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Obustavljeno

FX15 Mini Hi-Fi System

FX15/12

4.1

| (7) Komentari

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4.1

od 5

7

Komentari

2
1

01/03/2017

România

România

O încântare.

Un sistem bun, bine finisat, usor si puternic, in acelasi timp. Ceea ce poate fi deranjant este zgomot mecanic produs de sistemul de citire inainte de rularea unei piese MP3 de pe CD.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za FX15 Minisistem Hi-Fi

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za FX15 Minisistem Hi-Fi

21/01/2016

Česká republika

Česká republika

Verifikovani kupac

Kvalita za rozmnou cenu

Po pár týdnech používání OK, jen trošku spartánský displej a ovladač. To ovšem není nic, bez čeho bych nemohl žít, takže doporučuji....

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za FX15 Hi-Fi minisystém

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za FX15 Hi-Fi minisystém

18/11/2015

Polska

Polska

Bardzo dobry jak za tą cenę

Bardzo dobry dźwięk jak na takie kolumny, super odbiór przez USB, parowanie z telefonem bezproblemowe, radio - odbiór przy tej mini antenie - zupełnie przyzwoity. Tylko bateria od pilota była słaba.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za FX15 Miniwieża Hi-Fi

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za FX15 Miniwieża Hi-Fi

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