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Obustavljeno

EasySpeedPegla na paru

GC1026/30

4.7

| (15) Komentari | 93% preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Brzina, od početka do kraja

Ova EasySpeed pegla ubrzava peglanje zahvaljujući: vrhu trostruke preciznosti, ravnomernom raspoređivanju toplote duž grejne ploče i neprekidnom mlazu pare.

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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

3 načina da ubrzate peglanje

Brzina, od početka do kraja

  • Para 25 g/min; dodatnih 90 g pare

  • Grejna ploča sa teflonskim slojem

  • Uklanjanje kamenca

  • 2000 W

Snaga do 2000 W omogućava stalan snažan izlaz pare

Snaga do 2000 W omogućava stalan snažan izlaz pare

Snaga do 2000 W omogućava stalan snažan izlaz pare.

Dodatna količina pare do 90 g za najupornije nabore

Dodatna količina pare do 90 g za najupornije nabore

Dodatna količina pare 90 g omogućava lako uklanjanje i najupornijih nabora pomoću ove pegle.

Neprekidan mlaz pare do 25 g/min za bolje uklanjanje nabora

Neprekidan mlaz pare do 25 g/min za bolje uklanjanje nabora

Neprekidan mlaz pare do 25 g/min za bolje uklanjanje nabora.

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Nagrade

  • Slika VRS_PBTAWARD66

Komentari

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4.7

od 5

15

Komentari

93%

preporučuje ovaj proizvod

3
2

30/01/2016

Slovenija

Slovenija

Zelo uporaben!

Priporocam ga vsakomur, saj je lahek in pri dolgem likanju ne boli roka. Hrkati ima keramicno plosco, kar preprecuje sprijemanje. Cenovno tudi ugoden!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za EasySpeed GC1026/30 Parni likalnik

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za EasySpeed GC1026/30 Parni likalnik

08/09/2022

България

България

Verifikovani kupac

Отлично за цена качество

Добър продукт.Лека,подвижна и достатъчно дълъг кабел

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za EasySpeed GC1026/30 Парна ютия

Datum upotrebe 2022-05-07

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za EasySpeed GC1026/30 Парна ютия

Datum upotrebe 2022-05-07

08/09/2019

България

България

Ютията е перфектна. Препоръчвам я

Досега не бях гладила толкова бързо и лесно. Парата наистина е постоянна.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za EasySpeed GC1026/30 Парна ютия

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za EasySpeed GC1026/30 Парна ютия

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