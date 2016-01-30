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Brzina, od početka do kraja
Ova EasySpeed pegla ubrzava peglanje zahvaljujući: vrhu trostruke preciznosti, ravnomernom raspoređivanju toplote duž grejne ploče i neprekidnom mlazu pare.
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
Para 25 g/min; dodatnih 90 g pare
Grejna ploča sa teflonskim slojem
Uklanjanje kamenca
2000 W
Snaga do 2000 W omogućava stalan snažan izlaz pare.
Dodatna količina pare 90 g omogućava lako uklanjanje i najupornijih nabora pomoću ove pegle.
Neprekidan mlaz pare do 25 g/min za bolje uklanjanje nabora.
Nagrade
4.7
od 5
15
Komentari
93%
preporučuje ovaj proizvod
Gregor
30/01/2016
Slovenija
Zelo uporaben!
Priporocam ga vsakomur, saj je lahek in pri dolgem likanju ne boli roka. Hrkati ima keramicno plosco, kar preprecuje sprijemanje. Cenovno tudi ugoden!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za EasySpeed GC1026/30 Parni likalnik
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za EasySpeed GC1026/30 Parni likalnik
Пепита
08/09/2022
България
Verifikovani kupac
Отлично за цена качество
Добър продукт.Лека,подвижна и достатъчно дълъг кабел
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za EasySpeed GC1026/30 Парна ютия
Datum upotrebe 2022-05-07
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za EasySpeed GC1026/30 Парна ютия
Datum upotrebe 2022-05-07
Hadjievi
08/09/2019
България
Ютията е перфектна. Препоръчвам я
Досега не бях гладила толкова бързо и лесно. Парата наистина е постоянна.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za EasySpeed GC1026/30 Парна ютия
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za EasySpeed GC1026/30 Парна ютия