Obustavljeno
GC1905/01
Brže – od početka do kraja
U životu postoji toliko toga pored kućnih poslova, pa želite da ih završite što je pre moguće. Zahvaljujući otvoru za brzo punjenje i pražnjenje, zašiljenom vrhu i grejnoj ploči koja lako klizi, ova kvalitetna Philips pegla stvorena je za brzo peglanje
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
Rasprš. vode
Lako i superbrzo punjenje rezervoara za vodu zahvaljujući ogromnim otvoru za punjenje i vratancima koja se otvaraju bočno na Philips pegli.
Lako i superbrzo pražnjenje rezervoara za vodu zahvaljujući ogromnim otvoru za pražnjenje i vratancima koja se otvaraju bočno.
Funkcija raspršivanja vode stvara sitne kapljice vode koje ravnomerno kvase tkaninu, što olakšava uklanjanje nabora.
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