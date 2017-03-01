Obustavljeno
FX15/12
4.1
od 5
7
Komentari
Tica
01/03/2017
România
O încântare.
Un sistem bun, bine finisat, usor si puternic, in acelasi timp. Ceea ce poate fi deranjant este zgomot mecanic produs de sistemul de citire inainte de rularea unei piese MP3 de pe CD.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za FX15 Minisistem Hi-Fi
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za FX15 Minisistem Hi-Fi
Jinty
21/01/2016
Česká republika
Verifikovani kupac
Kvalita za rozmnou cenu
Po pár týdnech používání OK, jen trošku spartánský displej a ovladač. To ovšem není nic, bez čeho bych nemohl žít, takže doporučuji....
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za FX15 Hi-Fi minisystém
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za FX15 Hi-Fi minisystém
Krzysiek62
18/11/2015
Polska
Bardzo dobry jak za tą cenę
Bardzo dobry dźwięk jak na takie kolumny, super odbiór przez USB, parowanie z telefonem bezproblemowe, radio - odbiór przy tej mini antenie - zupełnie przyzwoity. Tylko bateria od pilota była słaba.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za FX15 Miniwieża Hi-Fi
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za FX15 Miniwieża Hi-Fi