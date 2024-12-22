2 godine garancije
Obustavljeno
4.0
od 5
5
Komentari
80%
preporučuje ovaj proizvod
Wawusha
22/12/2024
Slovensko
Verifikovani kupac
Najlepší vysávač
Veľká spokojnosť, poriadne vysaje, praktická dlhá šnúra, ľahko sa udržiava.
Prednosti
Výkon, dĺžka šnúry
Mane
Ziaden
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerPro Expert FC9747/09 Bezvreckový vysávač
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerPro Expert FC9747/09 Bezvreckový vysávač
3xhusky
06/10/2023
Česká republika
Nejlepší vysavač na psí srst
Nejlepší vysavač pokud máte doma línající mazlíčky. Používáme ho několikrát denně a stále drží bez vady. Je také poměrně tichý proti jiným vysavačům. Nástavce jsou opravdu funkční a ne jen pro parádu. Za mě top!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerPro Expert FC9747/09 Bezsáčkový vysavač
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerPro Expert FC9747/09 Bezsáčkový vysavač
Edwardon
21/09/2023
Česká republika
Deo promocije
Verifikovani kupac
PowerPro Expert FC9747/09 Bezsáčkový vysavač
S výrobkem jsem vcelku spokojen. Oceňuji dostatečný výkon, zpracování, délku přívodního kabelu a velkou nádobu na nečistoty. Jediné na čem by chtělo lépe zapracovat je lépe vyřešit posuvný díl na rukojeti, kterým ubíráte výkon. Docela často při luxování o něj zavadíte a nechtěně ho otevřete.
Prednosti
Silný výkon, délka přívodního kabelu, velká nádoba na nešistoty
Mane
Mechanická regulace výkonu na rukojeti
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerPro Expert FC9747/09 Bezsáčkový vysavač
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PowerPro Expert FC9747/09 Bezsáčkový vysavač