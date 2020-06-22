Obustavljeno
Brzina, od početka do kraja
Ova EasySpeed pegla ubrzava peglanje zahvaljujući: vrhu trostruke preciznosti, ravnomernom raspoređivanju toplote duž grejne ploče i neprekidnom mlazu pare.
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
Para 25 g/min; dodatih 100 g pare
Keramička grejna ploča
Uklanjanje kamenca
2000 W
Snaga do 2000 W omogućava stalan snažan izlaz pare.
Dodatna količina pare do 100 g za brzo uklanjanje i najupornijih nabora.
Neprekidan mlaz pare do 25 g/min za bolje uklanjanje nabora.
Nagrade
4.1
od 5
12
Komentari
83%
preporučuje ovaj proizvod
Ivotooo
22/06/2020
България
страхотен продукт
лека ,удобнa и на добра цена ,качестото е на ниво :)
Prednosti
на добра цена
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za EasySpeed GC1028/20 Парна ютия
Datum upotrebe 2018-06-22
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za EasySpeed GC1028/20 Парна ютия
Datum upotrebe 2018-06-22
piperonni
14/11/2019
България
Лека и ефективна
Ютията е с керамичен плот, бързо загрява и глади безупречно.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za EasySpeed GC1028/20 Парна ютия
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za EasySpeed GC1028/20 Парна ютия
Тати
28/10/2021
Україна
утюг, который прослужит больше 10 лет
Маленький, легкий, но при этом отлично отглаживающий вещи утюг. Носик узкий и идеально проглаживает труднодоступные места и места между пуговицами.
Prednosti
Узкий носик, не течет, длинный шнур, легкий
Mane
нет
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za EasySpeed GC1028/20 Парова праска
Datum upotrebe 2019-10-28
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za EasySpeed GC1028/20 Парова праска
Datum upotrebe 2019-10-28