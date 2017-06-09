2 godine garancije
Obustavljeno
Bluetooth®
Bluetooth je bežična tehnologija kratkog dometa koja je u isto vreme pouzdana i energetski efikasna. Tehnologija omogućava lako bežično povezivanje sa iPod/iPhone/iPad ili drugim Bluetooth uređajima, kao što su pametni telefoni, tableti ili čak laptopovi. Zahvaljujući tome možete lako da uživate u omiljenoj muzici, zvuku video zapisa ili igara bežično na ovom zvučniku.
Dvostruko pojačalo obezbeđuje poboljšane performanse zvuka smanjivanjem međumodulacije između niskotonca i visokotonca jer se svaki pretvarač pokreće pomoću sopstvenog namenskog pojačala. Rezultat su duboki i snažni zvukovi basa koji imaju visok nivo upečatljivosti bez prevelikog ometanja viših frekvencija tako da ostaju čisti i detaljni. Ako se koristi u kombinaciji sa preciznim, aktivnim prelaznim dizajnom, postiže se bolja kontrola nad faznim i frekventnim odzivom svakog pretvarača, dajući balansiraniji i prirodniji zvuk.
Tehnologija MAX zvuka trenutno poboljšava reprodukciju basa, povećavajući učinak jačine zvuka i trenutno kreirajući najimpresivniji doživljaj slušanja samo jednim dodirom na dugme. Sofisticiranost elektronskog kola kalibriše postojeće postavke zvuka i jačine zvuka, trenutno poboljšavajući reprodukciju basa i jačinu zvuka do najviših nivoa bez izobličenja. Krajnji rezultat je primetno pojačavanje spektra zvuka i jačine zvuka, kao i snažno poboljšanje zvuka koje daje težinu bilo kojoj vrsti muzike.
4.4
od 5
7
Komentari
86%
preporučuje ovaj proizvod
mrki
09/06/2017
Slovenija
odličen priporočam tudi drugim
odlično zelo smo zadovoljni cela družina,če res nimate ogromne sobe vas bo ta izdelek zadovoljil s svojim zvokom.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za FX10 Mini glasbeni sistem
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za FX10 Mini glasbeni sistem
Bona_Ck
21/10/2020
Україна
Мал да удал!
Достойный ответ невоспитанным соседям!!! Единственный минус для меня это отображение часов их не видно.. в остальном стильно громко компактно.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za FX10 Міні-система Hi-Fi
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za FX10 Міні-система Hi-Fi
dosaz74
11/09/2017
Magyarország
Tökéletes
Akciósan vettem philips hozza a minőséget tökéletes hangzás rengeteg extra. 2 hete használom imádom.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za FX10 Mini Hi-Fi rendszer
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za FX10 Mini Hi-Fi rendszer