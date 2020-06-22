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  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Steam iron
  • Standard Product Photo Philips EasySpeed Steam iron
  • Main in-use photograph Philips EasySpeed Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EasySpeed Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EasySpeed Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Steam iron

Obustavljeno

EasySpeedPegla na paru

GC1028/20

4.1

| (12) Komentari | 83% preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Brzina, od početka do kraja

Ova EasySpeed pegla ubrzava peglanje zahvaljujući: vrhu trostruke preciznosti, ravnomernom raspoređivanju toplote duž grejne ploče i neprekidnom mlazu pare.

Pogledajte sve prednosti
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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

3 načina da ubrzate peglanje

Brzina, od početka do kraja

  • Para 25 g/min; dodatih 100 g pare

  • Keramička grejna ploča

  • Uklanjanje kamenca

  • 2000 W

Snaga do 2000 W omogućava stalan snažan izlaz pare

Snaga do 2000 W omogućava stalan snažan izlaz pare

Snaga do 2000 W omogućava stalan snažan izlaz pare.

Dodatna količina pare od 100 g/min za lako otklanjanje većih nabora

Dodatna količina pare od 100 g/min za lako otklanjanje većih nabora

Dodatna količina pare do 100 g za brzo uklanjanje i najupornijih nabora.

Neprekidan mlaz pare do 25 g/min za bolje uklanjanje nabora

Neprekidan mlaz pare do 25 g/min za bolje uklanjanje nabora

Neprekidan mlaz pare do 25 g/min za bolje uklanjanje nabora.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Komentari

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4.1

od 5

12

Komentari

83%

preporučuje ovaj proizvod

3

22/06/2020

България

България

страхотен продукт

лека ,удобнa и на добра цена ,качестото е на ниво :)

Prednosti

на добра цена

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za EasySpeed GC1028/20 Парна ютия

Datum upotrebe 2018-06-22

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za EasySpeed GC1028/20 Парна ютия

Datum upotrebe 2018-06-22

14/11/2019

България

България

Лека и ефективна

Ютията е с керамичен плот, бързо загрява и глади безупречно.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za EasySpeed GC1028/20 Парна ютия

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za EasySpeed GC1028/20 Парна ютия

28/10/2021

Україна

Україна

утюг, который прослужит больше 10 лет

Маленький, легкий, но при этом отлично отглаживающий вещи утюг. Носик узкий и идеально проглаживает труднодоступные места и места между пуговицами.

Prednosti

Узкий носик, не течет, длинный шнур, легкий

Mane

нет

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za EasySpeed GC1028/20 Парова праска

Datum upotrebe 2019-10-28

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za EasySpeed GC1028/20 Парова праска

Datum upotrebe 2019-10-28

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