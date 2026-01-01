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  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron
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  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron
  • Standard Product Photo Philips 1900 series Steam iron
  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips 1900 series Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips 1900 series Steam iron
  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron
  • Product in Use Photo Philips 1900 series Steam iron
  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron

Obustavljeno

1900 seriesPegla na paru

GC1905/01

1 nagrada

Brže – od početka do kraja

U životu postoji toliko toga pored kućnih poslova, pa želite da ih završite što je pre moguće. Zahvaljujući otvoru za brzo punjenje i pražnjenje, zašiljenom vrhu i grejnoj ploči koja lako klizi, ova kvalitetna Philips pegla stvorena je za brzo peglanje

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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

Pegla sa brzim punjenjem i pražnjenjem vode

Brže – od početka do kraja

  • Rasprš. vode

Lako i superbrzo punjenje rezervoara za vodu

Lako i superbrzo punjenje rezervoara za vodu

Lako i superbrzo punjenje rezervoara za vodu zahvaljujući ogromnim otvoru za punjenje i vratancima koja se otvaraju bočno na Philips pegli.

Lako i superbrzo pražnjenje rezervoara za vodu

Lako i superbrzo pražnjenje rezervoara za vodu

Lako i superbrzo pražnjenje rezervoara za vodu zahvaljujući ogromnim otvoru za pražnjenje i vratancima koja se otvaraju bočno.

Sitne kapljice vode ravnomerno kvase tkaninu

Sitne kapljice vode ravnomerno kvase tkaninu

Funkcija raspršivanja vode stvara sitne kapljice vode koje ravnomerno kvase tkaninu, što olakšava uklanjanje nabora.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Slika VRS_PBTAWARD66

Komentari

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