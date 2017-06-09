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  • Snažna muzika bežično
  • Snažna muzika bežično
  • Snažna muzika bežično
  • Snažna muzika bežično

Obustavljeno

Mini Hi-Fi sistem

FX10/12

4.4
| (7) Komentari | 86% preporučuje ovaj proizvod
Snažna muzika bežično
Bežično prenosite muziku preko Bluetooth® veze sa bilo kojeg pametnog uređaja. Dvostruko pojačalo daje bolji kvalitet zvuka, a ukupna izlazna snaga od 230 W RMS muziku čini veoma upečatljivom.
Pogledajte sve prednosti

Snažna muzika bežično

  • Bluetooth®

Bežično reprodukujte muziku sa pametnog telefona koristeći Bluetooth™

Bežično reprodukujte muziku sa pametnog telefona koristeći Bluetooth™

Bluetooth je bežična tehnologija kratkog dometa koja je u isto vreme pouzdana i energetski efikasna. Tehnologija omogućava lako bežično povezivanje sa iPod/iPhone/iPad ili drugim Bluetooth uređajima, kao što su pametni telefoni, tableti ili čak laptopovi. Zahvaljujući tome možete lako da uživate u omiljenoj muzici, zvuku video zapisa ili igara bežično na ovom zvučniku.

Dvostruko pojačalo za bolje performanse zvuka

Dvostruko pojačalo za bolje performanse zvuka

Dvostruko pojačalo obezbeđuje poboljšane performanse zvuka smanjivanjem međumodulacije između niskotonca i visokotonca jer se svaki pretvarač pokreće pomoću sopstvenog namenskog pojačala. Rezultat su duboki i snažni zvukovi basa koji imaju visok nivo upečatljivosti bez prevelikog ometanja viših frekvencija tako da ostaju čisti i detaljni. Ako se koristi u kombinaciji sa preciznim, aktivnim prelaznim dizajnom, postiže se bolja kontrola nad faznim i frekventnim odzivom svakog pretvarača, dajući balansiraniji i prirodniji zvuk.

MAX zvuk za trenutno pojačanje snage

MAX zvuk za trenutno pojačanje snage

Tehnologija MAX zvuka trenutno poboljšava reprodukciju basa, povećavajući učinak jačine zvuka i trenutno kreirajući najimpresivniji doživljaj slušanja samo jednim dodirom na dugme. Sofisticiranost elektronskog kola kalibriše postojeće postavke zvuka i jačine zvuka, trenutno poboljšavajući reprodukciju basa i jačinu zvuka do najviših nivoa bez izobličenja. Krajnji rezultat je primetno pojačavanje spektra zvuka i jačine zvuka, kao i snažno poboljšanje zvuka koje daje težinu bilo kojoj vrsti muzike.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.4

od 5

7

Komentari

86%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2

09/06/2017

Slovenija

Slovenija

odličen priporočam tudi drugim

odlično zelo smo zadovoljni cela družina,če res nimate ogromne sobe vas bo ta izdelek zadovoljil s svojim zvokom.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za FX10 Mini glasbeni sistem

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za FX10 Mini glasbeni sistem

21/10/2020

Україна

Україна

Мал да удал!

Достойный ответ невоспитанным соседям!!! Единственный минус для меня это отображение часов их не видно.. в остальном стильно громко компактно.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za FX10 Міні-система Hi-Fi

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za FX10 Міні-система Hi-Fi

11/09/2017

Magyarország

Magyarország

Tökéletes

Akciósan vettem philips hozza a minőséget tökéletes hangzás rengeteg extra. 2 hete használom imádom.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za FX10 Mini Hi-Fi rendszer

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za FX10 Mini Hi-Fi rendszer

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  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana