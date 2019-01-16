2 godine garancije
Obustavljeno
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
Ova snažna pegla zagreva se brzo i održava veoma stabilnu temperaturu tokom peglanja, što olakšava uklanjanje nabora.
Neprekidan mlaz pare do 20 g/min. za bolje uklanjanje nabora.
Indikator se isključuje po dostizanju željene temperature za peglanje.
Nagrade
5.0
od 5
4
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Michaela
16/01/2019
România
Super, cu adevarat profesional!
Îl recomand cu căldură , hainele sunt călcate impecabil!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za GC1490 Fier de călcat cu abur
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za GC1490 Fier de călcat cu abur
ewelc
26/08/2014
Polska
rewelacyjne zelazko
Bardzo szybko prasuje sie tym żelazkiem. Łatwość prowadzenia po ubraniach. Cena bardzo przystępna. Jednym słowem żelazko dla każdej kobiety.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za GC1490 Żelazko parowe
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za GC1490 Żelazko parowe
agazajk
26/08/2014
Polska
rewelacyjne zelazko
Bardzo szybko prasuje sie tym żelazkiem. Łatwość prowadzenia po ubraniach. Cena bardzo przystępna. Jednym słowem żelazko dla każdej kobiety.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za GC1490 Żelazko parowe
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za GC1490 Żelazko parowe