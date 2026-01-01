Brže – od početka do kraja

U životu postoji toliko toga pored kućnih poslova, pa želite da ih završite što je pre moguće. Zahvaljujući otvoru za brzo punjenje i pražnjenje, zašiljenom vrhu i grejnoj ploči koja lako klizi, ova kvalitetna Philips pegla stvorena je za brzo peglanje