen. Oceňuji dostatečný výkon, zpracování, délku přívodního kabelu a velkou nádobu na nečistoty. Jediné na čem by chtělo lépe zapracovat je lépe vyřešit posuvný díl na rukojeti, kterým ubíráte výkon. Docela často při luxování o něj zavadíte a nechtěně ho otevřete.

        Prednosti

        Silný výkon, délka přívodního kabelu, velká nádoba na nešistoty

        Mane

        Mechanická regulace výkonu na rukojeti

        Da, preporučujem ovaj proizvod

        Ova recenzija je napisana za PowerPro Expert FC9747/09 Bezsáčkový vysavač

        Da, preporučujem ovaj proizvod

        Ova recenzija je napisana za PowerPro Expert FC9747/09 Bezsáčkový vysavač

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